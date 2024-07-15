На юбилейный саммит НАТО, посвящённый 75-летию Североатлантического альянса, Вашингтон возлагал большие надежды. Ему было критически важно предпринять попытку по институционализации отношений между НАТО и странами Индо-Тихоокеанского региона для коллективного сдерживания Китая.

Иван Шилов ИА Регнум

В одном лишь тексте декларации саммита Китайская Народная Республика упоминалась 14 раз, а приглашёнными в качестве партнёров оказались страны из Индо-Тихоокеанского региона (ИТР). Знакомые по саммитам в Мадриде и Вильнюсе Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия говорили о неразрывности безопасности Европы и ИТР.

В декларации стран НАТО Китай был назван вызовом интересам Североатлантического договора (подобная формулировка уже встречалась годом ранее) и «решающим фактором», способствующим российским военным усилиям благодаря «широкомасштабной поддержке российской оборонно-промышленной базы», о чём в документах подобного уровня заявляется впервые.

Словом, формулировки в отношении Китая ожидаемо ужесточились, а позиция Альянса по Пекину оказалась ёмко изложена в 27 пункте декларации: «КНР продолжает создавать системные проблемы для евроатлантической безопасности».

Противодействие Пекину будет осуществляться в рамках всего Североатлантического альянса с приобщением к этой деятельности партнёров из Индо-Тихоокеанского региона. Этому как раз посвящён 30-й пункт декларации, в котором говорится об обсуждении возможных областей сотрудничества НАТО с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей по линии кибербезопасности и противодействия дезинформации.

Это — два ключевых направления, в которых Запад с 2022 года ищет «руку Пекина». Сперва обвинения подавались в завуалированной форме, а сейчас — в открытой: «Мы стали свидетелями устойчивой вредоносной кибер— и гибридной деятельности, включая дезинформацию, со стороны КНР».

По всей видимости, договорённость запустить совместные проекты в сфере безопасности с этими четырьмя странами стала возможной благодаря состоявшемуся там же подписанию Новой Зеландией расширенной программы сотрудничества с НАТО, известной как индивидуально разработанные программы партнёрства (Individually Tailored Partnership Programmes, ITPP).

Австралия, Япония и Южная Корея завершили разработку подобных программ ещё в прошлом году, на вильнюсском саммите, и все ITPP объединяет расширение отраслей для сотрудничества.

Первым свидетельством партнёрства, видимо, станут совместные кибер-учения НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона в рамках Cyber Coalition 2024, которые обычно проходят в конце года.

США в целом удалось использовать саммит для объявления об усилении сотрудничества между НАТО и странами ИТР, а переход к более высокой форме партнёрства лишь ожидается.

Раскинутая сеть

Впрочем, Вашингтон приглашал страны Индо-Тихоокеанского региона на саммит не только за этим. Более того, вовсе не случайно на публичном форуме Североатлантического альянса первый замглавы Госдепа Курт Кэмпбелл счёл необходимым заявить о дальнейшем участии этих стран во всех последующих саммитах Организации.

Сейчас Соединённые Штаты Америки испытывают крайнюю необходимость во всё большем числе американских союзников в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, том числе из государств-членов НАТО.

Это направление стало ключевым для Вашингтона, в том числе и в части перенаправлении денежных потоков. Согласно проекту бюджета на 2025 финансовый год, на сдерживание Китая Штаты планируют потратить втрое больше, чем на борьбу с Россией — 9,9 млрд долларов против 2,9 млрд.

В общем, нынешняя ситуация в регионе вынуждает США поощрять укрепление, расширение и развитие горизонтальных связей между своими азиатскими и европейскими союзниками. И отходить от прежде существовавшей модели «оси и спиц», когда все взаимоотношения союзников оказывались замкнуты на США.

В действительности это не только должно сделать взаимоотношения союзников более устойчивыми, консолидировать американских партнёров на антикитайской и антироссийской основе, но и решить главную задачу Североатлантического альянса для Вашингтона: создать в регионе систему альянсов, связанную с государствами-членами НАТО, но не самим Альянсом.

В НАТО далеко не все разделяют желание противостоять Пекину, да и расширение стратегических горизонтов Организации в сторону Азии может спровоцировать Китай на ещё большее противодействие. Потому планируется ввод в регион всё большего числа государств-членов НАТО через заключение с азиатскими странами важных военных соглашений, к примеру, позволяющих беспрепятственно размещать войска на территории друг друга.

Таким образом, система альянсов в Индо-тихоокеанском регионе, над которой США смогут сохранять контроль, будет связана с частью военного потенциала НАТО, но без прямого участия в регионе Альянса как целостной структуры.

Ось 2.0

Помогает США сформировать сеть Альянсов в регионе Япония. Она активно выстраивает двусторонние связи с евроатлантическими союзниками Вашингтона. В активе Страны восходящего солнца — подписанное соглашение о расширенном военном доступе с Великобританией (Reciprocal Access Agreement, RAA). Под предлогом решения общих региональных угроз ведутся аналогичные переговоры с Парижем.

Стремительно развиваются отношения Японии с Германией. Токио и Берлин в январе подписали соглашение о приобретении и взаимном обслуживании (acquisition and cross-servicing agreement, ACSA) для пополнения запасов топлива и боеприпасов между Силами самообороны Японии и Бундесвером.

Примечательно, что сразу после юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил запланированный визит в Германию. По итогам встречи с канцлером Олафом Шольцем стороны договорились активизировать сотрудничество в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также подтвердили, что министры обороны и иностранных дел двух стран в ближайшее время проведут в Японии переговоры по вопросам безопасности в формате «два плюс два».

Развиваются оборонные связи и с Римом: с ним у Токио идёт совместная разработка истребителя нового поколения. Также две страны в июне согласовали план углубления сотрудничества на следующие три года в дипломатии, обороне и торговле.

В результате налаживания горизонтальных связей Япония уже планирует провести совместные военные учения с силами стран-членов НАТО. В частности, в этом месяце должны состояться военные манёвры Сил самообороны Японии с ВВС Франции, Испании и Германии. Немногим позже немецкий фрегат зайдёт в один из японских портов.

А с 2025 года планируется проведение регулярных совместных учений с Великобританией. Лондон будет направлять в Индо-Тихоокеанский регион авианосец HMS Prince of Wales, который будет заходить в Японию.

По японским следам

Вместе с тем, планируется, что не только Япония будет развивать оборонное сотрудничеств с большим числом государств-членов Североатлантического договора.

Помимо позиции самой НАТО, озвученной в Стратегической концепции от 2022 года, в которой говорится, что Организация «будет укреплять диалог и сотрудничество с новыми и существующими партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе», соответствующие взгляды изложены в основных внешнеполитических документах Австралии и Южной Кореи.

В частности, как следует из текста первой в истории Австралии Стратегии национальной обороны, опубликованной в апреле, Канберра планирует наращивать работу с партнёрами для «поддержания глобального миропорядка». Особое внимание в документе уделяется координации с США и НАТО. Среди приоритетных стран для взаимодействия перечисляются Германия, Франция и Великобритания.

Из текста обнародованной в 2023 году новой внешнеполитической стратегии Южной Кореи также становится известно, что Сеул намерен «укреплять сотрудничество с европейскими странами в области ядерной энергетики, обороны и инфраструктуры». Южная Корея становится крупным экспортёром оружия в Европу, а также годом ранее провела первые в истории совместные военно-воздушные учения с Францией.

В документах Новой Зеландии также большое внимание уделяется развитию отношений с Японией и Южной Кореей, хотя страна по-прежнему опирается в основном на союз с Австралией, США, Великобританией и Канадой.

Наконец, в ежегодном правительственном докладе Японии по обороне, опубликованном на днях, Токио заявляет, что укрепление его обороноспособности также приведёт к более эффективному использованию возможностей США. Заявляется, что Япония и дальше будет продвигать многосторонние и многоуровневые оборонные сотрудничества.

На полях саммита НАТО произошло и другое значимое международное событие. Лидеры США и Южной Кореи выступили с совместным заявлением, в котором объявили о подписании документа о принципах ядерного сдерживания.

Этим они завершили формирование усиленной системы расширенного сдерживания, под которой подразумевается готовность Вашингтона применить весь спектр американских возможностей, включая ядерные силы.

Таким образом, документ формализует возможное развёртывание американских ядерных сил на Корейском полуострове, которых не было на подконтрольной Сеулу территории с 1991 года. Также США получают возможность для демонстрации приверженности сдерживанию Северной Кореи всеми имеющимися у Вашингтона средствами, включая ядерный потенциал.