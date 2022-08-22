В честь Дня Государственного флага России на освобождённых территориях Донбасса и бывш. УССР прошли флешмобы и другие мероприятия. Так, к примеру, в трёх городах ДНР — Шахтёрске, Енакиево и Макеевке — состоялась патриотическая акция, в рамках которой волонтёры раздали горожанам бело-сине-красные флажки. Корреспондент ИА REGNUM запечатлел, как российский триколор развевается в Донбассе.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг России развевается в Донбассе

Утром 22 августа к жителям Донецкой Народной Республики обратился глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас флаг России гордо реет над освобождёнными исконно русскими землями, и с каждым днём всё больше наших соотечественников имеют возможность поднять триколор над своими домами в знак приветствия нашим славным воинам, в знак единения с большой Родиной», — подчеркнул он.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Денис Пушилин вместе с тысячами жителей ДНР уверен, что победа над киевским режимом не за горами.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд в город Перевальск

Александр Погожев ИА REGNUM Флаг ДНР в окне пострадавшего от обстрелов жилого дома

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити на доме в Мариуполе

В этот день на бульваре Пушкина в Донецке у Дома правительства горожане могли посетить фотовыставку «Путешествие Флага России». Флаги России развеваются на всех административных зданиях в Донецке. Горожане поздравляют друг друга с праздником и искренне верят, что Россия их не оставит.

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити на остановка в Артёмовске

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити на остановке

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити на остановке

Люди говорят слова благодарности России и всем тем, кто помогает бороться с киевским режимом, кто помогает с провизией и со строительными материалами, с восстановлением города. В Петровском и Киевском районах Донецка работают строители, восстанавливают окна и двери в жилых домах, восстанавливают подъезды.

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити За Родину! За русских! За Донбасс!

Александр Погожев ИА REGNUM Наружная реклама в ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Наружная реклама в ЛНР

Александр Погожев ИА REGNUM Наружная реклама в ДНР

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд в посёлок городского типа Ящиково в Перевальском районе Луганской области

А в Шахтёрске горожане, присутствовавшие при поднятии флага на площади возле администрации, написали свои пожелания на специальном баннере.

Александр Погожев ИА REGNUM Русский Донбасс

Александр Погожев ИА REGNUM Песни «За Россию»

«Я люблю Россию!», «Мы возвращаемся домой!», «Мы вместе Vсегда!» — цитирует «Комсомольская правда» пожелания жителей Шахтёрска.

Чувство благодарности и уважения к России живёт в сердцах жителей Донбасса. Они уверены, что обстрелы со стороны ВСУ скоро закончатся и наступит мир. Они очень надеются на помощь России.