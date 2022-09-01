На фоне несмолкающего свиста летящих снарядов и взрывов в Донецке в ежедневном режиме ведутся трансляции программы «Оплот ТВ». В прямом эфире принимают участие люди, которые всей душой, всем сердцем переживают за Донбасс. Помогают ему выстоять и победить. Корреспонденты ИА REGNUM были приглашены на передачу и увидели своими глазами, кто подаёт пример соотечественникам.

Александр Погожев ИА REGNUM «Оплот ТВ»

Ведущего передачи Александра Воскобойникова за гражданскую позицию вместе с товарищами по общественной организации задержали 22 марта 2014 года в Одессе. Лишь спустя семь с лишним месяцев он был освобождён благодаря обмену военнопленными.

«Мы вчетвером просто стояли возле машины. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочили бойцы киевской группы «Альфа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По нам прошлись как только могли. Стали бить без лишних слов. Никто не разговаривал, никто не представлялся. Бросили в машину и повезли сразу в Киев. По дороге остановились, открыли дверь и снова стали бить. Это было какое-то безумие. Особенно сильно избивали на моих глазах Владимира Войтюховского. Кровь лилась во все стороны. И никто не мог ничего сделать», — вспоминает Александр Воскобойников.

Александр Погожев ИА REGNUM Александр Воскобойников

Мужчин привезли в СБУ, развели по кабинетам, заставляли подписать документы, в которых было указано, что они собирались кого-то убивать, устраивать теракты. Обещали, что если Воскобойников всё подпишет, то завтра его отправят домой.

«Я, естественно, отказался. Представитель «Альфы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал «уговаривать» меня по почкам, затем уже в 12 ночи ко мне привели адвоката. Составили опись вещей, которые были со мной. И в 4 утра повезли в СИЗО СБУ», — рассказывает Александр.

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Воскобойников ведет передачу

Через три дня состоялся суд, и ребят обвинили в том, что они собирались захватить Одессу, Киев и часть Приднестровья, а также возглавить крымскую армию. 2 октября мужчин вызвало тюремное начальство и освободило. Дело было закрыто за неимением улик. На выходе их встретила машина, на мужчин вновь надели наручники и увезли в Харьков. Там они пробыли сутки. Затем их вывели на улицу. Киевские боевики на них вновь надели наручники и сказали, что везут на обмен. Привезли в лагерь, где находился отряд «Днепр-1». Там их заставляли работать, давили физически и морально, а на седьмой день перевезли в Изюм и поместили в подвал. Из подвала вновь перевезли в харьковское СБУ, где продержали три дня, а затем обменяли в Счастье под Луганском.

После освобождения из плена одессит оказался в Донецке. Вместе с ним в город переехало общественное одесское телевидение.

Александр Погожев ИА REGNUM Оператор «Оплот ТВ»

Александр Погожев ИА REGNUM Звукорежиссер «Оплот ТВ»

«Сегодня ВСУ сильно обстреляли Киевский район. Они пытаются нанести последние удары по Донецку, их отгоняют. Обстрелов стало меньше. Наши работают по полной программе — 24 часа в сутки киевские боевики уничтожаются под Донецком. У них агония, они не знают, что им делать. Сейчас у них очень большие проблемы в Авдеевке. Некоторые из них хотят оттуда убежать, но уже не получается. Они пришли сюда убивать», — с этих слов началась передача, на которую были приглашены французский доброволец, солист Донецкой филармонии Франсуа Модеме и донецкий поэт-бард Владимир Скобцов.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка к эфиру

Франсуа Модеме в Донбассе с 2014 года. Он рассказал, что его привело в Донецк.

«Я сразу понял в 2014 году, что здесь, в Донбассе, [происходят] очень важные события. Русские друзья из Франции мне сказали: «Франсуа, давай вместе пойдём посмотрим». И мы сразу попали в ополчение. Я понял, что здесь моё место, менталитет мне нравится, здесь надёжные люди, и восемь лет спустя я вообще ни о чём не жалею. Донбасс — замечательная штука», — говорит защитник Донбасса.

Александр Погожев ИА REGNUM Франсуа Модеме

У Франсуа есть военное образование — он закончил военную академию Сен-сир для офицеров, после чего служил в пехоте старшим лейтенантом ВДВ.

«Там атмосфера не для меня. Миссии и задачи французской армии не в интересах французского солдата и французского народа. Я понял, что нельзя ехать в Сербию и работать против православных. Я сразу понял, что мне надо подавать в отставку и найти что-то другое для себя», — рассказывает Модеме.

Александр Погожев ИА REGNUM Франсуа Модеме и Владимир Скобцов

У Франсуа были пять лет душевного поиска, и в 2014 году он осознал, что, занимаясь правым делом в Донбассе, обретает Бога и смысл жизни. Франсуа принял православие, выучил язык.

«Я понял, что я здесь надолго, если не навсегда», — говорит он.

Александр Погожев ИА REGNUM «Оплот ТВ»

Франсуа Модеме был пианистом, а потом решил, что его призвание — вокал. Через 10 лет профессионально освоил вокал и сегодня поёт в Донецкой филармонии. Когда помогал отбивать Мариуполь от преступных бандформирований, с песней поздравлял жителей, старался морально поддержать, на руках выносил из подвалов изнемождённых стариков.

«Моя миссия — спасать людей, тех, кому нужна помощь. Но прежде всего это война против нацизма. Основной состав врагов здесь — это батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И люди, которые приехали из-за границы, им помогать. Я считаю, что эти люди ведут себя здесь как оккупанты. Наша задача — защищать и спасать население от этих сумасшедших людей», — говорит Франсуа.

Александр Погожев ИА REGNUM Франсуа Модеме и Владимир Скобцов

Утром 24 февраля Франсуа узнал, что Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. В 8 утра быстро собрал свои вещи и поехал на место сбора как доброволец. Вместе с ребятами Франсуа оказался в стрелковом полку, а уже через неделю — в Мариуполе. От начала и до конца, пока киевские боевики не сдались, он был в городе.

«То, что показываем мы, на территории б. УССР не показывают. Мало того, эти звери и кокаиновый карлик, заявляют о том, что мы сами и Россия обстреливаем наши города. Возможно такое, что в Европе так же искажают реальность?» — интересуется Александр Воскобойников у Франсуа.

«Да, и это идёт большой волной. Половина народа не понимает, что происходит. И они с закрытыми глазами верят тому, что говорят в СМИ. Другая половина пытается понять и разобраться. Но им очень тяжело найти правду. Потому что мы знаем, что на многих интернет-платформах уже нет российских СМИ. Есть только то, что сняли киевские боевики. Людям там тяжело понимать, где правда. Во Франции цензура, запретили RT, «Спутник» и все российские СМИ», — говорит Франсуа Модеме.

Александр Погожев ИА REGNUM «Оплот ТВ»

Сейчас Донецк засыпан минами «Лепесток». В свою очередь Зеленский утверждает, что у них никогда не было этих мин, мол, это Россия. В Донецке проблема с водой, не везде есть свет, он ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ из разных видов артиллерийского оружия, в том числе и американских установок HIMARS. Также и Макрон поставляет киевским боевикам французское оружие «Цезарь», которым был убит ребёнок возле «Грин-Плазы» в Донецке.

«Во Франции этого не знают, от слова совсем», — говорит Франсуа.

Александр Погожев ИА REGNUM Звукорежиссер во время работы

Киевская пропаганда ежедневно показывает, что Запад с ними. Но в Донбассе понимают: то, что сейчас творят западные кураторы, переходит все границы. Буквально недавно президент Российской Федерации Владимир Путин об этом прямо заявил.

«Ситуация [на территории бывш. УССР] показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт, и точно так же они действуют, разжигая конфликты в Азии, Африке, Латинской Америке. Как известно, недавно США в очередной раз сознательно попытались подлить масла в огонь и раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире. Наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию. Очевидно, что с помощью подобных действий западные глобалистские элиты в том числе пытаются отвлечь внимание своих собственных граждан от острых социально-экономических проблем: падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации. Переложить собственные провалы на другие страны — на Россию, на Китай, которые отстаивают свою точку зрения, строят суверенную политику развития, не подчиняясь диктатуре наднациональных элит», — сказал Владимир Путин.

Александр Погожев ИА REGNUM Владимир Скобцов

Учитывая, что американцы играют в долгую, становится понятно, зачем они уничтожают города Донбасса, хотят сжечь города Запорожья, Николаев, Харьков, Одессу. Эта задача поставлена перед нацистами, и им неважно, что уничтожать. Но наряду с этим американцы уже сейчас готовят Европу. Локальные конфликты там вполне возможны, потому что это выгодно США и мировому капиталу. В Европе сейчас много мигрантов, переселенцев, беженцев, которых они вполне могут использовать в качестве резерва.

«Уровень жизни во Франции снижается очень быстро. Родители каждый день мне говорят, что всё становится дороже. Люди боятся наступления зимы, потому что отопление будет стоить дорого — возможно, в 10 раз дороже, чем было в прошлом году. Им непонятно, как выжить, как не умереть от голода и не замерзнуть. Мы сейчас увидим, как якобы богатая Европа будет выживать. Еще два года назад были «жёлтые жилеты», которые как раз понимали, что с французским государством происходит что-то не так. Ничего у них не получилось, потому что государство очень хорошо умеет защищать свои интересы. Они обманули людей в очередной раз. Уже понятно, что сейчас мы на грани революции и гражданской войны во Франции, в Германии и Великобритании. Мы пока не знаем, когда это будет, но там все сейчас понимают, что они на грани этого. Там люди покупают оружие, причём незаконно. Каждый по-своему пытается понимать, что будет через год. И они заранее готовятся. Этого западные СМИ не показывают, не говорят об этом, но это идёт», — говорит Франсуа.

Александр Погожев ИА REGNUM Франсуа Модеме

Земляк Франсуа оказался в Буче с боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и своими глазами увидел, что ситуация, которую представляют во Франции, и та, которая существует на самом деле, — это абсолютно разные вещи.

«В Бучу мы приехали в сопровождении батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Спокойно приехали на автомобилях. И первое, что я увидел, это несколько трупов на обочине дороги, всего лишь несколько трупов. И именно в этот момент, когда мы приехали, из грузовиков выгружали другие трупы, которые привезли из других населённых пунктов. Их раскладывали по дороге. Как только этих трупов стало больше на дороге, журналисты начали фотографировать. В нашу сторону ехали другие машины. Где-то на расстоянии 30 метров от этого ангара я увидел, что в этих машинах есть заключенные с российской стороны. Их высаживали из машин, и бойцы батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со специальными агентами сказали нам очень быстро отойти. В этот момент я услышал выстрелы, наклонился, чтобы посмотреть и увидел военных батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые стреляли по ногам военнопленных. Залез в машину и услышал, как по-русски говорили: «Офицер, офицер». Звали русских офицеров. Кто-то из русских офицеров откликнулся и тут же получил пулю в голову. То есть я присутствовал и видел своими глазами казнь российского офицера. Первый вопрос, который я задал бойцам батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), почему у них нашивки на рукавах с эмблемой СС и чёрное солнце Третьего рейха? И знаете, что мне ответили? Ничего. Мне ответили нацистским приветствием», — рассказывает демобилизованный французский военный Андрэ Беко (цитата взята с расшифровки прямого эфира «Оплот ТВ»).

Считается, что все события в Буче курировали британцы. И Франсуа сомневается, что они могут остановиться, потому что это их типичный менталитет — дойти до конца самого жуткого дела. Франсуа жил в Англии несколько лет и заметил, что между ним и британцами очень большая пропасть в менталитете, потому что они недопонимают, что такое народ и уважение к нему.

«Эти люди действительно готовы убивать всех самыми подлыми методами, чтобы достичь своей цели. Они даже, понимая, что журналисты видят постановку, пытаются сделать из них соучастников. Что у них и получилось. Журналисты боятся и говорят всё, что от них требуют. Лишь мой знакомый не испугался сказать правду и из-за этого теперь не может вернуться во Францию», — говорит Франсуа.

Александр Погожев ИА REGNUM Студия «Оплот ТВ»

Франсуа считает, что ему ничего не мешает вернуться домой.

«Я воюю здесь как гражданин Донецкой Народной Республики и гражданин Российской Федерации. Если там кто-то имеет проблемы с этим, то будем долго разбираться», — говорит Франсуа Модеме.