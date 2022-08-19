Независимый благотворительный проект «Буханка», сооснователем которого является заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков, продолжает оказывать помощь мирным жителям Донбасса. С гуманитарной миссией добровольцы побывали в Лисичанске (Луганская Народная Республика). Вместе с волонтёрами гуманитарную помощь людям раздал корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Благотворительный проект «Буханка» по пути в Лисичанск.

Александр Погожев ИА REGNUM «Буханка» по пути в Лисичанск.

Александр Погожев ИА REGNUM Сооснователь благотворительного проекта «Буханка» и заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Александр Погожев ИА REGNUM «Буханка» по пути в Лисичанск.

Александр Погожев ИА REGNUM Никита чистит стекло «Буханки».

Александр Погожев ИА REGNUM Маршрут

Александр Погожев ИА REGNUM Прибытие «Буханки» в Лисичанск.

Оказавшимся в трудном положении мирным жителям освобождённых территорий Донбасса нужна любая помощь, и они хорошо знают, что делать при появлении машины с гуманитарной помощью.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.

Александр Погожев ИА REGNUM Очередь за продуктами и товарами первой необходимости образовалась стремительно.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.

Александр Погожев ИА REGNUM Свечам и спичкам радовались больше всего жители Лисичанска, встретившие «Буханку».

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.

Очередь за провизией и товарами первой необходимости образовалась стремительно. Люди получили крупы и тушенку, предметы личной гигиены. Но не продуктам питания, а свечам и спичкам радовались больше всего жители Лисичанска, встретившие «Буханку». Ведь весь город до сих пор остаётся без света — электросети невозможно восстановить из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.

Александр Погожев ИА REGNUM Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.

Местные жители сердечно и со слезами на глазах благодарят добровольцев за помощь, необходимую им как воздух. Надеясь на скорую встречу, они провожают волонтёров и машут вслед гуманитарной «Буханке».

Александр Погожев ИА REGNUM Общение с волонтёрами.

Александр Погожев ИА REGNUM Жители Лисичанска у подъезда своего дома.

Александр Погожев ИА REGNUM Жительница Лисичанска

Протянуть руку помощи жителям Донбасса, приняв участие в сборе средств, может каждый. Для этого можно отправить любую сумму на карту Сбербанка 4 279 380 650 847 827 (Нина Николаевна Ф.) с примечанием: «На социальную помощь жителям ДНР и ЛНР». Деньги будут потрачены на еду и лекарства для нуждающихся жителей ДНР и ЛНР.

Отчеты о доставках гуманитарной помощи и расходовании средств публикуются в телеграм-канале проекта «Буханка», доступном по ссылке: https://t.me/DonbassBuhankaProject.

Александр Погожев ИА REGNUM «Буханка» готова помогать людям до позднего вечера.