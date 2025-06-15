6 июня парламент Японии ратифицировал соглашение о взаимном доступе (RAA) с Филиппинами. Этот договор, вступивший в силу спустя более чем полтора года после начала переговоров, по праву можно считать историческим.

JUN DUMAGUING/EPA/TASS

Он не только способствует расширению военного сотрудничества между Токио и Манилой в разгар эскалации напряжённости в отношениях с Китаем, но и обеспечит правовую основу для переброски войск и боевой техники на территории друг друга.

Впрочем, кажущийся юридически взаимным доступ на деле окажется исключительно односторонним.

Игра в одни ворота

У Филиппин нет ни сил, ни потребности использовать военные базы на японской территории в отличие от Японии, которая воспользуется возможностью доступа на Филиппины.

Во-первых, силы самообороны Японии, давно ставшие одной из ведущих армий в регионе, обладают достаточными средствами для ведения операций вдали от морских границ и побережья страны.

Они располагают несколькими универсальными десантными кораблями, пригодными для размещения на борту истребителей укороченного взлёта и вертикальной посадки F-35B, эсминцами с управляемым ракетным оружием, включая крылатые ракеты Tomahawk, ударными подводными лодками, а также широким авиапарком стратегических самолётов-топливозаправщиков, самолётов радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Во-вторых, японское правительство во главе с нынешним премьер-министром Сигэру Исибой убеждено в неразрывности территориальных споров, заявленных Китаем в адрес Японии и Филиппин.

Поэтому помощь Маниле в противостоянии Пекину и его притязаниям в Южно-Китайском море рассматривается как неотъемлемая часть борьбы с КНР во всём регионе, в том числе в Восточно-Китайском море, где Китай угрожает японским интересам напрямую.

Подтверждает приверженность этой политике и новый формат оказания помощи партнёрам в сфере безопасности, известный как Official Security Assistance.

Японские власти намерены предоставлять помощь в первую очередь Филиппинам. Именно Манила, по мнению японцев, несёт на себе основную тяжесть притеснений Пекина в Южно-Китайском море.

В итоге технически реализуемое, юридически зафиксированное и политически обоснованное присутствие японских сил самообороны на Филиппинах позволит Токио собирать сведения о военных средствах Народно-освободительной армии Китая в регионе, проводя патрулирование в районах Южно-Китайского моря и Лусонского пролива, действуя с филиппинских авиабаз.

Последние с 2016 года активно модернизируются американскими инженерными войсками: расширяются взлётно-посадочные полосы, строятся дополнительные места стоянки авиации и склады ГСМ. Словом, местные базы становятся пригодны для дислоцирования все больших сил и средств.

Кроме того, в середине мая президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший объявил о развёртывании новой военно-морской базы в районе Субик-Бей и находящегося в паре сотен километров от неё пункта материально-технического обеспечения военно-морских сил в провинции Мисамис-Ориенталь.

С учётом углубления военной координации Токио и Манилы следует ожидать скорого подписания соглашения об обеспечении поставок и обслуживания между Силами самообороны Японии и Вооружёнными силами Филиппин.

Оно позволит военным каждой из стран (а на деле только японским силам) взаимно использовать базы для материально-технической поддержки.

В таком случае устойчивое тыловое и техническое обеспечение японского флота вдали от собственного побережья позволит развернуть больше сил.

В том числе для проведения операций по обеспечению свободы судоходства Freedom of Navigation Program (FONOP), оказывая значительную поддержку США в борьбе с Китаем и его «принудительным действиям» в оспариваемых Филиппинами районах Южно-Китайского моря.

Под прикрытием учений

Помимо контроля воздушного и морского пространств, японские силы самообороны в скором времени смогут перебросить на Филиппины ударные системы, включая противокорабельные ракеты.

Последние образцы японского ВПК были представлены 8 июня во время учений. Среди них — новая пусковая установка берегового противокорабельного ракетного комплекса, вооружённая модернизированной версией ракеты Type 12 с дальностью стрельбы до 1 тыс. км.

В случае размещения такого комплекса, к примеру, на юге Филиппин, в зоне досягаемости противокорабельных ракет оказались бы надводные корабли, следующие по всей глубине Южно-Китайского моря, через акваторию которого проходят ключевые морские торговые пути. На них приходится около 60% китайского товарооборота и 80% импорта нефти.

Маловероятно, что правительство Японии в краткосрочной перспективе пойдёт на развёртывание комплексов с дальностью стрельбы до 1 тыс. км, в первую очередь опасаясь угрозы усиления напряжённости в отношениях с Пекином.

Впрочем, это не помешает расширить возможности береговой обороны Филиппин по поражению кораблей противника в исключительной экономической зоне теми же ракетами Type 12 прошлых модификаций, дальность стрельбы которых ограничена 200 км.

Их развёртывание, равно как и любых других систем в будущем, может пройти под прикрытием учений.

Аналогично тому, как на Филиппины были переброшены передовые системы американского производства: ракетный комплекс наземного базирования средней дальности Typhon и автоматизированный дистанционно управляемый береговой ракетный комплекс NMESIS. К слову, обе системы остались в регионе и после окончания военных манёвров.

И Европа тут как тут

Также сотрудничество с Филиппинами для противоборства Пекину активизируется и со стороны в том числе стран Европы и Евросоюза в целом. Как заявила 2 июня глава дипслужбы последнего, ЕС и Филиппины запустят новый диалог по вопросам безопасности и обороны.

Стороны сосредоточатся на обеспечении безопасности на море, кибербезопасности, борьбе с иностранным вмешательством, манипулированием информацией и терроризмом, а также кризисном реагировании.

Ранее, 14 мая, Манила и Берлин заключили оборонное соглашение, направленное на расширение двустороннего сотрудничества в сферах вооружения, логистики и кибербезопасности.

Также известно о планах Филиппин заключить соглашения о взаимном доступе с Германией, Францией и Канадой.

В общем, Филиппины неизбежно становятся точкой приложения военной мощи третьих стран для противоборства с Китаем, включая не только США и Японию, но и в будущем Германию, Францию и Канаду. И этот список продолжит расширяться.