Городок Повидз, расположенный на западе Польши, постепенно становится одним из самых крупных и опасных объектов НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум

На территории некогда построенного для советских бомбардировщиков аэродрома, ныне 33-й транспортной авиабазы польских ВВС, возводится новая военная инфраструктура. Она призвана создать дополнительные возможности для формирования ударной группы на восточном фланге альянса.

360 км до Белоруссии

Согласно данным сайта государственных закупок США, планы по возведению логистического центра на территории Повидза появились еще в 2020 году.

За прошедшее время там был построен крупный логистический центр APS-2 (Army Prepositioned Stock 2) для размещения, хранения и обслуживания американской военной техники, необходимой для укомплектования и снабжения целой бронетанковой бригады.

Комплекс планируется использовать для поддержки американских военных частей, пребывающих в Европе. Этот объект позволит армии США значительно сократить сроки развёртывания большого количества военной техники, перемещаемой из Америки.

Речь идёт о размещении в 410 километрах от границы с Украиной и в 360 километрах от Белоруссии до 85 боевых танков M1A2 Abrams, 190 боевых бронированных машин, включая M2/M3 Bradley, и 35 артиллерийских орудий.

Разместить эту технику в Повидзе планируется не раньше следующего года, и тогда база станет полноценным и очень крупным военным объектом.

Судя по последнему сообщению Службы распространения визуальной информации министерства обороны США (DVIDS), на новом складе уже находятся 14 «Абрамсов» и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88.

В целом, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, база в Повидзе является крупнейшим инфраструктурным проектом, финансируемым Североатлантическим альянсом за последние 30 лет: четыре года назад проектно-строительная смета комплекса оценивалась в $360 млн.

Помимо объектов для хранения военной техники и её технического обслуживания, в Повидзе, согласно спутниковым снимкам, была организована зона хранения оружия и боеприпасов (WSA, Weapon storage area).

Внушительных размеров складской комплекс состоит из 56 хранилищ earth covered magazines, также известных как Igloo. Такие сооружения с защитной толщей из литого бетона, стальными дверями и земляными валами используются для хранения крылатых ракет, авиационных бомб, артиллерийских и танковых снарядов и даже оружия пострашнее.

Площадь уже возведённых к настоящему моменту «Иглу» составляет около 17,7 тыс. квадратных метров. 51 хранилище управляется американскими военными, оставшиеся пять находятся под контролем Войска Польского.

Точных данных об их вместимости в открытом доступе нет, однако немногие фотографии, сделанные представителями министерства обороны США на других объектах, позволяют оценить логистические возможности.

Внутри каждого из Igloo могут храниться как минимум сотни авиационных бомб Mk84 массой около 925 кг, крупнейших из серии американских авиабомб типа «Марк». Соответственно, танковых и артиллерийских снарядов там может находиться кратно больше. И это лишь в одном сооружении из 56 пока имеющихся.

Уже в ближайшие два месяца правительство США намерено объявить тендер на строительство дополнительной зоны складирования боеприпасов, состоящей из ещё 56 хранилищ. Таким образом, общее планируемое число объектов возрастёт до 112.

В феврале в 350 метрах от взлётно-посадочной полосы и авиационного перрона (стоянки самолётов) был расчищен участок прямоугольной формы площадью 29 гектаров. Скорее всего, именно на нём и будут построены новые «Иглу».

После окончания этого этапа строительства база теоретически сможет вместить по меньшей мере десять тысяч авиационных бомб или десятки тысяч артиллерийских и танковых снарядов.

Поводом для расширения складского комплекса могла стать закупка Польшей нескольких сотен ракет воздушного базирования AGM-158B-2, дальность стрельбы которых составляет до 980 км.

Хранилища ядерного оружия

Нельзя исключать и того, что склады могут быть использованы для размещения оружия массового поражения.

Дело в том, что сооружения типа Igloo в рассекреченном документе ЦРУ от 1985 года фигурируют в качестве хранилищ ядерного оружия (сам документ опубликован в 2010-м).

О том, что они по-прежнему пригодны для выполнения таких функций, говорит их продолжающаяся эксплуатация на авиабазе Неллис в США. Именно там расположен один из двух основных складов ядерного оружия американских Военно-воздушных сил.

Если судить по масштабам ранее возведённого в Повидзе комплекса, расстояние между каждым из «Иглу» невелико. Это могло бы говорить о строительстве сверхзащищённых хранилищ, однако в таком случае стоимость строительных работ должна быть значительно выше проектной.

Таким образом, вероятность размещения ядерных бомб в Польше несколько снижается, но нулевой всё же не становится.

Близость взлётно-посадочной полосы, позволяющей принимать стратегическую авиацию, не исключает возможность разгрузки того же американского бомбардировщика B-52.

При посадке в Польше экипажи и организаторы полётов не обязаны подтверждать или отрицать наличие ядерного оружия на борту.

Поэтому прогнозы остаются тревожными, особенно на фоне новостей о смене ядерной стратегии США.

Как пишет New York Times, в марте президентом Джо Байденом был подписан засекреченный документ под названием «Руководство по ядерному размещению». В нём якобы говорится о подготовке Штатов к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.

С большой вероятностью это может означать изменение конфигурации размещения американских ядерных сил.

В частности, на уже действующих авиабазах в Европе могут увеличиться запасы оружия массового поражения. Одновременно в программу обмена ядерным оружием (Nuclear sharing) могут быть включены дополнительные страны.

Впрочем, даже если у США и есть планы по развёртыванию ядерного оружия за счёт включения дополнительных союзников в программу обмена, то в НАТО на этот счёт общей позиции нет.

То же потенциальное предложение США переместить бомбы на территорию Польши в ответ на призывы польского президента Анджея Дуды может разделить союзников по НАТО и вызвать среди них спор. Поскольку основополагающий акт Россия — НАТО, ограничивающий размещение ядерного оружия, формально продолжает действовать, хотя во многом и утратил актуальность.