Независимый благотворительный проект «Буханка», сооснователем которого является заместитель главного редактора ИА REGNUMНикита Третьяков, продолжает оказывать помощь мирным жителям Донбасса. С гуманитарной миссией добровольцы побывали в Лисичанске (Луганская Народная Республика). Вместе с волонтёрами гуманитарную помощь людям раздал корреспондент ИА REGNUM.
Александр Погожев ИА REGNUM
Благотворительный проект «Буханка» по пути в Лисичанск.
Александр Погожев ИА REGNUM
«Буханка» по пути в Лисичанск.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сооснователь благотворительного проекта «Буханка» и заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.
Александр Погожев ИА REGNUM
«Буханка» по пути в Лисичанск.
Александр Погожев ИА REGNUM
Никита чистит стекло «Буханки».
Александр Погожев ИА REGNUM
Маршрут
Александр Погожев ИА REGNUM
Прибытие «Буханки» в Лисичанск.
Оказавшимся в трудном положении мирным жителям освобождённых территорий Донбасса нужна любая помощь, и они хорошо знают, что делать при появлении машины с гуманитарной помощью.
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.
Александр Погожев ИА REGNUM
Очередь за продуктами и товарами первой необходимости образовалась стремительно.
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.
Александр Погожев ИА REGNUM
Свечам и спичкам радовались больше всего жители Лисичанска, встретившие «Буханку».
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.
Очередь за провизией и товарами первой необходимости образовалась стремительно. Люди получили крупы и тушенку, предметы личной гигиены. Но не продуктам питания, а свечам и спичкам радовались больше всего жители Лисичанска, встретившие «Буханку». Ведь весь город до сих пор остаётся без света — электросети невозможно восстановить из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.
Александр Погожев ИА REGNUM
Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Лисичанска.
Местные жители сердечно и со слезами на глазах благодарят добровольцев за помощь, необходимую им как воздух. Надеясь на скорую встречу, они провожают волонтёров и машут вслед гуманитарной «Буханке».
Александр Погожев ИА REGNUM
Общение с волонтёрами.
Александр Погожев ИА REGNUM
Жители Лисичанска у подъезда своего дома.
Александр Погожев ИА REGNUM
Жительница Лисичанска
Протянуть руку помощи жителям Донбасса, приняв участие в сборе средств, может каждый. Для этого можно отправить любую сумму на карту Сбербанка 4 279 380 650 847 827 (Нина Николаевна Ф.) с примечанием: «На социальную помощь жителям ДНР и ЛНР». Деньги будут потрачены на еду и лекарства для нуждающихся жителей ДНР и ЛНР.