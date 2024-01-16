«Пропавшие» на Украине как уже несколько месяцев американские танки M1A1 Abrams сейчас проходят модернизацию. На них устанавливают динамическую защиту, также производства США. Соответствующее видео, опубликованное украинскими военными, распространяется по соцсетям.

Иван Шилов ИА Регнум

На кадрах видно, как ВСУ оснастили как минимум один полученный от США Abrams бортовой динамической защитой ARAT-1 (Abrams Reactive Armor Tiles) первого поколения, о чем говорит отсутствие изогнутых плит, характерных для более новых версий брони.

Как работает «обвес»

Динамическая защита выглядит на первый взгляд парадоксально. Танк или другую боевую машину обвешивают контейнерами, внутри которых слой взрывчатки между двумя металлическими пластинами. Когда по бронемашине стреляют, то вражеский снаряд попадает по контейнеру. Слой взрывчатки подрывается навстречу снаряду, и такой контрвзрыв защищает машину от кумулятивного поражения.

Ноу-хау было придумано в Советском Союзе, в московском филиале ЦНИИ-48 (ныне НИИ стали), в конце 1940-х. Технологию позаимствовали Израиль и США.

На каждом из бортов переданных ВСУ «Абрамсов» можно заметить по 32 навесных контейнера с модулями, известными как М19.

Опционально на танк Abrams могут быть установлены начинённые взрывчаткой блоки как на боковую и переднюю проекции башни, так и на лобовую броню корпуса, что предусмотрено технической документацией ARAT-1.

Между тем в самих США на практике подобную конфигурацию не используют, ограничиваются защитой бортов, чьему примеру или указанию решили следовать и ВСУ. Сама «реактивная броня» для М1А1 и М1А2 Abrams разрабатывалась с учетом опыта военной кампании в Ираке.

За основу была взята система динамической защиты BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles), предназначенная для боевых машин пехоты Bradley. Последние, аналогично американским танкам, изначально передавались Украине без комплексов динамической защиты. В то же время свои дополнительные модули брони BRAT они получили.

Это решение фактически совпало с заполнявшими на тот момент сеть фотографиями большого количества уничтоженных американских БМП, стоящих обездвиженными целыми колоннами на пару с немецкими танками Leopard в районе села Работино в Запорожской области.

Сейчас спешат оснастить «реактивной защитой» и Abrams, не дожидаясь потерь в достаточно небольшом «танковом контингенте» (всего была поставлена 31 машина, как сообщил представитель командования армии США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл).

Хотя точные данные по динамической защите держат в секрете, принято считать, что ARAT-1 должна обеспечивать защиту от кумулятивных боеприпасов на уровне не менее 55–65% от значений основной брони. Модули, известные как М19, для нее производятся с 2006 года.

Зависит от того, куда попадёт

Военные эксперты соглашаются: установка динамической защиты в теории повысит выживаемость Abrams после ударов дронами, РПГ, выстрелов стрелкового оружия и ударов противотанковыми ракетными комплексами.

Живучесть танка повышается примерно на 25% процентов, рассказал ИА Регнум полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Поражение Abrams будет более сложным, если защитными блоками доукомплектуют боковую и переднюю проекции башни и лобовую броню корпуса, признаёт эксперт.

Несколько иную оценку даёт военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Стойкость дополнительной брони может увеличить защитную способность основного бронирования как на 5%, так и 60%, сказал эксперт ИА Регнум. Зависит от того, на какую часть танковой брони подвешен контейнер и в какое место самого контейнера попадёт снаряд.

При попадании в верхнюю часть контейнера реактивную струю отобьёт пластина, что находится под углом внутри самого контейнера, поясняет Васильев. Тогда часть кумулятивной струи рассеивается, выбивается в сторону, отчего она не может сконцентрироваться на одной точке, а на броне танка образуются «язвочки». Если же удар придётся на нижнюю часть, то кумулятивная струя с большей долей вероятности добьёт собственно до брони танка или другой машины.

Но, в целом, продолжает Васильев, модули динамической защиты ARAT-1 действительно добавят танку американского производства кумулятивной стойкости. Последнее особенно важно и потому, что с отправленных на Украину танков (как писали западные издания), сняли штатную композитную броню из обеднённого урана и заменили на защиту из обычной броневой стали. Такая броня сильнее подвержена урону от кумулятивной струи.

Слабые места

У динамической защиты есть ахиллесова пята. Её стараются не ставить на боковую и переднюю проекции танковой башни и на лобовую броню корпуса.

Это, похоже, объясняется тем, что подрыв взрывчатой начинки контейнеров может сказаться на работе электроники и оптических средств наблюдения, поясняет Васильев. Но это же делает танк или бронемашину более уязвимыми.

Остается открытым вопрос защиты танков американского производства от дронов. Эксперты допускают появление на Abrams защитных козырьков на манер тех, что прежде были замечены на израильских Merkava.

Впрочем, отмечает военный эксперт Сергей Суворов, противодронные козырьки ситуацию не изменят, поскольку импровизированная броня будет иметь серьёзные бреши. В частности, поставив козырьки на Abrams, ВСУ отчасти усилят защиту башни, но не защитят наиболее уязвимую часть танка — моторно-трансмиссионное отделение.

Таким образом, резюмируют эксперты, то, что предпринимается для «обвеса» или других способов защиты «Абрамсов» или тех же БМП «Брэдли», затруднит поражение этих целей, но отнюдь не сделает их неуязвимыми. Условно говоря, танк поразят не с первого выстрела, а с третьего, отмечает Матвийчук.