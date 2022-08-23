Восточные сладости — сладкие блюда турецкой, кавказской и среднеазиатской кухонь — издавна пользуются популярностью среди путешественников. Особой популярностью пользуется халва. В России выпускают подсолнечную, ореховую, кунжутную, арахисовую и комбинированную халву. При этом самая популярная из них — сероватая, приготовленная из семян подсолнечника. С трудоёмким процессом изготовления лакомства на Ставрополье познакомились корреспонденты ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Линия производства

Александр Погожев ИА REGNUM Приготовление халвы

Александр Погожев ИА REGNUM Приготовление халвы

Александр Погожев ИА REGNUM Приготовление халвы

Александр Погожев ИА REGNUM Приготовление халвы

Александр Погожев ИА REGNUM Приготовление халвы

Александр Погожев ИА REGNUM Приготовление халвы

Александр Погожев ИА REGNUM Формовой пресс

Александр Погожев ИА REGNUM Халва

У компании ООО «Система плюс», крупнейшего в Ставропольском крае предприятия по переработке подсолнечника, более 100 партнеров. Завод успешно развивается на территории Андроповского муниципального округа. Много лет он специализируется на производстве натуральных сладостей из семечек. В ассортименте фабрики — сладости на основе семян подсолнечника.

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание перед упаковкой

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Горячая халва в упаковке

Александр Погожев ИА REGNUM Фасовка готовой продукции

Александр Погожев ИА REGNUM Готовая продукция

Сегодня на фабрике трудятся более 70 человек. Они производят нежную, рассыпчатую, ароматную халву. Как отмечают медики, халва содержит витамины (А, Е, D, РР, группы В), ненасыщенные жирные кислоты, калий, кальций, фосфор, магний, клетчатку, которые благотворно влияют на организм и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия переработки

Александр Погожев ИА REGNUM Производственная линия переработки

Александр Погожев ИА REGNUM Лабораторные исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Лабораторные исследования

Александр Погожев ИА REGNUM Оборудование для выдува пластиковой тары

Александр Погожев ИА REGNUM Линия розлива и упаковки растительного масла

Александр Погожев ИА REGNUM Линия розлива и упаковки растительного масла

Александр Погожев ИА REGNUM Линия розлива и упаковки растительного масла

Александр Погожев ИА REGNUM Линия розлива и упаковки растительного масла

Александр Погожев ИА REGNUM Линия розлива и упаковки растительного масла

Из лома ядра подсолнечника работники предприятия также изготавливают козинаки и другие кондитерские изделия. Сладкой продукцией завод обеспечивает жителей Ставрополья.

Александр Погожев ИА REGNUM Ядра подсолнуха

В этом же направлении работает и предприятие ООО «Семья». Завод занимается выращиванием подсолнечника, получением и переработкой семян подсолнечника, изготовлением масла, а также производит халву.

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка ядра в мешки после калибровки

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка ядра в мешки после калибровки

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка ядра в мешки после калибровки

Александр Погожев ИА REGNUM Упаковка ядра в мешки после калибровки

Предприятие не только занимается выпуском сладостей, но и ведёт благотворительную деятельность в селе Курсавка.