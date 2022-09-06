Юг России: овощи и фрукты — вкусно, полезно и дёшево
Начало осени — пора сезонных овощей и фруктов. На юге России их можно купить по вполне доступным ценам. На это повлияло и некоторое снижение потребительских цен в июле в целом по стране. Так, цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,6%. В частности, картофель стал дешевле на 7,5%, свёкла — на 6%, белокочанная капуста — на 5,9%, морковь — на 3,4%, помидоры — на 2,1%, репчатый лук — на 0,2%. Столько стоит борщ сварить и почём фрукты на юге России, узнали корреспонденты ИА REGNUM.
В Шпаковском районе Ставропольского края растениеводческое предприятие уже приступило к уборке овощей, и первые, ранние сорта уезжают на прилавки сетевых магазинов. ООО ОПХ «Шпаковское» выращивает такие сорта лука, как «Сьера бланка» (подходит для салата), ранний сорт, «Вайт винг», средний сорт (идет для жарки), «Аида», боле поздний сорт. Также они выращивают картофель, морковь, брокколи, свеклу.
Раньше на предприятии занимались капельным поливом. Сейчас растениеводы освоили спринклерный полив, при котором распыление капель образует туман и не возникает эффект линзы. Для листьев брокколи такой полив наиболее безопасен. Чтобы сбить температуру, полив включают на час или полтора, чтобы дать влагу на два с половиной часа. Все это определяет агрономическая служба.
«Один насос под давлением подает воду на станцию, откуда далее распределяется по всему полю», — говорит Андрей Мазий замдиректора ООО ОПХ «Шпаковское».
Картофель поливается дождевальной машиной. Она поливает на 30 метров вправо и влево. Количество попадания влаги и скорость у нее также регулируются по рекомендациям агрономов. Сейчас картофель начинает цвести, и ему необходимо максимальное количество влаги, поэтому поливальная машина по полю идет медленно.
«В этом году у нас массив моркови — 40 га, 50 га свеклы, картофеля — 35 га, брокколи — 40 га, лук — 35 га. Сейчас идет уборка фиолетового и белого лука, уборка моркови. Раннюю свеклу мы убрали. В этом году урожай средний, не хуже и не лучше прошлого года», — сообщил Игорь Шрамов, исполнительный директор ООО ОПХ «Шпаковское».
На Кубани и Ставрополье фермерские продукты, к примеру, на ярмарке выходного дня можно приобрести ощутимо дешевле, чем в сетевых магазинах или на рынках. Так, «борщевой» набор в дни проведения ярмарок можно купить едва ли не на 30% дешевле, чем в среднем по России, — 164 рубля против 232 рублей. При этом все продукты — отечественного производства.
Преимущество фермерских ярмарок очевидно. Так, в сетевых магазинах один килограмм молодого картофеля обойдётся в 28—38 рублей, моркови — в 43 рубля, репчатого лука — в 40 рублей, белокочанной капусты — в 20 рублей. Бёдра и голени куриные приобрести можно за 200—207 рублей за один килограмм. На рынке один килограмм свёклы стоит 60 рублей, репчатого лука — 55 рублей. Ярмарочные торговцы продают эти же продукты дешевле почти на треть.
Стоит отметить, что ещё весной 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о том, что аграрии сохранят «борщевой» набор по доступным ценам. Для этого селянам оказывают государственную поддержку в виде субсидий на строительство и переоснащение хранилищ и меры по поддержанию рентабельности производства овощей.
Эти и другие принятые на федеральном уровне меры принесли свои плоды — «борщевой» набор стал доступнее во многих регионах России. Заметнее всего цены снижаются на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки активно разворачиваются в Курганской области, на Кубани, в Крыму и Бурятии. Сезонные овощи, очевидно, подешевели в Липецкой и Нижегородской областях.
Что касается фруктов, то на юге России они также стали доступнее с наступлением сезона и созреванием нового урожая. Выращенные с любовью под южным солнцем персики, яблоки, груши, сливы можно купить по приемлемым ценам.
Яблоки в сетевых магазинах можно купить за 77—132 рубля за килограмм. На рынке персики местные стоят 150 рублей за килограмм.
Полны прилавки уже арбузами и дынями. К слову, как отмечает доцент кафедры биохимии и микробиологии Южного федерального университета Андрей Горовцов, не стоит покупать арбуз в нарезанном виде — половинками или дольками, так как в таком виде мякоть могут населять возбудители сальмонеллёза и дизентерии.
«Сок арбуза — прекрасная питательная среда для любых микроорганизмов, в том числе патогенных. Попав в плод, вредные бактерии начнут размножаться и выделять токсины. Поэтому с момента первого надреза арбуз можно хранить максимум сутки, причем в холодильнике. И перед тем как резать, его нужно вымыть с мылом, чтобы вместе с ножом не занести внутрь микроорганизмы, которые, возможно, находились на поверхности кожуры», — советует он.