Украинские военные предприняли очередную попытку атаковать российские регионы с помощью ударных беспилотников. От предыдущих налётов ВСУ этот отличается составом «участников мероприятия».

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее при атаках противник периодически использовал винтовые дроны UJ-22 Airborne киевской сборки — производства компании Ukrjet (UJ). Теперь же, судя по снимкам последствий налёта в Бердянске, с украинской территории запустили аппарат нового поколения — БПЛА с реактивным двигателем, похожий на беспилотник UJ-25 Skyline, производства всё той же Ukrjet.

Прежде сообщения об этом новейшем БПЛА с крылом обратной стреловидности появлялись в сентябре. Тогда дрон продемонстрировал в интервью CNN заместитель премьер-министра Украины по инновациям Михаил Федоров. До сих пор кадры, где беспилотник стоял за спиной министра, оставались единственной фиксацией боевого дрона UJ-25 Skyline.

Тактико-технические характеристики аппарата по понятным причинам не разглашаются. Но их можно «реконструировать». Ведь, как отмечают эксперты, новейшая разработка противника — продолжение линейки реактивного беспилотного аппарата UJ-23 Topaz.

У «Топаза» и «Скайлайна» аналогичная аэродинамическая конфигурация. Главное отличие — у прошлой модели не было дополнительных передних стреловидных крыльев в носовой части. Их установка призвана придать большую маневренность аппарату.

Относительно UJ-23 Topaz известно: аппарат способен подниматься на высоту до шести километров, а его минимальная высота полета — 50 метров над землёй.

Максимальная дальность полета в автономном режиме с заранее заданным курсом и координатами — до 400 км (то есть аппарат теоретически может долететь, например, из Днепропетровска до Крыма).

В режиме управляемого полета дальность его прямой связи с наземной станцией управления — порядка 100 километров. Дрон может развивать скорость 800 км/ч. Ещё раз отметим, что речь идёт о характеристиках «Топаза», в то время как «Скайлайн» при той же скорости — более манёвренный.

VoidWanderer UJ-22 Airborne

К слову, в схожем скоростном диапазоне — до 800 км/ч — летает большинство истребителей, а также крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, ранее переданные ВСУ. Но, конечно, полезная нагрузка, что может нести беспилотник, в сравнении с последними на несколько порядков меньше, 10 кг против 450-килограммовых боевых частей у крылатых ракет.

Почему этот дрон сложнее заметить

В первую очередь нашим силам ПВО и тем, кто работает с комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), надо учесть — новый беспилотник противника использует технологии «стелс», заметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

У систем ПВО могут быть проблемы с обнаружением такого дрона в силу особенностей его конструкции.

Система наведения состоит из двух элементов. Первый: инерциально-навигационный блок со спутниковой навигацией.

Второй элемент: помехозащищённая система управления с направленной антенной, которая экранирована от излучения наземных установок РЭБ.

Добавим к сниженной заметности на радарах высокую скорость беспилотника (о которой говорилось выше), и становится ясно — времени для того, чтобы засечь и поразить такую цель, остаётся не так много.

Как бороться с новым реактивным БПЛА

Скорость обычных дронов с бензиновыми двигателями в момент атаки на порядок меньше, отчего по ним могут работать как зенитные артиллерийские комплексы, так и крупнокалиберные пулеметы. На скоростях 800 км/ч по таким целям могут отрабатывать исключительно зенитные ракетные комплексы, напомнил ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов.

И здесь надо учесть то, о чём говорилось выше, — большая скорость сама по себе создает проблемы с обнаружением и наведением на цель.

Значит, для ЗРК, который должен поразить беспилотник, сокращается т. н. «работное время» — то есть интервал от «поступления целеуказания» (от обнаружения цели средствами зенитного комплекса) до пуска первой ракеты.

Поэтому время реакции ЗРК становится в разы меньше, чем при работе по более «старым» украинским дронам UJ-22 или AQ-400 «Коса», чья скорость не превышает 200 км/ч.

В этих условиях требования к системам ПВО возрастают.

Между тем, как отмечают эксперты, по таким целям смогут работать и старые советские зенитные комплексы «Оса-АКМ».

Статистика потерь ВСУ за месяцы спецоперации показала: расчеты зениток «Оса-АКМ» ликвидировали более 200 воздушных целей — самолеты, вертолеты, оперативно-тактические ракеты. И, наконец, беспилотники, для которых этот комплекс стал настоящим кошмаром.

Еще раньше американские крылатые ракеты «Томагавк» во время агрессии НАТО против Югославии чаще всего сбивались «Осами».

Что же до радиоэлектронной борьбы, продолжает Кнутов, подавлять новые украинские беспилотники наши системы также смогут. Украина планировала провести пробный полет, посмотреть результаты, как осуществляется наведение.

В случае, если нам действительно достался целый UJ-25 (а, судя по фотографиям врезавшегося в крышу дома, таким он и выглядит), появляется возможность изучить работу системы наведения и сразу доработать наши станции РЭБ для подавления этих беспилотников.

Где и как противник может использовать стелс-дроны

Что же до предназначения нового беспилотника на поле боя, то одним из них станет использование UJ-25 в качестве ложных целей.

Они отвлекают внимание и ресурсы от реальных угроз (например, тех же крылатых ракет Storm Shadow), выявляют позиции ПВО, разряжают зенитные ракетные комплексы, дабы на отдельном участке создать бреши в противовоздушной обороне для последующего применения более серьезных средств поражения.

Прежде на Украине уже применялись ложные цели. Ими стали поставленные США изделия ADM-160 MALD. Благодаря имитации радиолокационных и полетных характеристик пилотируемого истребителя или бомбардировщика ложные воздушные цели должны были сбивать системы противовоздушной обороны.

К примеру, Storm Shadow использовались в тандеме с ADM-160 MALD. При помощи последних противник пытался повысить вероятность прорыва нашей противовоздушной обороны.

Эксперты полагают, что UJ-25 будет имитировать радиолокационные характеристики истребителей.

Если корпус беспилотника окажется всё-таки алюминиевым, а не композитным, то на экранах локаторов расчетов ПВО он может выдать себя за Су-25 при условии навешивания на беспилотник специальных уголковых отражателей, отмечает Юрий Кнутов.

Еще в 80-е годы израильтяне крепили к воздушным аппаратам уголковые отражатели, и на экранах локаторов расчётов ПВО по размеру они выглядели как полноценные самолеты. Египетские дивизионы расстреливали зенитные ракеты, ждали подвоза еще, в это время налетали реальные штурмовики «Кфир» и разбивали дивизион.

Вдобавок к этому беспилотник UJ-23/UJ-25 имеет реактивный двигатель, который по своей тепловой сигнатуре напоминает такую цель, как крылатая ракета или истребитель.

Поэтому, добавляет Алексей Васильев, аппарат становится приоритетным воздушным объектом для ЗРК. Таким образом легче обмануть систему наблюдения и заставить выпустить на эту ложную цель ракету. В то время как целью этой ракеты может быть отвлечение на себя удара ПВО и тем самым способствование разряжению ЗРК, когда просто окажется нечем стрелять по летящему вражескому объекту.

Вместе с тем Васильев не исключает, что UJ-25 будет использоваться в том числе для поражения «мягких» стационарных целей при условии прямого попадания: самолётов на аэродромах, бронированной техники при заряженной кумулятивной боевой части. В то время как о поражении железобетонных укрытий не может идти и речи.

Пойдёт ли изделие «в серию»

По утверждениям украинцев, новый беспилотник позиционируется как украинская разработка. Правда, это не может не вызывать сомнений, как в части электроники, так и в целом всего изделия.

Так, по мнению Кнутова, у Украины нет промышленности для производства электроники и технологий такого уровня турбореактивных двигателей. Что касается корпуса, украинцы могли бы сделать его из легких сплавов, но в этом случае он окажется хорошо радиозаметен. Если же использован композитный материал, то это указывает на полное изготовление беспилотника из западных комплектующих, которые Украина только собирает.

Другого мнения придерживается Васильев. Он полагает, что UJ-23/UJ-25 может быть украинской разработкой, поскольку работы над ним начались до начала СВО. Изначально возможности украинской инженерной школы были достаточно высокие. И пусть научная школа серьезно деградировала, ракетостроительный и авиационный КБ всё еще остались, отчего делать беспилотники Украине вполне по силам. Что же до электроники, то после начала поддержки со стороны США этот вопрос перестал быть проблемой.

Впрочем, если верить появлявшимся в СМИ данным, то куда менее продвинутый винтовой дрон UJ-22 Airborne производства всё того же Ukrjet, что разрабатывался украинской компанией на рубеже последних десятилетий, создавался при участии неназванных иностранных партнеров, а в конструкции летательного аппарата и других элементов авиационного комплекса широкое применение нашли импортные комплектующие.

Возвращаясь к UJ-23 Topaz/UJ-25 Skyline, то дорогостоящие конструктивные решения не позволят наладить массовое производство таких «птичек», считает Васильев. Украинский ВПК давно рассредоточил производство, поскольку крупные предприятия достаточно легко поражаются. Это в любом случае не способствует увеличению объёма.

Появлялась прежде и информация о стоимость комплекса UJ-23 «Топаз» (в его состав входит кроме самого аппарата машина наземной станции управления и автоматическая антенна слежения), что, по ориентировочным данным, достигает 300 тысяч долларов, в то время как сам реактивный беспилотник, вероятно, обходится ВСУ по цене в 100-120 тысяч долларов.

Впрочем, соглашаются эксперты, переломить ситуацию даже на отдельном направлении беспилотники не в силах. Главное сейчас — научиться перехватывать беспилотники-ложные цели с помощью средств РЭБ, дабы не тратить на них дорогостоящие зенитные управляемые ракеты.