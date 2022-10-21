Двухдневные курсы по военной и медицинской подготовке можно пройти в Ростове-на-Дону. Занятия проходят на базе военно-учебного центра ДГТУ. О начале обучения в начале октября объявил донской губернатор Василий Голубев. За это время желание получить знания по начальной военной подготовке изъявили сотни человек. Корреспондент ИА REGNUM побывал на базе военно-учебного центра ДГТУ.

Екатерина Булатова ИА REGNUM На территории военно-учебного центра ДГТУ

Пройти краткосрочные курсы, бесплатно получив или повысив военные навыки, а также умения по оказанию медпомощи, могут все горожане, достигшие 18-летнего возраста.

Екатерина Булатова ИА REGNUM На территории военно-учебного центра ДГТУ

Преподавательский состав проводит как теоретические, так и практические занятия на полигоне на базе одной из воинских частей Ростовской области. Для прохождения занятий на стрельбище с собой следует взять одежду для полевых занятий, куртку, ботинки с высокими берцами или туристическую обувь, дождевик или плащ-накидку, а также перчатки тактические или рабочие.

Екатерина Булатова ИА REGNUM На территории военно-учебного центра ДГТУ

Екатерина Булатова ИА REGNUM На территории военно-учебного центра ДГТУ

Екатерина Булатова ИА REGNUM Перед входом в аудиторию

Екатерина Булатова ИА REGNUM В аудитории ВУЦ ДГТУ

Екатерина Булатова ИА REGNUM На территории военно-учебного центра ДГТУ

Екатерина Булатова ИА REGNUM На территории военно-учебного центра ДГТУ

Занятия проводятся по группам из 25 человек в соответствии с утверждённым расписанием. За один поток получить новые знания могут до 100 человек. Желающих достаточно, говорят преподаватели. Запись ведётся на ноябрь.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне

«Теоретические занятия проводятся на базе военно-учебного центра ДГТУ. На полигоне одной из воинских частей проводятся практические занятия, в рамках которых обучающиеся принимают участие в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова, метанию гранат, действию солдата в бою. Здесь все желающие получают азы начальной военной подготовки. На базе ВУЦ организован полный цикл подготовки студентов — более 1000 человек в год», — отметил заместитель начальника военно-учебного центра ДГТУ Андрей Малик.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне

Екатерина Булатова ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне

Екатерина Булатова ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне

Екатерина Булатова ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне

Екатерина Булатова ИА REGNUM В числе слушателей — казаки-дружинники

Участники двухдневного обучения активно оставляют отзывы и делятся своими впечатлениями от занятий.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне ВУЦ ДГТУ

Екатерина Булатова ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне

Екатерина Булатова ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне

«Очень полезный и познавательный курс для тех, кто в запасе, и даже для тех, кто ни разу не сталкивался с военной службой. Граждане, посетившие эти курсы станут более уверенными в себе и получат много полезной информации о военной службе. Спасибо, очень понравилось. Отстрелял на оценку «отлично», — поделился Владимир.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Работа с металлоискателем

«Был приятно удивлён неформальным подходом к обучению. Всё было по существу, по делу. Очень доволен! Время прошло не зря», — отмечает ещё один слушатель курса.

«Был. Прошел обучение. Вспомнил службу. Узнал много нового и интересного. Спасибо всем причастным», — поблагодарил Александр.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Инженерная подготовка

Екатерина Булатова ИА REGNUM Инженерная подготовка

Екатерина Булатова ИА REGNUM Инженерная подготовка

Екатерина Булатова ИА REGNUM Инженерная подготовка

«Хочу выразить благодарность офицерам ВУЦ ДГТУ за проведенную учебу. Она начиналась как некий экспромт. А закончилась группой сплоченных людей, которые решили поддерживать общение и после учебы», — говорит Алексей.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне

«Спасибо всему преподавательскому составу за их профессионализм, терпение, за новые знания. Очень продуктивно, интересно. Грустно, что обучение проходит всего два дня. Хочется ещё раз вернуться», — признаётся Елизавета.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Учебная мина «Лепесток»

Екатерина Булатова ИА REGNUM Учебная мина

Екатерина Булатова ИА REGNUM Учебная мина

Среди тех, кто в числе первых записался на двухдневные курсы, — казаки.

«Сегодня занимаются 25 казаков-дружинников. Курсы важны, нужны и пригодятся в каждодневной работе казачьей дружины. В составе дружины сегодня — 50 человек. Все они пройдут обучение на базе военно-учебного центра», — подчеркнул Андрей Тупалов, командир казачьей дружины Ростова-на-Дону.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Занятия на учебном полигоне

Екатерина Булатова ИА REGNUM Учебное место №7. Блиндаж безврубочной конструкции

Записаться на бесплатные курсы может каждый желающий по телефону единой информационной службы Ростовской области 122 или через портал волонтерского движения Ростовской области dobrovolec61.ru или доброволец61. рф.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В числе слушателей — казаки-дружинники

В октябре справки об успешном прохождении обучения получили более 125 человек.