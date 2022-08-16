Утром 16 августа ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка снаряды натовского калибра. Удары пришлись по территории водоканала, расположенного на улице Щорса. Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте происшествия.

Александр Погожев ИА REGNUM Территория водоканала на улице Щорса после обстрела. Донецк, 16 августа 2022 г.

Александр Погожев ИА REGNUM Административное здание водоканала, расположенного на улице Щорса

Александр Погожев ИА REGNUM Здание водоканала на улице Щорса после обстрела. Донецк, 16 августа 2022 г.

Александр Погожев ИА REGNUM Здание водоканала пострадало от ударов ВСУ снарядами натовского калибра. Донецк, 16 августа 2022 г.

Александр Погожев ИА REGNUM Здание водоканала на улице Щорса после обстрела. Донецк, 16 августа 2022 г.

В результате атаки украинских боевиков произошло возгорание автобуса. Также пострадала пожарная техника. Об этом в telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Среди мирного населения пострадавших нет.

Александр Погожев ИА REGNUM Территория сервиса по сварке алюминия и сплавов напротив водоканала. Донецк, 16 августа 2022 г.

Александр Погожев ИА REGNUM Воронка от снаряда у здания сервиса. Донецк, 16 августа 2022 г.

Александр Погожев ИА REGNUM Нежилое помещение рядом с обстрелянным сервисом. Донецк, 16 августа 2022 г.

В этот же день ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. В результате попадания снарядов на улице Осоавиахима ранения получили две женщины.

Александр Погожев ИА REGNUM Жилые дома, расположенные недалеко от мест обстрела. Донецк, 16 августа 2022 г.

Александр Погожев ИА REGNUM Укрытие в Донецке, расположенное рядом с жилыми домами

Александр Погожев ИА REGNUM Жилые дома, расположенные недалеко от мест обстрела.

ИА REGNUM сообщало, что ситуация вокруг обеспечения населения Донецкой Народной Республики водой сложная. Жители Донецка, Ясиноватой, Горловки, Макеевки и ряда других населённых пунктов более полугода живут в условиях, когда воды фактически нет.

Александр Погожев ИА REGNUM В последние дни люди практически лишены воды из-за непрерывных артобстрелов со стороны ВСУ

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити на территории водоканала, расположенного на улице Щорса

Александр Погожев ИА REGNUM Граффити на территории водоканала, расположенного на улице Щорса

А в последние дни люди фактически полностью лишены снабжения водой из-за непрерывных артобстрелов со стороны ВСУ. Люди вынуждены набирать воду из реки Кальмиус и других природных источников.