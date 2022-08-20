С весны 2022 года духовную миссию в Донбассе проводят сёстры милосердия сестричества во имя императрицы Александры Фёдоровны. Они отправились в ДНР и ЛНР, а также на освобождённые территории б. УССР для духовной поддержки и молитвенной помощи воинов, казаков, добровольцев и мирных жителей. Корреспондент ИА REGNUM отправился вместе с миссионерами к жителям Донбасса.

Александр Погожев ИА REGNUM Участник миссии — иерей Андрей. Миссионеры отправились в Донбасс для духовной поддержки всех нуждающихся.

Александр Погожев ИА REGNUM Миссионеры направляются с духовной миссией к жителям Мариуполя

Александр Погожев ИА REGNUM Иерей Андрей

Александр Погожев ИА REGNUM Приказ Верховного атамана великого братства казачьих войск «О православной миссии»

Александр Погожев ИА REGNUM Сестра милосердия Наталья

Александр Погожев ИА REGNUM По просьбе местного священника Татьяна привезла с собой икону Божией Матери «Песчанская». Там, где люди молились перед ней, прекращалась стрельба

Татьяна на протяжении многих лет возглавляла всероссийское сообщество многодетных матерей «Много деток — хорошо!». Теперь она — старшая сестра общины сестёр милосердия.

Александр Погожев ИА REGNUM Остановка в пути

Александр Погожев ИА REGNUM Татьяна на протяжении многих лет возглавляла всероссийское сообщество многодетных матерей. Теперь она — старшая сестра общины сестёр милосердия.

Приехала в Донбасс Татьяна в апреле. По просьбе местного священника многодетная мать привезла на Пасху икону Божией Матери «Песчанская». Там, где люди молились перед ней, прекращалась стрельба.

Александр Погожев ИА REGNUM Татьяна. Сёстры милосердия хотят с молитвой совершить крестный ход по Азовскому морю

«Все женщины [из сообщества многодетных матерей] сегодня помогают раненым и нуждающимся, тем, у кого разрушены дома. Мы — сёстры милосердия. Когда началась специальная военная операция, я надела косынку и приехала в Донбасс. Здесь есть храм Святых царственных мучеников и храм Благовещения. Там есть отец Виктор. Он попросил приехать с иконой Божией Матери «Песчанская». Потому что ребята, которые возили гуманитарную помощь и были в Волновахе, где сильно стреляли, они заметили, что когда перед этой иконой начинали молиться и читать акафист, то стрельба прекращалась. Я привезла её, и на Пасху здесь было тихо», — говорит Татьяна.

Вместе с женщинами духовную миссию осуществляет иерей Андрей.

Александр Погожев ИА REGNUM Иерей Андрей везде сопровождает сестёр

«Мы народ единый. Мы народ русский. Мы народ православный. У нас Отечество и земное, и небесное», — подчёркивает он.

Иерей Андрей прочитал стихотворение верующей сестры Александры. Она живёт в Донецке неподалёку от аэропорта, и все годы, которые называют военными годами Донецка, когда близ воздушной гавани шли сильнейшие бои, все православные молились. Верующие совершали крестные ходы, возносили молитвы за храмы, за жизни детей, за воинов, которые защищают свою Родину от врага, пришедшего на землю, от фашизма, который не имеет человеческого лица. И в этом хаосе женщина увидела свет в конце тоннеля. Передать свои чувства она старается в стихах. Творчество Александры позволяет ей не сломиться, не пасть духом, а стать сильнее и крепче. Духовно.

Александр Погожев ИА REGNUM Иерей Андрей

«Всякое зло, которое пришло на землю русскую, должно иметь воздаяние. Но в стихах Александры нет мщения. Есть призыв к духовному преображению мира. Призыв к сердцу человека, Богу, Духу Божьему», — говорит иерей Андрей.

«Законы Бога выше всех мирских законов,

И вы должны их соблюдать.

И то, что по-мирскому и законно,

Вам в осужденье перед Богом может стать.

Вас прошу — не согрешайте,

Венчайтесь в браке, не блудите,

Законы Божьи верно исполняйте,

А если нет, то от меня вы отойдите.

Скажу я вам, что вы меня не знали.

Всю жизнь грешили, жили невпопад.

Венец вы райский потеряли,

Теперь дорога ваша только в ад.

Но если кто услышит это слово,

И будет верно мой закон блюсти,

То до того в раю места готовы,

И ибо душу ты готов спасти.

От своего креста не отрекайся,

У каждого есть жизненный свой путь.

Молись, люби и слову поучайся,

Будь благодарным Богу, не забудь.

Стой смело, исповедай слово Божье,

А если надо, за Христа умри.

Лишь от креста, прошу, не отрекайся,

Не отрекайся от моей любви.

И помни: пусть тернист твой, узка тропка,

Но ты не бойся, всегда с тобой.

Ждёт грешников кромешный ад и топка.

Молись, чтобы не быть такой.

Молись, дерзай, проси ты милость Божью.

Ас справедлив, об этом знаешь ты.

И ангел Божий он тебе поможет.

Проси, стучись, и сбудутся мечты.

А если вдруг впадешь в печаль, унынье,

Ты всё равно молись, проси, ты помни обо мне.

О Божьем сыне, на крест свой данный мною.

Но крест свой данный мной ты донеси».

Александр Погожев ИА REGNUM Сестра милосердия Наталья

Александр Погожев ИА REGNUM Главной целью миссии было посещение пожилой женщины из Мариуполя, дом которой сильно пострадал от обстрелов

Александр Погожев ИА REGNUM Разрушенный дом

Александр Погожев ИА REGNUM Окна в доме выбиты

Мирной жительнице Мариуполя миссионеры привезли частичку покрова, освящённую на гробе Господнем в Иерусалиме, псалом 90 и икону «София — Премудрость Божия».

Александр Погожев ИА REGNUM Мирной жительнице Мариуполя миссионеры привезли частичку покрова, освящённую на гробе Господнем в Иерусалиме, псалом 90 и икону «София — Премудрость Божия»

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина очень ждала миссионеров

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина работала на «Азовстали» и оказалась в числе заложников киевских боевиков

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина выразила искреннюю благодарность участникам духовной миссии и попросила в следующий раз привезти ей свечу

После освобождения она вернулась домой, который оказался частично разрушен после попадания в него снаряда ВСУ. Своими силами пожилая женщина не только ухаживает за садом и огородом, но и пытается отремонтировать крышу и остеклить окна. Она выразила искреннюю благодарность участникам духовной миссии и очень попросила в следующий раз привезти церковную свечу.

Александр Погожев ИА REGNUM Дом женщины оказался частично разрушен после попадания в него снаряда ВСУ

Александр Погожев ИА REGNUM Своими силами пожилая женщина пытается отремонтировать крышу и остеклить окна.

Александр Погожев ИА REGNUM В разрушенном доме

Александр Погожев ИА REGNUM Хозяйка дома приготовила для миссионеров угощения

Александр Погожев ИА REGNUM Несмотря ни на что женщина ухаживает за садом и огородом. На заднем плане виднеется разрушенный в ходе боёв ТЦ «Приморье»

Помощь доставили и жительнице Мариуполя Елене. В марте 2022 года в результате обстрела ВСУ живьём сгорел её зять, который пытался спасти свою пятилетнюю дочь. Их нашли в сгоревшем доме.

Александр Погожев ИА REGNUM Елена потеряла родных. В результате обстрела ВСУ живьём сгорел её зять, который пытался спасти свою пятилетнюю дочь.

«Дочь мою в воздухе крутило раз восемь. У неё множество осколочных ранений. Повреждены ноги, бёдра. Трое суток я их искала, пока соседи не сказали, что они в сгоревшем доме. Дочка была в первом подъезде, внучка — в третьем. Муж на руках еле её вытащил. Старший сын был с нами. Дочка жила рядом с телом погибшей подруги, которой оторвало руку. Мы перенесли её в наш дом. В одного из ребят, которые нам помогали, выстрелил снайпер-азовец (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У него остались четверо детей. Азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стреляли в детей, стариков», — со слезами на глазах вспоминает Елена.

Александр Погожев ИА REGNUM Миссионеры прибыли в Мариуполь

Александр Погожев ИА REGNUM Сёстры спрашивают у людей кто в чём нуждается

Александр Погожев ИА REGNUM Сёстры записывают в блокнот все просьбы людей

Александр Погожев ИА REGNUM Многие из них заказывают сорокоуст о здравии и за упокой

Александр Погожев ИА REGNUM Миссионеры стараются поддержать не только духовно и морально. Иерей Андрей беседует с одной из жительниц Мариуполя

Александр Погожев ИА REGNUM Люди на освобождённых территориях очень нуждаются в поддержке

Александр Погожев ИА REGNUM Иерей Андрей с иконой священномученика Харлампия. Образ считается чудотворным и оберегает от бед

Александр Погожев ИА REGNUM Миссионеры привозят нуждающимся и лекарства

Александр Погожев ИА REGNUM Миссионеры привозят нуждающимся и лекарства

Александр Погожев ИА REGNUM Миссионеры привозят нуждающимся и лекарства

Миссионеры стараются поддержать не только духовно и морально. Они составляют списки и привозят лекарства нуждающимся. Сёстры милосердия сестричества во имя императрицы Александры Фёдоровны хотят с молитвой совершить крестный ход по Азовскому морю.

Александр Погожев ИА REGNUM Казанская икона Божией Матери

Александр Погожев ИА REGNUM Сёстры милосердия с жителями Мариуполя

Александр Погожев ИА REGNUM Сёстры милосердия с жителями Мариуполя

Александр Погожев ИА REGNUM Сёстры милосердия с жителями Мариуполя