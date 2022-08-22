Мы любим Россию! Российский триколор развевается в Донбассе — фоторепортаж
В честь Дня Государственного флага России на освобождённых территориях Донбасса и бывш. УССР прошли флешмобы и другие мероприятия. Так, к примеру, в трёх городах ДНР — Шахтёрске, Енакиево и Макеевке — состоялась патриотическая акция, в рамках которой волонтёры раздали горожанам бело-сине-красные флажки. Корреспондент ИА REGNUM запечатлел, как российский триколор развевается в Донбассе.
Утром 22 августа к жителям Донецкой Народной Республики обратился глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас флаг России гордо реет над освобождёнными исконно русскими землями, и с каждым днём всё больше наших соотечественников имеют возможность поднять триколор над своими домами в знак приветствия нашим славным воинам, в знак единения с большой Родиной», — подчеркнул он.
Денис Пушилин вместе с тысячами жителей ДНР уверен, что победа над киевским режимом не за горами.
В этот день на бульваре Пушкина в Донецке у Дома правительства горожане могли посетить фотовыставку «Путешествие Флага России». Флаги России развеваются на всех административных зданиях в Донецке. Горожане поздравляют друг друга с праздником и искренне верят, что Россия их не оставит.
Люди говорят слова благодарности России и всем тем, кто помогает бороться с киевским режимом, кто помогает с провизией и со строительными материалами, с восстановлением города. В Петровском и Киевском районах Донецка работают строители, восстанавливают окна и двери в жилых домах, восстанавливают подъезды.
А в Шахтёрске горожане, присутствовавшие при поднятии флага на площади возле администрации, написали свои пожелания на специальном баннере.
«Я люблю Россию!», «Мы возвращаемся домой!», «Мы вместе Vсегда!» — цитирует «Комсомольская правда» пожелания жителей Шахтёрска.
Чувство благодарности и уважения к России живёт в сердцах жителей Донбасса. Они уверены, что обстрелы со стороны ВСУ скоро закончатся и наступит мир. Они очень надеются на помощь России.