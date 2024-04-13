11 апреля в Вашингтоне прошёл первый в истории саммит США, Японии и Филиппин. Стороны в совместном заявлении по итогам трёхсторонней встречи раскритиковали Китай за «опасное и агрессивное поведение» в Южно-Китайском море, объявили о создании «трёхстороннего морского диалога» для улучшения координации и коллективных мер по развитию морского сотрудничества, а также заявили о готовности стремиться к миру без ядерного оружия.

Иван Шилов ИА Регнум

Пользуясь форматом саммита с участием японского премьер-министра Фумио Кисиды и филиппинского лидера Фердинанда Маркоса-младшего, президент США Джо Байден не упустил шанс послать сигнал Пекину, указав на незыблемость обязательств Соединённых Штатов Америки по защите Японии и Филиппин.

Напомнить о реализации общих договорённостей в сфере обороны, произойди атака на филиппинские самолёты, корабли или вооружённые силы, было особенно важно для самого Вашингтона.

Таким образом он пытается избежать как подрыва авторитета американских альянсов в регионе, так и «свободы судоходства» на фоне эскалации напряжённости в водах Южно-Китайского моря.

Там за последние месяцы неоднократно происходили конфликты между подразделениями береговой охраны Китая и филиппинскими судами снабжения в спорной части Южно-Китайского моря у Второй отмели Томаса.

Токио расширяет военное присутствие

Территориальный спор между Японией и Китаем относительно архипелага Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море заставляет Японию рассматривать и это море, и Южно-Китайское как взаимосвязанный театр.

Поэтому правительство Кисиды считает помощь странам Юго-Восточной Азии в противостоянии принудительным действиям Китая и его притязаниям в Южно-Китайском море неотъемлемой частью борьбы с Поднебесной во всём регионе. Включая, в том числе, и Восточно-Китайское море, где Пекин напрямую угрожает японским интересам.

Наиболее ярко иллюстрирует логику Японии в этом направлении работа правительства над новым планом по улучшению морских возможностей стран, что имеют территориальные претензии в Южно-Китайском море. В первую очередь речь идет как раз о Филиппинах. Эта страна, по мнению японцев, несет на себе основную тяжесть притеснений Пекина в Южно-Китайском море.

При таком положении дел трёхстороннее сотрудничество Вашингтона, Токио и Манилы кардинально отличается от иных объединений в регионе. Таких как AUKUS (Австралия, Британия, США), QUAD (Австралия, США, Индия и Япония) и даже трёхстороннего альянса США, Японии и Республики Корея.

Соединённые Штаты не значатся единственным фактором, связывающим Манилу и Токио, а координация между двумя последними становится всё глубже. И во многом эта глубина основана на противодействии территориальным претензиям Китая.

Так, перед лицом общих проблем в прошлом году Япония передала 12 кораблей береговой охране Филиппин. Также было объявлено о поставке радиолокационной станции в рамках специальной программы, чему несказанно рады США.

Кроме того, Токио становится важным партнёром Манилы и в области безопасности. Правительства Кисиды и Маркоса-младшего в конце 2023 года подписали меморандум о сотрудничестве береговой охраны Филиппин и Японии, что предваряет скорое подписание Соглашения о взаимном доступе (RAA) с Японией.

Последнее позволит размещать военные силы на территории друг друга на ротационной основе, в основном для «проведения совместных военных учений». Это же откроет возможность японским самолётам осуществлять патрулирование Южно-Китайского моря, в частности наблюдать за водами к востоку от Тайваня.

Проект двойного назначения

Ещё по итогам саммита США и Япония в рамках укрепления экономических отношений с Филиппинами обязались ускорить инвестиции в экономический коридор на острове Лусон. Это крупнейший и самый населённый филиппинский остров, лежащий на севере страны, близ Тайваня.

Проект призван поддерживать сообщение между Субик-Бей, Кларком, Манилой и Батангасом. В частности, речь идёт о строительстве нового железнодорожного и сухопутного коридора между филиппинской авиабазой Кларк-Филд и военно-морской базой Субик-Бей — двумя бывшими военными базами США. Последняя имеет более 20 причалов для кораблей всех классов, включая одну причальную стенку для авианосцев.

Не исключено, что развитие инфраструктуры самой северной части Филиппин — часть подготовки к схватке за Тайвань. В таком случае Кларк-Филд и Субик-Бей окажутся незаменимым стратегическим активом. Они станут ключевыми плацдармами для американских войск в довесок к ранее полученным девяти военным базам на территории Филиппин, в соответствии с Соглашением о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA).

Ядерное лицемерие

Прозвучало по итогам переговоров в Вашингтоне и совместное заявление США, Японии и Филиппин о готовности стремиться к миру без ядерного оружия и приверженности «полной денуклеаризации Корейского полуострова».

Тем не менее адресатом этого заявления был далеко не Пхеньян, который, согласно выводу, содержащемуся в новом докладе Федерации американских учёных, располагает 30 ядерными боеголовками, а Пекин.

Поднебесная, согласно всё тем же данным, обладает примерено 500 ядерными боеголовками и активнее большинства других ядерных держав наращивает свой арсенал. По прогнозу Пентагона, к 2035 году Пекин будет располагать запасом до 1,5 тыс. ядерных боеголовок.

Подтверждают обращение к Китаю и недавние нападки в его адрес со стороны американских чиновников и военных. Так, командующий ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Акилино за две недели до саммита в Вашингтоне заявил: «Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времён Второй мировой войны, и все признаки указывают на то, что он придерживается амбиций и готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году».

Лицемерно же заявление о готовности стремиться к миру без ядерного оружия звучит на фоне того, как в Японии всё чаще говорят о пересмотре «трёх неядерных принципов»: не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать его размещения на своей территории. Фактически это означает снятие запрета на ввоз американского ядерного оружия в Японию и примыкание к блоку стран, что находятся под ядерным зонтиком США.

В это время в самих США не скрывают планов по развёртыванию в Индо-Тихоокеанском регионе ракет средней дальности, которые могут комплектоваться как конвенциональной, так ядерной боевой частью.

Роль США снижается

Первый в истории саммит США, Японии и Филиппин показывает, как закладывается новая система безопасности, в которой лидерство Вашингтона становится менее заметным, чем ранее.

Уклон делается на диверсификацию двусторонних, трёхсторонних партнёрств в области безопасности.

В то же время это не значит, что США теряют контроль над объединением даже при условии, что их роль становится значительно меньше.

Поскольку сама Япония, будучи важным партнёром Филиппин, остаётся центральным элементом проецирования военной мощи США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Соединённые Штаты и Япония считают, что они должны вместе поддерживать усилия Филиппин по защите своих прав и давать отпор морским притязаниям Китая.

Отчего в ближайшее время можно ожидать увеличения совместных патрулирований в Южно-Китайском море, что приведёт к новым стычкам кораблей Китая и Филиппин в спорных водах.

Наконец, США решили воздержаться от явной конфронтации с Китаем, например, опустив возможную совместную работу Японии и США по проведению геологоразведочных работ в спорных районах Южно-Китайского моря.