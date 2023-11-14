Вашингтон и Нью-Дели договорились о совместном производстве на индийской территории американских бронемашин Stryker. Таким был один из результатов визита в Индию главы Пентагона Ллойда Остина в сопровождении шефа Государственного департамента США Энтони Блинкена.

Иван Шилов ИА Регнум

Колёсные броневики Stryker, заметим, входят в число техники, которую США поставляли украинской армии. В феврале Остин проанонсировал в числе прочего передачу ВСУ 90 единиц этих бронемашин. Киев использовал эту технику в летне-осеннем «контрнаступе». В конце сентября ТАСС сообщал, что «Страйкеры» были в числе вооружений, подбитых в боях у Работино в Запорожской области.

Stryker «ценится в армии США за свою универсальность — существует более двух десятков вариантов, которые выполняют среди прочего функции пехоты, разведывательных платформ, медицинского и инженерного обеспечения», разъясняло своим читателям The Times of India.

Armin Weigel/Global Look Press Stryker

О договорённости совместно производить боевые системы было объявлено после встречи Блинкена и Остина с индийскими коллегами Субрахманьямом Джайшанкаром и Раджнатхом Сингхом.

Бронемашины «со слоном»

Совместное производство «Страйкеров» можно начать довольно быстро, но сроки начала работ будут зависеть от уровня локализации производства, пояснил ИА Регнум старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

Если речь идёт о производстве в Индии сложных элементов — двигателей, электронной «начинки» и дистанционно управляемых комплексов вооружения, может потребоваться больше времени. Если Индия будет производить низкотехнологичные элементы бронемашины, соответственно, и наладить производство сможет быстрее.

Интерес Нью-Дели к выпуску своих «Страйкеров» понятен. Это современные и относительно хорошие колёсные бронетранспортёры, которые превзойдут использовавшиеся Индией машины советских типов по бронезащите, связи и средствам наблюдения. То, как эти машины использовали в ВСУ — как обычный транспорт для того, чтобы подвозить солдат к линии соприкосновения или ходить на них в атаки, — «это странно», отмечает Кашин.

Но вряд ли в обозримом будущем стоит ожидать появления «Страйкеров» с клеймом made in India в зоне СВО. И причина не только в политике. Хотя и в ней: Дели дистанцируется от любой формы поддержки киевского режима и в отличие от соседнего Пакистана.

Главная причина: с момента подписания контракта до начала производства бронемашин в любом случае пройдут годы, указал Кашин.

Дело в том, что госпрограмма Make in India — «Делай в Индии», которую утвердил премьер Нарендра Моди, предполагает отказ от «отверточных производств» (в данном случае — от простой сварки бронекорпусов) в пользу более глубокой локализации. Это подразумевает строительство заводов с полноценными технологическими линиями и подготовку квалифицированного персонала — и это вопрос не одного года.

Таким образом, опасаться того, что американские машины индийской сборки попадут в распоряжение Киева, не следует. Беспокойство вызывает другое — сами нарастающие темпы военного сотрудничества Индии и США.

«Обязались углублять связи ВПК»

8 ноября американская и индийская стороны провели совещание по мобилизации частного капитала для оборонных стартапов, сообщало Nikkei.

Эти соглашения — логическое продолжение июньских договорённостей. Тогда премьер Моди посетил Вашингтон с выгодой для национального ВПК. Индийский премьер и президент США Джо Байден тогда согласовали «дорожную карту» сотрудничества двух оборонных комплексов.

Например, в рамках «карты» аэрокосмическое подразделение американской General Electric подписало с индийской госкомпанией Hindustan Aeronautics Ltd договор о производстве американских турбовентиляторных «движков» F414 для перспективных индийских истребителей — машин четвёртого поколения «Теджас» (Tejas).

Во время государственного визита Моди (то есть поездки высшего уровня) две страны не только укрепили сотрудничество по части авиадвигателей и боеприпасов, но и «обязались углублять связи в оборонной промышленности, включая технологии разведки, рекогносцировки и наблюдения», отмечало The Times of India.

Помимо сотрудничества по авиадвигателям и боеприпасам, стороны «работают над оптимизацией регулирования, лицензирования и экспортного контроля, а также над углублением связей между оборонными компаниями». Это в числе прочего подразумевает контакты по линии военной разведки и проектов подводной связи.

Индийская армия (4-я в рейтинге сильнейших вооружённых сил по версии Global Firepower) планирует обновление вертолетного парка: к 2027 году планируется отказаться от старых машин Cheetah («Гепард») и Chetak. Да, Нью-Дели рассчитывает частично произвести замену собственными лёгкими многоцелевыми вертолётами LUH. Но планируется и обращение к внешнему поставщику — в роли которого опять-таки оказываются Соединённые Штаты.

В открытых источниках появились сообщения, что в июле этого года армии США поступил запрос по поводу лизинга двадцати легких вертолетов для разведки и наблюдения.

Почему Индия заинтересовалась американскими поставками

Американский экспорт вооружений в Индию действительно растёт, но в основном это происходит за счёт секторов, где России особо предложить нечего, считает Василий Кашин.

Это базовые патрульные самолёты, тяжёлые транспортники и бронетранспортёры. Наша собственная программа новейшего бронетранспортёра «Бумеранг» пока задерживается, и мы продолжаем производить серийно БТР-82, являющийся по сути глубокой модернизацией БТР-80. В этих условиях индийцы ищут другие современные образцы боевых бронированных машин, в которых сильно нуждаются, и тот же Stryker для них не худший вариант.

Подтверждает нехватку бронетехники у индийской армии и научный сотрудник ИМЭМО РАН, индолог Алексей Куприянов. Быть конкурентами США по экспорту современных образцов бронированных транспортно-боевых машин, указывает собеседник, по понятным причинам мы не можем: бронетехника занята на других фронтах, на других направлениях.

В то же время, когда СВО завершится, а её цели окажутся выполнены, работающая промышленность, штампующая танки, бронетранспортёры, снаряды и патроны, очевидно, позволит отыграть часть рынка обратно, сказал Куприянов ИА Регнум.

Российские разработки в индийском исполнении

Вместе с тем, полагает Кашин, и сейчас продолжаются совместные российско-индийские военные проекты. Но многие из них мы не можем видеть — в силу их закрытого характера из-за санкций. Но речь может идти о совместных проектах в области противовоздушной и противоракетной обороны.

Кроме того, Индия явно намерена продолжить усиление своих ВВС — 7 ноября стало известно о создании дополнительных авиабригад на границах с Китаем и Пакистаном. Каждую бригаду предполагается укомплектовать 50–60 вертолётами.

Это обстоятельство открывает окно возможностей для продолжения контактов Индии с Россией, несмотря на объективное военное сближение Нью-Дели и Вашингтона.

Необходимо прорабатывать механизмы финансирования всех этих проектов в условиях экстремального санкционного давления. И при этом учитывать упомянутую программу Make in India и ставку на национальный ВПК.

Москва в этом случае может встраиваться в цепочки совместного производства: НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) ведутся в России, производство в Индии, а экспорт вооружений ведётся совместно.

У Москвы и Дели уже есть наработанный опыт, в том числе сравнительно свежий: в середине 1990-х стороны быстро договорились создать совместное аэрокосмическое предприятие BrahMos Aerospace, которое выпускает в том числе ракетные вооружения. Роль России заключалась в разработке, технологиях и НИОКР, в то время как за индийской стороной закреплялось создание наземной части всех систем.

Впрочем, тот же проект Make in India предполагает и сотрудничество аналогичного формата индийского ВПК с американцами или другими западными оружейниками. Надо понять процент локализации производства и рынки, куда вооружение будет экспортироваться — отмечает Куприянов.

Надо учесть, что Индия уже достаточно давно исповедует принцип оружейной «многовекторности». При всех минусах (в части взаимозаменяемости деталей и сложности обучения военных работе на технике) здесь очевидны плюсы: это позволяет индийцам не остаться без запчастей и с устаревшим оборудованием в случае, если что-то случится с поставщиком — как это в своё время произошло с Советским Союзом. России, очевидно, приходится смириться с тем, что наш традиционный партнер будет и дальше диверсифицировать свои оружейные закупки, не цепляясь за одного экспортёра.