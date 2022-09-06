Начало осени — пора сезонных овощей и фруктов. На юге России их можно купить по вполне доступным ценам. На это повлияло и некоторое снижение потребительских цен в июле в целом по стране. Так, цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,6%. В частности, картофель стал дешевле на 7,5%, свёкла — на 6%, белокочанная капуста — на 5,9%, морковь — на 3,4%, помидоры — на 2,1%, репчатый лук — на 0,2%. Столько стоит борщ сварить и почём фрукты на юге России, узнали корреспонденты ИА REGNUM.

В Шпаковском районе Ставропольского края растениеводческое предприятие уже приступило к уборке овощей, и первые, ранние сорта уезжают на прилавки сетевых магазинов. ООО ОПХ «Шпаковское» выращивает такие сорта лука, как «Сьера бланка» (подходит для салата), ранний сорт, «Вайт винг», средний сорт (идет для жарки), «Аида», боле поздний сорт. Также они выращивают картофель, морковь, брокколи, свеклу.

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка лука

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка лука

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка лука

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка лука

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка лука

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка лука

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка лука

Александр Погожев ИА REGNUM Поле лука «Лайт Винг»

Александр Погожев ИА REGNUM Поле лука «Лайт Винг»

Александр Погожев ИА REGNUM Поле лука «Лайт Винг»

Александр Погожев ИА REGNUM Лук «Лайт Винг»

Раньше на предприятии занимались капельным поливом. Сейчас растениеводы освоили спринклерный полив, при котором распыление капель образует туман и не возникает эффект линзы. Для листьев брокколи такой полив наиболее безопасен. Чтобы сбить температуру, полив включают на час или полтора, чтобы дать влагу на два с половиной часа. Все это определяет агрономическая служба.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле брокколи

Александр Погожев ИА REGNUM Поле брокколи

Александр Погожев ИА REGNUM Полив брокколи

Александр Погожев ИА REGNUM Полив брокколи

Александр Погожев ИА REGNUM Полив брокколи

Александр Погожев ИА REGNUM Полив брокколи

Александр Погожев ИА REGNUM Сухая земля

«Один насос под давлением подает воду на станцию, откуда далее распределяется по всему полю», — говорит Андрей Мазий замдиректора ООО ОПХ «Шпаковское».

Александр Погожев ИА REGNUM Андрей Мазий, заместитель директора ООО ОПХ «Шпаковское»

Картофель поливается дождевальной машиной. Она поливает на 30 метров вправо и влево. Количество попадания влаги и скорость у нее также регулируются по рекомендациям агрономов. Сейчас картофель начинает цвести, и ему необходимо максимальное количество влаги, поэтому поливальная машина по полю идет медленно.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле картофеля

Александр Погожев ИА REGNUM Поле картофеля

Александр Погожев ИА REGNUM Поле картофеля

Александр Погожев ИА REGNUM Полив картофеля

Александр Погожев ИА REGNUM Полив картофеля

«В этом году у нас массив моркови — 40 га, 50 га свеклы, картофеля — 35 га, брокколи — 40 га, лук — 35 га. Сейчас идет уборка фиолетового и белого лука, уборка моркови. Раннюю свеклу мы убрали. В этом году урожай средний, не хуже и не лучше прошлого года», — сообщил Игорь Шрамов, исполнительный директор ООО ОПХ «Шпаковское».

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Шрамов, исполнительный директор ООО ОПХ «Шпаковское» и Андрей Мазий, заместитель

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка моркови на поле ООО ОПХ «Шпаковское»

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка моркови на поле ООО ОПХ «Шпаковское»

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка моркови на поле ООО ОПХ «Шпаковское»

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка моркови на поле ООО ОПХ «Шпаковское»

Александр Погожев ИА REGNUM Уборка моркови на поле ООО ОПХ «Шпаковское»

Александр Погожев ИА REGNUM Морковь

На Кубани и Ставрополье фермерские продукты, к примеру, на ярмарке выходного дня можно приобрести ощутимо дешевле, чем в сетевых магазинах или на рынках. Так, «борщевой» набор в дни проведения ярмарок можно купить едва ли не на 30% дешевле, чем в среднем по России, — 164 рубля против 232 рублей. При этом все продукты — отечественного производства.

Александр Погожев ИА REGNUM Прилавок со специями и травами для первых и вторых блюд

Александр Погожев ИА REGNUM Крупы на прилавке сетевого магазина

Александр Погожев ИА REGNUM Макаронные изделия на прилавке сетевого магазина

Александр Погожев ИА REGNUM Цены на растительное масло

Александр Погожев ИА REGNUM Цена за десяток яиц С2

Александр Погожев ИА REGNUM Витрина в сетевом магазине

Александр Погожев ИА REGNUM Электронные кассы в сетевом магазине

Преимущество фермерских ярмарок очевидно. Так, в сетевых магазинах один килограмм молодого картофеля обойдётся в 28—38 рублей, моркови — в 43 рубля, репчатого лука — в 40 рублей, белокочанной капусты — в 20 рублей. Бёдра и голени куриные приобрести можно за 200—207 рублей за один килограмм. На рынке один килограмм свёклы стоит 60 рублей, репчатого лука — 55 рублей. Ярмарочные торговцы продают эти же продукты дешевле почти на треть.

Александр Погожев ИА REGNUM Кабачки и огурцы на прилавке сетевого магазина

Александр Погожев ИА REGNUM Лук-репка в сетке на прилавке сетевого магазина

Александр Погожев ИА REGNUM Морковь мытая на прилавке сетевого магазина

Александр Погожев ИА REGNUM Морковь мытая на прилавке сетевого магазина

Александр Погожев ИА REGNUM Картофель на прилавке сетевого магазина

Стоит отметить, что ещё весной 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о том, что аграрии сохранят «борщевой» набор по доступным ценам. Для этого селянам оказывают государственную поддержку в виде субсидий на строительство и переоснащение хранилищ и меры по поддержанию рентабельности производства овощей.

Эти и другие принятые на федеральном уровне меры принесли свои плоды — «борщевой» набор стал доступнее во многих регионах России. Заметнее всего цены снижаются на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки активно разворачиваются в Курганской области, на Кубани, в Крыму и Бурятии. Сезонные овощи, очевидно, подешевели в Липецкой и Нижегородской областях.

Александр Погожев ИА REGNUM Витрина с овощами в павильоне на улице

Александр Погожев ИА REGNUM Болгарский перец

Александр Погожев ИА REGNUM Картофель

Александр Погожев ИА REGNUM Витрина с овощами в павильоне на улице

Александр Погожев ИА REGNUM Огурцы

Александр Погожев ИА REGNUM Свёкла

Александр Погожев ИА REGNUM Витрина с овощами и фруктами в павильоне на улице

Что касается фруктов, то на юге России они также стали доступнее с наступлением сезона и созреванием нового урожая. Выращенные с любовью под южным солнцем персики, яблоки, груши, сливы можно купить по приемлемым ценам.

Александр Погожев ИА REGNUM Витрина в павильоне на улице

Александр Погожев ИА REGNUM Яблоки

Александр Погожев ИА REGNUM Яблоки

Александр Погожев ИА REGNUM Персики

Яблоки в сетевых магазинах можно купить за 77—132 рубля за килограмм. На рынке персики местные стоят 150 рублей за килограмм.

Александр Погожев ИА REGNUM Витрина с фруктами в павильоне на улице

Александр Погожев ИА REGNUM Витрина с фруктами в павильоне на улице

Александр Погожев ИА REGNUM Груши

Александр Погожев ИА REGNUM Нектарины

Полны прилавки уже арбузами и дынями. К слову, как отмечает доцент кафедры биохимии и микробиологии Южного федерального университета Андрей Горовцов, не стоит покупать арбуз в нарезанном виде — половинками или дольками, так как в таком виде мякоть могут населять возбудители сальмонеллёза и дизентерии.

«Сок арбуза — прекрасная питательная среда для любых микроорганизмов, в том числе патогенных. Попав в плод, вредные бактерии начнут размножаться и выделять токсины. Поэтому с момента первого надреза арбуз можно хранить максимум сутки, причем в холодильнике. И перед тем как резать, его нужно вымыть с мылом, чтобы вместе с ножом не занести внутрь микроорганизмы, которые, возможно, находились на поверхности кожуры», — советует он.

Александр Погожев ИА REGNUM Дыни и арбузы