ВСУ уже не могут как раньше обстреливать Первомайск в Луганской Народной Республике из «Градов» и артиллерии, поэтому применяют поставляемые НАТО реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате обстрела вечером 16 августа в руины превратились верхние этажи панельного дома, в котором живут женщины с детьми и старики. Корреспондент ИА REGNUM увидел последствия попадания ракеты в здание.

Александр Погожев ИА REGNUM Многоэтажный дом в Первомайске, пострадавший от удара снарядов ракеты HIMARS

Александр Погожев ИА REGNUM В результате обстрела жилого дома в Первомайске погиб мужчина, ранения получили трое местных жителей, в том числе четырёхлетний ребёнок.

Александр Погожев ИА REGNUM Девятиэтажное здание, по которому ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS, видно издалека.

Александр Погожев ИА REGNUM Ракета HIMARS едва не разделила дом пополам, разрушив три верхних этажа

Александр Погожев ИА REGNUM Многоэтажный дом в Первомайске, пострадавший от удара ракеты HIMARS

Девятиэтажное здание, по которому нанесли удар ВСУ, видно издалека. Целились киевские боевики будто в самый центр дома — ракета HIMARS едва не разделила его пополам, разрушив три верхних этажа.

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Александр Погожев ИА REGNUM Работа журналистов ИА REGNUM на месте происшествия

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити с бабушкой с флагом в руках, которая отказалась принимать продукты от военных ВСУ

Находиться на крыше здания — очень опасно, так как конструкция дома нарушена и он может в любой момент сложиться как карточный домик. Кирпичами после обстрела ВСУ был усеян весь двор. Нанести травмы людям падающие из стен здания камни могли не меньше, чем осколки снарядов. Поэтому жильцов дома эвакуировали в безопасное место.

Александр Погожев ИА REGNUM Находиться на крыше здания — очень опасно, так как конструкция дома нарушена и он может в любой момент рухнуть.

Александр Погожев ИА REGNUM На крыше обстрелянного из HIMARS дома в Первомайске

Александр Погожев ИА REGNUM Вид на соседние дома с крышы пострадавшего от обстрела снарядами РСЗО HIMARS дома

Александр Погожев ИА REGNUM Вид с крышы пострадавшего от обстрела снарядами РСЗО HIMARS дома

Александр Погожев ИА REGNUM Вид на соседние дома с крышы пострадавшего от обстрела снарядами РСЗО HIMARS дома

Александр Погожев ИА REGNUM После обстрела ВСУ снарядами ракеты HIMARS дома в Первомайске кирпичами был усеян весь двор

Александр Погожев ИА REGNUM Подъезд многоэтажного дома в Первомайске, пострадавшего от удара снарядов ракеты HIMARS

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снарядов РСЗО HIMARS

Александр Погожев ИА REGNUM Жильцов дома в Первомайске, пострадавшего от удара снарядов ракеты HIMARS, эвакуировали в безопасное место

Александр Погожев ИА REGNUM Жильцы дома напротив, ставшие свидетелями обстрела

«Я живу в соседнем доме на втором этаже. Обстрел ВСУ был около 22:20. И началось: стёкла летели, камни летели. Тут вообще — «ералаш». Мы выбежали в тамбур и в тамбуре стояли, пережидали. Потом вдруг всё прекратилось. Приехали пожарные, сотрудники МЧС. Достали из-под завалов мужчину с девочкой и в больницу отвезли. Больше никто не кричал», — вспоминает житель дома напротив Василий Петрович.

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По факту обстрела Первомайска из РСЗО HIMARS вечером 16 августа было возбуждено уголовное дело по чч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны) и ст. 440 УК ЛНР (геноцид). В результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое местных жителей, в том числе четырёхлетний ребёнок.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд в Первомайск