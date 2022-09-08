Киев введёт санкции против преподавателей и учебных учреждений в Донбассе, а также на освобождённых территориях бывш. УССР — в Херсонской и Запорожской областях, которые применяют образовательные стандарты России. Срок действия ограничений составит пять лет. Однако никакие запреты на работу педагогов не повлияют. Так, к примеру, в Донбассе уже не первый год применяют российский образовательный стандарт. Именно эту систему образования в Донецкой Академии управления и государственной службы при главе ДНР (ДонАУИГС) считают оптимальной для успешной подготовки кадров. Корреспондент ИА REGNUM встретился с преподавательским составом вуза.

Александр Погожев ИА REGNUM Профессор Игорь Владимирович Костенок, профессор кафедры ЭТиГУ Яна Владимировна Хоменко и Борис Алексеевич Литвинов

В 1992 году на территории бывш. УССР произошла кардинальная ломка системы высшего образования. Появились новые институты, в том числе частные и коммерческие. Различные формы собственности пытались занять свою нишу. В то же время в Донецке продолжал работать Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов Государственного комитета угольной промышленности Советского Союза. Уникальность учебного заведения заключалась в том, что оно было создано при министерстве угольной промышленности СССР — первом ведомстве, которого ранее не было ни в Москве, ни в Киеве. Когда пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Советского Союза занял Леонид Брежнев, учитывая его месторождение — город Днепродзержинск, Днепропетровск получил министерство чёрной металлургии СССР. Это были два ведомства, которые находились не на территории центральных столиц.

Александр Погожев ИА REGNUM Памятник валлийскому промышленнику Джону Юзу, который был одним из основателей Юзовки (современного Донецка). Памятник расположен у третьего учебного корпуса Донецкого национального технического университета

«В это время Станислав Поважный, будучи секретарем обкома партии, понимает, что его дни в Коммунистической партии сочтены и необходимо искать новое место, где он смог бы реализовать свои идеи формирования менеджеров, управленцев нового типа. Это был уникальный человек, чьё имя вписано в историю не только бывшей территории УССР, Донбасса. Он понимал, что нужно бороться за детей, за интеллект, за будущее. И мы тогда переходили с государственного функционального министерского института в образовательный. Ушло полтора–два года на трансформацию вуза. В конце концов, решением Совета министров нас сделали Академией управления. Станислав Федорович меня тогда пригласил в вуз, но я не являюсь основателем будущей кафедры теории управления и государственного администрирования. Да, идея была моя, я с ней пришел. Когда мы стали развиваться, то стало понятно, что следующий шаг — новая формация, которая на тот момент называлась менеджеры», — вспоминает заведующий кафедрой теории управления и государственного администрирования Донецкой Академии управления и государственной службы при главе ДНР (ДонАУИГС), профессор Игорь Костенок.

Александр Погожев ИА REGNUM Профессор Игорь Владимирович Костенок в своём кабинете

Александр Погожев ИА REGNUM Герб Донецкой Народной Республики

Александр Погожев ИА REGNUM Бессмертный полк Игоря Костенока

Александр Погожев ИА REGNUM Дед Игоря Костенока — дважды герой Советского Союза

Александр Погожев ИА REGNUM Погибший товарищ Игоря Костенока

По его словам, было понимание того, что менеджеры, закончившие специалитет, бакалавриат или магистратуру, в Европе занимаются одним и тем же — администрированием дел. И тогда Станислав Поважный поддержал идею создать кафедру административного менеджмента, которая обучала бы будущих администраторов в бизнесе.

Александр Погожев ИА REGNUM Донецкий национальный технический университет

Александр Погожев ИА REGNUM Вход в университет

Александр Погожев ИА REGNUM Коридор Донецкого национального технического университета

Александр Погожев ИА REGNUM Окно Донецкого национального технического университета

Александр Погожев ИА REGNUM Донецкий национальный технический университет

Александр Погожев ИА REGNUM Витражные окна

Александр Погожев ИА REGNUM В холле 6-го корпуса университета

Александр Погожев ИА REGNUM В холле 6-го корпуса университета

«Галина Губерная инициативу поддержала. Это уникальная женщина, профессор, которая получила образование в Москве. Поддержали и мощные хозяйственники, в том числе Валентин Ильюшенко, который на протяжении многих лет возглавлял государственное объединение «Донецуголь» — самое крупное в Советском Союзе производственное объединение. На этой кафедре за всё время работали и были привлечены к этой работе десятки руководителей бывш. УССР и Донецкой области, которые внесли огромный вклад в историю бывш. УССР, люди, которые заходили в аудиторию не просто как вершители науки, а вершители истории. Они формировали историю государства. Специфика, за которую мы боремся, это соответствие духу кафедры. А дух кафедры мы с первого дня определили лозунгом: «Не принуждать, а побуждать». И вот эти все десятки лет мы работаем под этим девизом», — говорит Игорь Костенок.

Александр Погожев ИА REGNUM Обращение к министру образования Российской Федерации Дмитрию Ливанову, 2014 год

Преподаватели кафедры работают с будущими государственными служащими, работниками органов местного самоуправления. За неполные 30 лет из стен вуза вышло подавляющее число руководителей бывшей Донецкой области, ныне — ДНР.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудница Донецкого национального технического университета

«Здесь присутствует человек, который вырос здесь. Она была студенткой, аспиранткой, докторанткой, а сегодня она доктор, профессор. Это Яна Владимировна Хоменко. Лучше неё никто не прокомментирует изменения в системе образования и переход её на стандартные рельсы. В сегодняшних реалиях мы понимаем, что будет очень длительный временной лаг, когда в Донбассе понадобятся люди, о которых всегда говорит Борис Алексеевич. Люди, которые способны замешать цемент, сделать кирпич, фундамент, выточить деталь. И следующий год будет годом профессионально-технического образования. Сегодня нам надо вернуть былую популярность профессиям строителя, авторемонтника, слесаря, токаря. На это уйдет примерно три–пять лет», — предполагает Игорь Костенок.

Александр Погожев ИА REGNUM Профессор кафедры ЭТиГУ Яна Владимировна Хоменко

Яна Хоменко, доцент кафедры теории управления и государственного администрирования, обучалась в советское время. Ей есть с чем сравнить Болонскую систему образования.

«Мы потеряли очень много, пойдя по стандартам Болонской системы. Она готовит узко заточенных специалистов. Откуда у нас пошла наукометрия, привязка к цифрам, стандартам? Мы загнали наших ребят в матрицу и шаблонное видение. Они учат максимум семь–восемь предметов, базовых по своей специализации. Выходят четко заточенными под логистику предприятия. Но они не понимают, как работает предприятие в целом. Они учат всего лишь азы. Мы сталкивались с ребятами, которые учились в Германии и Испании, во Франции. И везде выпускают узконаправленных специалистов. Когда мы учили ребят, то давали им фундаментальные знания первые два курса. Этот базис помогал перепрофилироваться. Человек приходил работать на бухгалтерский учёт, но он знал, как работает предприятие в целом», — отметила Хоменко.

Александр Погожев ИА REGNUM Здание старой университетской библиотеки

Перед тем как приступить к написанию кандидатской и докторской диссертаций, будущий профессор вникала в систему работы предприятия или региона. Только через системное видение можно предложить новизну системе, уверена Хоменко. Только тогда будут подготовлены специалисты, способные взаимно дополнять друг друга, работать на своём месте, но не быть «узкопрофильным винтиком».

«Именно это надо вернуть. Мы детей потеряли из-за того, что им трудно потом перепрофилироваться», — считает она.

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Костенок и Яна Хоменко показывают территорию университета

Мнение Яны Хоменко поддерживает Игорь Костенок. Он обратил внимание на то, что Болонская система образования привела к формированию общества социального потребления.

«Мы говорим о социальном организме, который приравняли к винтику. Надо человека возрождать как человека. Не как систему, не как часть социума», — отметил профессор.

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Костенок на территории Донецкого национального технического университета

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Костенок показывает результат прилёта 150 калибра в торец здания

Александр Погожев ИА REGNUM Разбитые окна учебного корпуса

Александр Погожев ИА REGNUM Осколки снаряда 155 мм калибра

Александр Погожев ИА REGNUM Учебный корпус

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Костенок на территории Донецкого национального технического университета

Ещё один человек, получивший образование в ДонАУИГС, — Борис Литвинов. Вот уже девятый год он возглавляет Коммунистическую партию Донецкой Народной Республики.

«Я с 1975 года живу в Донецке, я коммунист от рождения. Дедушка был одним из восстановителей советской власти здесь, в Донбассе. Папа и мама не были коммунистами по документам, но в душе были. Папа шахтер. В этой среде я воспитывался. Работал и в образовании, и на больших предприятиях. В 2014 году, будучи активным гражданином Донецкой области, я участвовал в становлении государства нашего. Мне посчастливилось выразить волю народа. Я её изложил на бумаге — это декларация и акт Донецкой Народной Республики. Я считаюсь соавтором. Затем мне поручено было организовать референдум ДНР, мы его провели. Потом управляющий делами Совета министров ДНР, а с июля по ноябрь 2014 года я был председателем Верховного Совета ДНР. В настоящий момент не занимаю никаких государственных должностей, потому что в 2014 году возглавил Коммунистическую партию ДНР. С того времени являюсь первым секретарем ЦК Коммунистической партии ДНР», — представился Борис Литвинов.

Александр Погожев ИА REGNUM Борис Алексеевич Литвинов

По его словам, сегодня ведётся активная работа по созданию в Донбассе структур Коммунистической партии РФ. На днях Литвинов получил из рук лидера КПРФ Геннадия Зюганова партийный билет. На очереди ещё 20 человек. Чуть раньше деятельность здесь развернула «Единая Россия». Наладить работу пробуют и другие партии.

«Мы всё больше и больше сближаемся, поэтому здесь создается политическое поле для действия разных политических сил. Коммунистическая партия ДНР в нужное время будет преобразована в КПРФ. Сейчас занимаюсь этим», — отметил Борис Литвинов.

Александр Погожев ИА REGNUM Часы Бориса Литвинова, подаренные ему на 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции

Игорь Костенок обратил внимание на то, что учиться никогда не зазорно, учиться можно у всех.

«Не все могут быть друзьями, но все могут быть учителями, как кто-кто из великих сказал. И степень возможности воспринимать новые знания — это одна из характеристик нынешнего времени, которое мы должны сегодня поддерживать и делать так, чтоб оно развивалось и в общественном сознании в том числе», — считает профессор.

Александр Погожев ИА REGNUM Мемориал павшим в Великой Отечественной войне

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Костенок у мемориала павшим в Великой Отечественной войне

Что касается выбора специальности, то раньше основной объём студентов был в экономике — правоведы, юристы, менеджеры, находившие работу в туристическом кластере, на производственных и непроизводственных предприятиях. Сегодня основная масса людей, которые учатся в вузе, это те, кто хочет работать на благо ДНР. Или уже работающий госслужащий или будущий управленец.

«Будущее начинается в школе. Всё начинается в учебной аудитории. Это может быть техникум, училище, вуз. Отсюда начинаются и войны, и перемирия, и благополучие, и счастье. Как мы здесь, в этих стенах, сделаем, так оно и будет. Соответственно, сегодня социальная миссия и общение с Борисом Алексеевичем приводит к тому, что он один из первых, которые понимают, что если мы сегодня начнём влиять на формирование мозгов у преподавателей в школах, то начнём формирование модели нового государства. Благодаря ему оказывается гуманитарная помощь военнослужащим, у которых есть семьи, дети, которые должны чтить, почитать своих отцов — защитников Донбасса. Они должны понимать друг друга, говорить на одном языке», — уверен Игорь Костенок.

Александр Погожев ИА REGNUM Храм в честь святого апостола Андрея Первозванного, расположенный на территории университета

Александр Погожев ИА REGNUM Храм от обстрелов практически не пострадал

Благодаря усилиям Коммунистической партии сотрудники вуза начали оказывать поддержку учителям. Эту миссию планируется продолжить. От того, как учитель подготовит детей, так эти дети и встретят своих отцов, будут нацелены на победу.

«Мы находимся в интересном месте — в километре от рубежей Российской империи. Река Кальмиус внизу, это рубеж. На нашей территории всегда проживало 135 национальностей. Исторически сложилось так, что даже царское правительство особыми указами сформировало то, что отсюда не возвращали беглых крестьян. Поэтому здесь сложилась новая формация людей, которых воспринимали не по национальности, не по религиозному убеждению. Воспринимали людей по возможности в этом социуме адаптироваться и жить. Соответственно у нас никогда не было национального, языкового, религиозного вопроса. Тот труд, который был каторжный, и люди, которые в этих условиях жили, они иной шкалой ценностей измеряли и свои взаимоотношения, и качество жизни», — продолжает Игорь Костенок.

Александр Погожев ИА REGNUM Вход в храм в честь святого апостола Андрея Первозванного

Александр Погожев ИА REGNUM Воронка от снаряда перед входом в храм

Александр Погожев ИА REGNUM Фортификации из мешков с песком для укрепления стен и окон у входа в храм

Он подчеркнул, что гонений на носителей русского или иного языка никогда не было.

«Были ли гонения на русский язык или мову? Не было. Это было сосуществование, и в наших школах люди понимали, что чем больше мы будем знать французский, немецкий, английский, китайский, корейский языки, тем больше наши дети сумеют из этого источника знаний почерпнуть. Японское искусство войны, конфуцианство, Шиллер, Гете… Если дать возможность детям это всё получать из первоисточника, так это счастье для родителей, для социума. Тогда не будет тех барьеров, когда он смотрит и не понимает, о чём я говорю», — говорит Костенок.

И в Донецке пытались решить эту задачу. Так, на Киевском проспекте проживала женщина, которая является соавтором так называемого языка эсперанто, призванного поломать языковые барьеры. Работал интернат, где был самоучитель по языку эсперанто. Но попытки говорить на искусственно созданном языке и понимать его так и остались попытками.

Александр Погожев ИА REGNUM Храм в честь святого апостола Андрея Первозванного

Александр Погожев ИА REGNUM Семистрельная икона Пресвятой Богородицы

«Добавлю, что здесь была попытка и некоторое давление на то, чтобы учебные программы переводить на мову. Это не очень хорошо воспринималось, вызывало отторжение и неприязнь, но зарплату получать люди хотели, поэтому делали и так, и так. Вам надо на мове? Нате вам на мове. Однако больше говорили на русском языке. Но, если приезжала какая-нибудь комиссия или проверка, то тут же переходили на мову», — добавил участник разговора Борис Литвинов.

Александр Погожев ИА REGNUM Окна храма

Александр Погожев ИА REGNUM Разбитое обстрелами окно храма. Сам храм практически не пострадал

Для студентов ДонАУИГС нет разницы, на каком языке говорить. Ведь есть ещё и татарские, и еврейская школы.

«Они существуют здесь и никому не мешают. У нас всегда были школы, где было преподавание на мове, и их никто не давил. И до 2014 года они работали. Есть школы национальных меньшинств, где они компактно проживают. Греческие, к примеру. У нас сейчас много говорят о Мариуполе. Там был Приазовский университет, ректором которого был Балабан, почетный грек. И студентов, и преподавателей с греческими корнями с нашей территории вывозили в Грецию по культурным программам. Они дополнительно изучали греческий язык. Но это никому не мешало», — добавил Литвинов.

Александр Погожев ИА REGNUM В результате обстрелов храм практически не пострадал

Все участники встречи единодушны во мнении, что в Донбассе была сформирована формация людей, принадлежащая к идеологеме «советский народ». Это привело и к событиям 2014 года, и к событиям сегодняшнего дня, так как жители Донбасса защищают идеологему одного народа.