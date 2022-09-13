Чтобы побаловать себя итальянскими сырами, не обязательно оформлять визу и отправляться в европейскую страну. Вкуснейший сыр без консервантов уже на протяжении нескольких лет готовят в Предгорном округе Ставрополья. Сотрудники предприятия группы компаний «Хладонеж» не только предлагают потребителям сыры, приготовленные по итальянским рецептам, но и побеждают в конкурсах на лучшую продукцию. Корреспонденты ИА REGNUM своими глазами увидели процесс производства сыра, его формовки и упаковки на итальянском оборудовании.

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая продукция предгорненского молочного завода «Хладонеж»

Предгорненский молочный завод «Хладонеж», продукция которого в 2022 году была признана лучшей в международном конкурсе «Продукт года-2022», состоявшемся в рамках международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022», предлагает потребителям 15 видов сыров. Сыр моцарелла не так давно был удостоен кубка «Достижение в импортозамещении», сулугуни — золотой медали и звания «Лучший продукт-2022».

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая продукция предгорненского молочного завода «Хладонеж»

Инвестиционный проект стоимостью около 100 млн рублей реализован в посёлке Ясная Поляна. Секретами приготовления сыров несколько лет назад с сотрудниками поделился специалист-сыровар из Италии.

Готовят сыр на Ставрополье без консервантов — из молока по традиционной схеме. Берётся закисленная сыворотка, куда вносится молоко, пастеризуемое до 92 градусов. При нагреве молока получается коагуляция белковой массы, которую просаливают, раскладывают в соль и кладут отстаиваться. Под самопрессованием сыр находится в течение суток.

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

На предприятии производят самые разнообразные сыры: пряди, нити, балык копченый, чечил, моцареллу, сулугуни. Все эти виды тоже приготовлены из натурального молока и по технологии, близкой к производству сыра качотта. Пастеризация молока при изготовлении сулугуни происходит до 72 градусов, вносится заквасочная культура.

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Процесс производства сыра

На момент производства в сыроизготовителе находится 3 тонны сырья, там уже происходит процесс сквашивания и подходит время коагуляции белка.

Александр Погожев ИА REGNUM Цистерна с молоком

Александр Погожев ИА REGNUM Предгорненский молочный завод «Хладонеж»

Александр Погожев ИА REGNUM Готовят сыр без консервантов — из молока по традиционной схеме

Александр Погожев ИА REGNUM Готовят сыр без консервантов — из молока по традиционной схеме

Александр Погожев ИА REGNUM Готовят сыр без консервантов — из молока по традиционной схеме

Александр Погожев ИА REGNUM Готовят сыр без консервантов — из молока по традиционной схеме

Александр Погожев ИА REGNUM Молоко пастеризуется до 92 градусов

Моцарелла с предприятия отправляется в сыворотке, рассол для этого сыра очень большой враг, говорят производители. На предприятии пробовали итальянские сыры адаптировать к местным традиционным вкусам и сделать моцареллу более соленой. Но при обработке солью она разъедается и в рассоле разваливается. Поэтому сотрудники предприятия используют традиционный рецепт приготовления моцареллы.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник лаборатории

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник лаборатории

Самый элементарный сыр, который есть на производстве и пользуется высоким спросом, это сыр «Адыгейский». Сейчас есть белый сыр, на который распространяется срок годности 30 дней. Есть также сыр копченый, у которого срок годности увеличен до 45 суток.

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех молочного предприятия

Как говорят производители, итальянскими сырами отечественного производства они готовы накормить и жителей Ставрополья, и жителей других регионов России.

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Производственный цех молочного предприятия

Александр Погожев ИА REGNUM Формовка сыра

Александр Погожев ИА REGNUM Формовка сыра