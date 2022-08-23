Восточные сладости — сладкие блюда турецкой, кавказской и среднеазиатской кухонь — издавна пользуются популярностью среди путешественников. Особой популярностью пользуется халва. В России выпускают подсолнечную, ореховую, кунжутную, арахисовую и комбинированную халву. При этом самая популярная из них — сероватая, приготовленная из семян подсолнечника. С трудоёмким процессом изготовления лакомства на Ставрополье познакомились корреспонденты ИА REGNUM.
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия производства
Александр Погожев ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев ИА REGNUM
Приготовление халвы
Александр Погожев ИА REGNUM
Формовой пресс
Александр Погожев ИА REGNUM
Халва
У компании ООО «Система плюс», крупнейшего в Ставропольском крае предприятия по переработке подсолнечника, более 100 партнеров. Завод успешно развивается на территории Андроповского муниципального округа. Много лет он специализируется на производстве натуральных сладостей из семечек. В ассортименте фабрики — сладости на основе семян подсолнечника.
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Взвешивание перед упаковкой
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Горячая халва в упаковке
Александр Погожев ИА REGNUM
Фасовка готовой продукции
Александр Погожев ИА REGNUM
Готовая продукция
Сегодня на фабрике трудятся более 70 человек. Они производят нежную, рассыпчатую, ароматную халву. Как отмечают медики, халва содержит витамины (А, Е, D, РР, группы В), ненасыщенные жирные кислоты, калий, кальций, фосфор, магний, клетчатку, которые благотворно влияют на организм и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия переработки
Александр Погожев ИА REGNUM
Производственная линия переработки
Александр Погожев ИА REGNUM
Лабораторные исследования
Александр Погожев ИА REGNUM
Лабораторные исследования
Александр Погожев ИА REGNUM
Оборудование для выдува пластиковой тары
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия розлива и упаковки растительного масла
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия розлива и упаковки растительного масла
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия розлива и упаковки растительного масла
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия розлива и упаковки растительного масла
Александр Погожев ИА REGNUM
Линия розлива и упаковки растительного масла
Из лома ядра подсолнечника работники предприятия также изготавливают козинаки и другие кондитерские изделия. Сладкой продукцией завод обеспечивает жителей Ставрополья.
Александр Погожев ИА REGNUM
Ядра подсолнуха
В этом же направлении работает и предприятие ООО «Семья». Завод занимается выращиванием подсолнечника, получением и переработкой семян подсолнечника, изготовлением масла, а также производит халву.
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка ядра в мешки после калибровки
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка ядра в мешки после калибровки
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка ядра в мешки после калибровки
Александр Погожев ИА REGNUM
Упаковка ядра в мешки после калибровки
Предприятие не только занимается выпуском сладостей, но и ведёт благотворительную деятельность в селе Курсавка.