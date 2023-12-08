Рост цен на куриные яйца потребовал вмешательства на высшем уровне. 8 декабря генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить ситуацию и пресечь вероятные нарушения. Для понимания: по данным Росстата, в среднем в России за год яйца подорожали более чем на 42%.

Иван Шилов ИА Регнум

Данные Росстата «не бьются» с заявлением гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, который 8 декабря заверил: крупные птицефабрики (которые, со слов Лахтюхова) дают до 90% всех розничных поставок в магазины, до сих пор удерживают отпускные цены на уровне начала года, так как взаимодействуют с торговыми сетями на основе долгосрочных контрактов.

Но практика свидетельствует в пользу выводов Росстата.

Так, в московских магазинах средняя цена в категории C1 — от 100 до 130 рублей за десяток, категории C2 — около 90 рублей. А, например, в Крыму и Севастополе за десяток яиц могут просить и 150–160 рублей.

Куриные яйца — это не только традиционный ингредиент новогодних салатов и начинки для пирогов, но и один из социально значимых продуктов. То есть тех, цены на которые может регулировать государство при определённых условиях.

Если цена продукта из этого социального списка в течение 60 дней подряд растет на 10% и выше (и если дело не в сезонном факторе), то для него устанавливают предельные розничные цены. Правда, это ограничение может включаться не более чем на 90 дней.

Пока до мер по сдерживанию на государственном уровне не дошло. Генпрокуратура и профильные чиновники разбираются в ситуации.

7 декабря Краснов провёл заседание рабочей группы по противодействию картельным сговорам. К её работе привлекли специалистов из Федеральной антимонопольной службы, Минпромторга, Минсельхоза, Ассоциации компаний розничной торговли и Российского птицеводческого союза.

Генпрокурор поручил региональным коллегам организовать совместные с другими ведомствами проверки производителей и розничных продавцов. Вопросы действительно накопились.

Вопрос о курице и яйце

Куриные яйца дорожают, при этом кур в России становится всё больше. Как отчитался Минсельхоз, производство птицы за январь–сентябрь увеличилось до 5,37 млн тонн, яиц — почти до 32 млрд штук. И эта положительная динамика сохраняется, прогнозирует ведомство. Но рост количества «производителей» (кур) не сказывается на цене их «продукции» (яиц).

То, что в магазинах иногда наблюдается нехватка яиц, может быть связано с приближением Нового года, да и в целом люди стали больше покупать впрок на фоне роста цен, заметил в комментарии ИА Регнум глава Ассоциации птицеводов Краснодарского края Олег Владимиров.

Но тот же собеседник признаёт, что нельзя целиком списать скачок цен на сезонный фактор. На рынке задолго до предновогоднего ажиотажа образовался дефицит.

Заметно изменилось соотношение спроса и предложения, констатировал в беседе с ИА Регнум президент Российской ассоциация экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Сговора на «яичном» рынке нет, полагает эксперт по розничной торговле. Множество производителей различного масштаба — общероссийских и местных — вынуждены конкурировать между собой.

Но дело в том, что яиц в торговые сети России в последнее время действительно стало поступать меньше, отмечает Карпов. С другой стороны, явно укрепился спрос, добавляет эксперт.

В результате и наметился некоторый дефицит, и заинтересованные производители воспользовались ситуацией — подняли цены.

Причём винить владельцев магазинов не следует, считает эксперт. «Торговые сети не могут себе позволить, чтобы на прилавке не было никакого яйца, и в итоге берут по тем ценам, которые ему выставляют поставщики. Цена «транслируется» на полку», — поясняет Карпов.

Более того, иногда торговцы готовы не давать магазинную наценку на десяток яиц и самостоятельно сдерживать цены. Ведь яйца — это «трафикообразующий товар», покупатель обычно покупает не только их, но и обязательно что-то ещё (хотя бы хлеб и молоко).

Итак, по мнению экспертов, цены растут, потому что предложение становится меньше, а спрос отнюдь не уменьшается.

Возможные причины

В Минсельхозе полагают, что рост спроса (и рост цен) вызваны дефицитом из-за растущего экспорта. Еще в конце октября министерство предложило запретить вывоз из России яйца птицы на полгода, чтобы сдержать рост цен и не допустить дефицита. Предложение вступило в силу 1 декабря.

Но специалисты видят и другие причины для роста цен помимо большой «утечки» продукта за границу и снижения из-за этого подвоза яиц в торговые сети.

Дело в расценках на корма, топливо, грузоперевозки и т.п., с которыми вынуждены считаться птицефабрики.

На деле многочисленные производители куриного яйца в России, как замечает Карпов, — это в основном не крупные агрохолдинги (хотя и такие на рынке представлены). «Если брать людей из регионов, они вообще в большой политике не очень понимают. У них простой разговор: «Хотите, чтобы мы цены снизили, снизьте нам цены на ГСМ, энерготарифы и так далее».

Тарифы естественных монополий напрямую касаются небольших птицефабрик. Они должны отапливаться круглогодично, поддерживать определённые температурные режимы, — рассуждает Карпов. Также они зачастую вынуждены использовать импортное оборудование, а оно в последнее время подорожало.

И это не единственные проблемы, которые приходится решать местным производителям. «Это и болезни птицы, и недостаточная комплектация птицефабрик племенным материалом, плюс перебои с вакцинами», — перечисляет глава Ассоциации птицеводов Краснодарского края Олег Владимиров.

По его оценке, сейчас на российском рынке необоснованно высокие цены на микроэлементы, аминокислоты. «Не говоря уже про корма и кормовые добавки, ветеринарные препараты. Например, многие производители вакцин ушли из страны, и они в разы подорожали», — сетует собеседник.

И наконец, но не в последнюю очередь, проблемы с доступными кредитами (а это важно, ведь продукт у птицефабрик малорентабельный). Конкретные условия для получения кредитов зависят в первую очередь от размера ключевой ставки Центробанка. Сейчас она находится на достаточно высоком уровне — 15%, а это значит, что проценты у банков по кредитам ещё выше. В очередной раз ставку могут пересмотреть 15 декабря, напоминает Владимиров. Если она не будет снижена, птицефабрикам будет сложно предложить более дешёвый продукт.

Как стараются решить вопрос

Как уже говорилось выше, Генпрокуратура запустила проверки в регионах. ФАС ещё в середине ноября начала проверку ценообразования — от производителей потребовали отчитаться, почему поднимаются цены. То же ведомство затребовало у десяти торговых сетей сведения о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен.

Наконец, 1 декабря ФАС предложила российским розничным сетям до марта ограничить наценку на куриные яйца в размере не более 5% (впрочем, как следует из комментариев экспертов, торговцы этой наценкой не злоупотребляют).

О полугодовом запрете на экспорт по инициативе Минсельхоза уже говорились выше.

Впрочем, власти готовы использовать не только «кнут», но и «пряник». Тот же Минсельхоз подготовил поправки в законодательство, по которым с 1 декабря расширяются целевые льготные кредиты на выращивание кур-бройлеров и на наращивание мощностей птицефабрик для производства яиц.

Доступные кредиты — действительно больной вопрос.

До 19 декабря четыре министерства Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг должны будут принять меры для увеличения производства куриного мяса и яиц.

Еще одно предложения касается стимуляции импорта. На повестке вопрос об обнулении импортных пошлин на отдельные виды курятины и яиц. Здесь, впрочем, возражают наши производители. «Нам нужно развивать собственное производство и не разбалансировать рынок, который у нас сложился годами», — заявила по этому поводу заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова.

Дефицита не будет, но ценового чуда — тоже

С учётом перечисленных выше проблем, пока сказать сложно, смогут ли генпрокуратура, ФАС и профильные ведомства решить проблему цен на российских прилавках, сходятся во мнении эксперты.

По их оценке, эффективное решение проблемы невозможно без учёта объективных рыночных реалий. Но участники рынка заинтересованы в разрешении ситуации, заверяют собеседники ИА Регнум.

Пустыми полки не будут — в ближайшие недели предложение яйца восстановится, ожидает Карпов. Цены при этом могут стабилизироваться на чуть более высоких уровнях. Но не исключено и снижение, уточняет эксперт. Это будет зависеть опять-таки от размеров предложения.

Во время новогодних выходных спрос будет традиционно высоким, цены вряд ли будут снижаться, и вновь яйца заметно подорожают перед Пасхой, но это как раз сезонные колебания, отмечает Владимиров.

«Я бы не обещал, что к Новому году яйца для салатов подешевеют, — отвечает эксперт по птицеводству. — Неясно, сколько будет стоить топливо и всё остальное. Но полки для яиц в магазинах точно пустовать не будут».