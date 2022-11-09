Екатерина Булатова
Автор
Родилась и живет в Ростове-на-Дону. В 2010 году закончила факультет филологии и журналистики Ростовского государственного университета (Южного федерального университета).
Последние публикации
Как умные технологии облегчают труд строителей — фоторепортаж
Современные подходы к строительству создают новые условия, это позволяет сократить сроки строительства и снизить затраты, утверждают разработчики. Теперь два русских выпускника строительного техникума смогут заменить бригаду штукатуров. Что это за оборудование и как оно изменит ситуацию на рынке...
9 ноября 2022
«Мы создаём новую Россию здесь, в Донбассе»
«Мы все пережили девять лет напряженной жизни. Если на севере идет год за два, то здесь, наверное, год за пять, а то и за десять. До войны я гордился своей независимостью. Когда началась война, я понял, что без народа, без Родины я никто», — так начался разговор с автором-исполнителем, коренным...
28 октября 2022
Дорогам Донбасса дарят вторую жизнь — фоторепортаж
Российские специалисты продолжают восстанавливать транспортное сообщение на освобождённых территориях Донбасса, что является важным этапом на пути к мирной жизни. Дорогам, повреждённым из-за обстрелов киевских карателей, дарят вторую жизнь. Дорожные службы латают ямы и строят заново трассы, мосты...
27 октября 2022
«Ради семьи и Отечества» — ставропольцы уходят защищать жён и детей
Трое мобилизованных жителей Ставрополья узаконили свои отношения с избранницами в день отбытия на службу в Вооруженные силы России. В торжественной обстановке на сцене молодожены получили свидетельства о браке и под громкое «горько» поздравили друг друга поцелуем. С тем, кто сегодня женился, на...
26 октября 2022
«Стреляют на отлично!» — ростовчане обучаются военному и медицинскому делу
Двухдневные курсы по военной и медицинской подготовке можно пройти в Ростове-на-Дону. Занятия проходят на базе военно-учебного центра ДГТУ. О начале обучения в начале октября объявил донской губернатор Василий Голубев. За это время желание получить знания по начальной военной подготовке изъявили...
21 октября 2022
Куда сходить в Донецке: экскурсия по Дому работников культуры
«Вы находитесь сейчас в лучшем из учреждений культуры города. Не потому лучшее, что каждый кулик хвалит свое болото, а потому, что это учреждение — единственное в своем роде», — таким приветственным словом встретила корреспондентов ИА REGNUM сотрудник Дома работников культуры Виктория Базилевская...
20 октября 2022
«Мы ждём вас с победой!» — на Ставрополье проводили группу мобилизованных
На улице Гагарина в Невинномысске 28 сентября многолюдно. Отсюда в Вооруженные силы России проводили группу граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. У военкомата было организовано дежурство сотрудников полиции и медиков. Всего состоялась отправка 95 граждан. Проводить их пришли родные и...
28 сентября 2022
«Путин — наш герой!» — жители Донецка о проведении референдумов
После мучительной ночи ожидания и речи президента России Владимира Путина утром 21 сентября жители Донецка вышли на улицы, улыбаясь впервые за долгое время. Они рады тому, что президент России Владимир Путин услышал и поддержал их просьбу о проведении референдумов. Корреспондент ИА REGNUM спросил у...
21 сентября 2022
Отпор санкциям: сырная лавка Ставрополья — фоторепортаж
Чтобы побаловать себя итальянскими сырами, не обязательно оформлять визу и отправляться в европейскую страну. Вкуснейший сыр без консервантов уже на протяжении нескольких лет готовят в Предгорном округе Ставрополья. Сотрудники предприятия группы компаний «Хладонеж» не только предлагают потребителям...
13 сентября 2022
«Молодёжь загнали в матрицу» — Донбасс отторгает Болонскую систему
Киев введёт санкции против преподавателей и учебных учреждений в Донбассе, а также на освобождённых территориях бывш. УССР — в Херсонской и Запорожской областях, которые применяют образовательные стандарты России. Срок действия ограничений составит пять лет. Однако никакие запреты на работу...
8 сентября 2022
Юг России: овощи и фрукты — вкусно, полезно и дёшево
Начало осени — пора сезонных овощей и фруктов. На юге России их можно купить по вполне доступным ценам. На это повлияло и некоторое снижение потребительских цен в июле в целом по стране. Так, цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,6%. В частности, картофель стал дешевле на 7,5%...
6 сентября 2022
Правда свидетеля о Буче — рассказывает доброволец из Франции
На фоне несмолкающего свиста летящих снарядов и взрывов в Донецке в ежедневном режиме ведутся трансляции программы «Оплот ТВ». В прямом эфире принимают участие люди, которые всей душой, всем сердцем переживают за Донбасс. Помогают ему выстоять и победить. Корреспонденты ИА REGNUM были приглашены на...
1 сентября 2022
«Словами не передать, все доброжелательные» — наши беженцы на Ставрополье
В мае 2022 года ставропольские образовательные учреждения распахнули свои двери для тех, к кому кованым сапогом постучалось несчастье в дом. Люди бросали все и бежали от ужасных преступлений тех, кого считали своими соотечественниками, от нацистов батальона «Азов» (запрещенная террористическая...
30 августа 2022
Сладкая жизнь. Как производят халву на Ставрополье — фоторепортаж
Восточные сладости — сладкие блюда турецкой, кавказской и среднеазиатской кухонь — издавна пользуются популярностью среди путешественников. Особой популярностью пользуется халва. В России выпускают подсолнечную, ореховую, кунжутную, арахисовую и комбинированную халву. При этом самая популярная из...
23 августа 2022
Мы любим Россию! Российский триколор развевается в Донбассе — фоторепортаж
В честь Дня Государственного флага России на освобождённых территориях Донбасса и бывш. УССР прошли флешмобы и другие мероприятия. Так, к примеру, в трёх городах ДНР — Шахтёрске, Енакиево и Макеевке — состоялась патриотическая акция, в рамках которой волонтёры раздали горожанам бело-сине-красные...
22 августа 2022
«Мы народ единый. Мы народ русский». Духовная миссия помогает Донбассу
С весны 2022 года духовную миссию в Донбассе проводят сёстры милосердия сестричества во имя императрицы Александры Фёдоровны. Они отправились в ДНР и ЛНР, а также на освобождённые территории б. УССР для духовной поддержки и молитвенной помощи воинов, казаков, добровольцев и мирных жителей...
20 августа 2022
Свечи и спички. Проект «Буханка» доставил помощь жителям Лисичанска
Независимый благотворительный проект «Буханка», сооснователем которого является заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков, продолжает оказывать помощь мирным жителям Донбасса. С гуманитарной миссией добровольцы побывали в Лисичанске (Луганская Народная Республика). Вместе с...
19 августа 2022
Ракеты HIMARS целятся по мирной жизни: кадры после обстрела в ЛНР
ВСУ уже не могут как раньше обстреливать Первомайск в Луганской Народной Республике из «Градов» и артиллерии, поэтому применяют поставляемые НАТО реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела вечером 16 августа в руины превратились верхние этажи панельного дома, в котором живут...
19 августа 2022
Гуманитарная «Буханка» колесит по Донбассу — фоторепортаж
Вот уже третий месяц, как в Донбассе реализуется поддерживаемый ИА REGNUM независимый благотворительный проект «Буханка», сооснователем которого является заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков. Вместе с добровольцами на призыв поддержать попавших в беду мирных жителей ДНР и ЛНР...
17 августа 2022
Водоканал Донецка подвергся атаке ВСУ — фоторепортаж
Утром 16 августа ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка снаряды натовского калибра. Удары пришлись по территории водоканала, расположенного на улице Щорса. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте происшествия. В результате атаки украинских боевиков произошло возгорание автобуса. Также...
16 августа 2022