В редакцию ИА Регнум поступило письмо из посольства Южной Кореи с разъяснениями о том, как правильно, по мнению южнокорейских дипломатов, следует называть Японское море. Дипломатическое представительство настаивает, что при упоминании этого названия должно использоваться двойное именование — Японское (Восточное). Аналогичные послания поступили и в редакции других российских СМИ.

ИА Регнум Сергей Корсун

Простой и, казалось бы, чисто картографический вопрос на самом деле показывает глубину сохраняющихся между Республикой Корея и Японией противоречий и потенциально может иметь серьезные последствия для расстановки сил в регионе.

Усилившаяся в последнее время настойчивость Южной Кореи по переименованию Японского моря потенциально может нанести определенный ущерб ее альянсу с США и Японией.

Движущей силой развития этого трехстороннего сотрудничества на протяжении последних нескольких лет остаются растущие угрозы, которые Сеул, Вашингтон и Токио склонны видеть со стороны Китая, КНДР и России, укрепляющих свои связи.

Только на прошлой неделе ВМС и ВВС Соединенных Штатов, Японии и Республики Корея провели очередные трехсторонние военные учения Freedom Edge 24-2, а также создали специальный секретариат для координации совместных действий в мировой политике.

Однако отношения между Южной Кореей и Японией остаются самым слабым звеном альянса. В последние несколько десятилетий именно различия в восприятии исторических событий негативно влияли на сотрудничество двух стран. И корейские призывы к другим странам дополнять названия Японского моря могут идти вразрез с построением доверительных отношений между Сеулом и Токио.

«Исторические» проблемы в определенной степени несомненно мешают процессу налаживания отношений двух стран, что потенциально расшатывает трехсторонний альянс. Разумеется, США будут прикладывать все усилия, чтобы этого не случилось, поскольку в противном случае баланс сил в Северо-Восточной Азии может измениться.

По мнению южнокорейской стороны, за время своего существования море, расположенное между Корейским полуостровом и Японским архипелагом, обозначалось разными наименованиями, включая Восточное, Корейское, Чосонское и, наконец, Японское.

При этом исторически более распространенным названием было Восточное, и только в конце XIX века оно начало исчезать из международной картографии, уступив место Японскому морю. В широкое же употребление это название вошло с начала XX века.

Как считает Сеул, это стало результатом усиления японской империи. Корея же тогда находилась под ее властью, и у фактической колонии не было возможности влиять на международные отношения.

По этой причине, считает Южная Корея, это название следует заменить на «Восточное море». Или, по крайней мере, использовать на картах оба обозначения, к чему Сеул в последнее время и начал склоняться.

Японская сторона, в свою очередь, настаивает на том, что название «Японское море» встречается на большинстве карт и является общепринятым. Эта позиция основывается на публикации Международной гидрографической организации «Границы океанов и морей» от 1929 года, на которой море обозначено как Японское.

С такой позицией Корея никогда не соглашалась ввиду того, что во время утверждения этой публикации она не имела возможности принять участие в конференции и высказаться против. То есть название «Японское море», считают корейцы, было навязано мировому сообществу тогдашним Токио в рамках его агрессивной колониальной политики начала ХХ века.

В ответ на это Япония утверждает, что Японским море в широком употреблении называлось по крайней мере с начала XIX века, то есть задолго до аннексии Кореи. После освобождения страны в 1945 году правительство Республики Корея начало борьбу за изменение названия. Попытки это сделать вышли на новый уровень с момента полноправного членства страны в Организации Объединённых Наций с 1991 года.

Так, впервые участвуя в конференции ООН по стандартизации географических названий, Южная Корея выдвинула возражение против названия «Японское море». На полях XI конференции, проходившей в 1992 году, Сеул с высоких трибун выступил с предложением изменить наименование акватории, лежащей между Корейским полуостровом и Японским архипелагом.

Однако поскольку конференция не ставила себе целью урегулирование политических споров, всё ограничилось призывом спорящих сторон к обсуждению вопроса. А в том, что спор не географический, а именно политический, сомневаться не приходится.

Наконец, в 1998 г. VII Конференция ООН по стандартизации географических названий приняла решение рекомендовать картографическим службам давать оба варианта названия одновременно. И действительно, эту рекомендацию многие приняли. Новые карты ряда картографических издательств начали указывать альтернативное название Японского моря. Их примеру последовали и некоторые СМИ.

Корейцы говорят о том, что существует правило, согласно которому следует использовать двойные названия, если страны не могут договориться. Однако правило это таковым, по большому счету, не является и носит лишь рекомендательный характер.

Речь идет о резолюциях A.4.2.6 Международной гидрографической организации от 1974 года и III/20, принятой в 1977 году. Понятно, что приняты такие рекомендации исключительно для того, чтобы картографы не участвовали в политических спорах.

Мало того, согласно решению Международной гидрографической организации от 2020 года, название «Японское море» осталось единственным признанным, запрос Южной Кореи организация отклонила.

А поскольку параллельное использование обоих названий носит рекомендательный характер, выбор используемого названия российскими картографами и СМИ — дело России и самих средств массовой информации.