26 июня на сайте Минобороны США появился проект оборонного бюджета новой администрации на 2026 финансовый год, который начинается 1 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

В перечне опубликованных документов не хватает одной из ключевых программ Пентагона, на протяжении десяти лет демонстрирующей последовательность и преемственность американского внешнеполитического курса в «обеспечении безопасности» на Европейском континенте.

Речь идет о «Европейской инициативе сдерживания», также известной как European Deterrence Initiative.

Целью этой оборонной программы, запущенной спустя три месяца после возвращения Крыма в Россию, являлось расширение военного присутствия Вашингтона в Европе для снижения обеспокоенности членов НАТО «российской агрессией».

В рамках этой оборонной инициативы Вашингтон занимался расширением присутствия ротационных сил, усилением действующих подразделений, модернизацией инфраструктуры, проведением совместных учений и укреплением вооруженных сил союзников.

Всего на перечисленные цели в период с 2015 по 2025 финансовый год было выделено свыше $40 млрд. И рекордный уровень вложений в укрепление американского военного потенциала в Европе, к удивлению многих, пришелся именно на первую каденцию Дональда Трампа.

И это при том, что политические и военные лидеры по обе стороны Атлантики продолжали слышать антинатовскую риторику, главным примером которой стали комментарии американского лидера о разделении финансового бремени между членами НАТО.

Возвращение Трампа в Белый дом также сопровождается привычными заявлениями. С той лишь разницей, что проект оборонного бюджета, подготовленный до саммита НАТО в Гааге, сходу поставил под сомнение продолжение американских расходов на европейскую безопасность, поскольку на программу European Deterrence Initiative средства заложены не были.

Но действительно ли американцы сворачивают финансирование своего военного присутствия в Европе?

Как показывает анализ бюджетных документов армии, военно-воздушных и военно-морских сил США, финансирование европейских проектов Пентагона все-таки продолжится. Даже при отсутствии «инициативы сдерживания» в проекте бюджета средства для развития американской военной инфраструктуры в Европе туда заложены.

Более того, финансирование охватит новые государства, что можно трактовать как усиление американских позиций и повышение возможностей применения военной мощи США на европейском театре военных действий.

Общая сумма «инфраструктурных улучшений» в Европе, предложенная на 2026-й финансовый год, только по линии военно-воздушных сил составит более $430 млн.

Финансировать предлагается оборонные проекты в Гренландии, Норвегии, Великобритании и Германии. Акцент делается на расширении воздушных операций США в арктической зоне, патрулирование Северного и Норвежского морей, быстрое восстановление аэродромов после боевых действий, расширение возможностей по эвакуации раненых и вероятное возвращение ядерного оружия.

Гренландия. $32 млн Министерство обороны США намерено инвестировать в космическую базу Питуффик. Там будет установлена система захода на посадку по приборам для самолетов, приближающихся с восточного направления (со стороны Норвегии, Швеции и Финляндии) или следующих вдоль арктического побережья России.

То есть будущий ввод в эксплуатацию системы призван расширить воздушные операции США в арктической зоне, поддержать военные маневры НАТО в Арктике и усилить контроль над воздушным коридором, используемым военными самолетами России, включая дальнюю стратегическую авиацию.

Норвегия. На авиабазе Рюгге планируется построить четыре укрытия для самолетов, дополнительную площадку стоянки истребителей, пару рулежных дорожек и сопутствующую инфраструктуру для размещения персонала.

Как следует из обоснований строительного проекта, эти улучшения будут осуществлены в поддержку операции «Атлантическая решимость», известной инициативе по «укреплению безопасности и обороноспособности» стран-членов НАТО.

Поэтому можно говорить о скором увеличении военного присутствия американских ВВС в Норвегии и интенсификации совместных с союзниками учений. В том числе учений по патрулированию Северного и Норвежского морей не только силами истребительной авиации, но и патрульными противолодочными самолетами, самолетами ДРЛО и радиоразведки.

Предполагаемые инвестиции расширят возможности США по переброске сил и средств на норвежскую авиабазу. Реализация проекта оценивается Пентагоном в $72 млн.

Великобритания. На военной базе Фелтуэлл Пентагон планирует возвести склады RADR для максимально быстрого восстановления работоспособности другого военного объекта — авиабазы Лейкенхит, находящейся в 8 километрах.

Американцы страхуются от повреждения второй базы в результате боевых действий и инвестируют $20 млн в обеспечение живучести авиационной инфраструктуры и поддержание темпа операций в условиях прямых атак на авиабазу.

Именно в Лейкенхит военно-воздушные силы США планомерно вкладывают сотни миллионов долларов ежегодно ради потенциального возвращения к «ядерной миссии», то есть размещения американского оружия массового поражения на территории Великобритании. На эти цели в проекте бюджета на 2026-й финансовый год предусмотрено более $253 млн.

Германия. На авиабазе Рамштайн планируется построить крытое стрельбище стоимостью $44 млн и возвести комплекс Aeromedical Evacuation Compound (AEC). Он предназначен для управления процессом аэромедицинской эвакуации, в частности транспортировки раненых с поля боя в госпитали.

Очевидно, Европейское командование США рассматривает сценарий, при котором прибытие большого числа авиамедицинских бригад во время масштабной операции в Европе приведет к параличу всей системы оказания медицинской помощи. Для того, чтобы не допустить такого исхода, Пентагон планирует потратить $29 млн.

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Таким образом, отсутствие в проекте бюджетных документов программы European Deterrence Initiative ничего не меняет фактически. Инвестиции в европейскую оборонную инфраструктуру в сравнении с прошлым годом только вырастут. Это коснется как абсолютных цифр, так и географии работ.