«Стреляют на отлично!» — ростовчане обучаются военному и медицинскому делу
Двухдневные курсы по военной и медицинской подготовке можно пройти в Ростове-на-Дону. Занятия проходят на базе военно-учебного центра ДГТУ. О начале обучения в начале октября объявил донской губернатор Василий Голубев. За это время желание получить знания по начальной военной подготовке изъявили сотни человек. Корреспондент ИА REGNUM побывал на базе военно-учебного центра ДГТУ.
Пройти краткосрочные курсы, бесплатно получив или повысив военные навыки, а также умения по оказанию медпомощи, могут все горожане, достигшие 18-летнего возраста.
Преподавательский состав проводит как теоретические, так и практические занятия на полигоне на базе одной из воинских частей Ростовской области. Для прохождения занятий на стрельбище с собой следует взять одежду для полевых занятий, куртку, ботинки с высокими берцами или туристическую обувь, дождевик или плащ-накидку, а также перчатки тактические или рабочие.
Занятия проводятся по группам из 25 человек в соответствии с утверждённым расписанием. За один поток получить новые знания могут до 100 человек. Желающих достаточно, говорят преподаватели. Запись ведётся на ноябрь.
«Теоретические занятия проводятся на базе военно-учебного центра ДГТУ. На полигоне одной из воинских частей проводятся практические занятия, в рамках которых обучающиеся принимают участие в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова, метанию гранат, действию солдата в бою. Здесь все желающие получают азы начальной военной подготовки. На базе ВУЦ организован полный цикл подготовки студентов — более 1000 человек в год», — отметил заместитель начальника военно-учебного центра ДГТУ Андрей Малик.
Участники двухдневного обучения активно оставляют отзывы и делятся своими впечатлениями от занятий.
«Очень полезный и познавательный курс для тех, кто в запасе, и даже для тех, кто ни разу не сталкивался с военной службой. Граждане, посетившие эти курсы станут более уверенными в себе и получат много полезной информации о военной службе. Спасибо, очень понравилось. Отстрелял на оценку «отлично», — поделился Владимир.
«Был приятно удивлён неформальным подходом к обучению. Всё было по существу, по делу. Очень доволен! Время прошло не зря», — отмечает ещё один слушатель курса.
«Был. Прошел обучение. Вспомнил службу. Узнал много нового и интересного. Спасибо всем причастным», — поблагодарил Александр.
«Хочу выразить благодарность офицерам ВУЦ ДГТУ за проведенную учебу. Она начиналась как некий экспромт. А закончилась группой сплоченных людей, которые решили поддерживать общение и после учебы», — говорит Алексей.
«Спасибо всему преподавательскому составу за их профессионализм, терпение, за новые знания. Очень продуктивно, интересно. Грустно, что обучение проходит всего два дня. Хочется ещё раз вернуться», — признаётся Елизавета.
Среди тех, кто в числе первых записался на двухдневные курсы, — казаки.
«Сегодня занимаются 25 казаков-дружинников. Курсы важны, нужны и пригодятся в каждодневной работе казачьей дружины. В составе дружины сегодня — 50 человек. Все они пройдут обучение на базе военно-учебного центра», — подчеркнул Андрей Тупалов, командир казачьей дружины Ростова-на-Дону.
Записаться на бесплатные курсы может каждый желающий по телефону единой информационной службы Ростовской области 122 или через портал волонтерского движения Ростовской области dobrovolec61.ru или доброволец61. рф.
В октябре справки об успешном прохождении обучения получили более 125 человек.