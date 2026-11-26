Если ты живешь на Украине и таскаешь через границу сигареты — тебя строго накажут. А вот серийной контрабандой можно заниматься, не особенно опасаясь оказаться в тюрьме. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра «CASE Украина», изучившие результаты применения статей Уголовного кодекса о контрабанде товаров за два прошлых года и опубликовавшие результаты на фоне смены главы Гостаможенной службы (ГТС) и новых интересных историй.

ИА Регнум

Экономист центра Светлана Довгаленко приводит довольно показательную статистику. За указанный срок на Украине не зарегистрировали ни одного уголовного производства о контрабанде товаров, совершённой организованной группой. В отношении подакцизных товаров — всего по одному делу в год.

То есть организованной контрабанды, если верить украинским правоохранителям, в стране практически не существует.

«В центре дела оказывается перевозчик, тогда как поставщики, организаторы и конечные выгодоприобретатели остаются вне судебной оценки», — констатирует Довгаленко.

В течение двух лет суды вынесли приговоры 127 фигурантам соответствующих уголовных производств. Из них 65 человек приговорили к лишению свободы, однако всем без исключения дали условные сроки. Остальные отделались штрафами или наказаниями более мягкими, чем предусмотрено соответствующими статьями УК.

При этом восстановление уголовной ответственности за товарную контрабанду было одним из обязательств Киева перед Евросоюзом в рамках программы макрофинансовой помощи на 18 млрд евро. С 1 января 2024 года соответствующая ответственность введена за контрабанду подакцизных товаров, с 1 июля — всех остальных.

Предполагалось, что в «стремящейся в цивилизованный мир» стране что-то изменится. Тем более что от этого зависит выделение денег, на которые Украина живет, не имея своих. Точнее, мы привыкли так это видеть: деньги есть, просто их, как и «свою шерсть», никто с государственными не путает.

В качестве примера «CASE Украина» приводит историю с ввозом 12 машин общей стоимостью свыше 1,36 млн гривен (2,5 млн рублей) под видом гуманитарной помощи — откуда и интересная цена. Под эту схему использовались липовые декларации и два благотворительных фонда.

Это налаженный бизнес еще с 2022 года, успешно паразитирующий на гуманитарных льготах военного времени: за копейки ввозятся чаще всего машины представительского класса и всякие модные экземпляры.

И вот по этому эпизоду Мостисский районный суд Львовской области утвердил сделку обвиняемого со следствием, назначив ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Из дюжины машин конфисковали всего четыре.

В другом случае речь шла о партии из 162 смартфонов стоимостью более 9,3 млн гривен (17 млн рублей). Перевозчик отделался штрафом в 233 тысячи гривен. Откуда взялись телефоны, кто их закупил, кто должен был продать — осталось за рамками судебного разбирательства.

Хотя именно эти люди, а вовсе не сидящий за рулём автомобиля человек, заинтересованы в существовании постоянного канала контрабанды.

Получается, что даже после криминализации соответствующего бизнеса расходы на «неприятности» можно закладывать в себестоимость товара. И продолжать работать.

Миллион алых роз

Самое смешное (для европейцев), что для выявления масштабной товарной контрабанды на Украине даже не требуется особых оперативных талантов. Таможенная статистика по импорту открыта точно так же, как и статистика по экспорту.

В 2026 году местные медиа даже показывали это на примере торговли цветами из Нидерландов: оттуда отправляется на Украину 18 млн роз, а до места назначения добирается только два миллиона. В общей сложности по трём исследованным товарным категориям разница между данными об экспорте и импорте составила 42,6 млн цветов.

И каждый год эта разница составляет примерно 35-40 млн штук.

Можно было бы предположить, что где-то между Амстердамом и Львовом находится невероятных размеров свалка увядших роз, хризантем и орхидей. Однако они, конечно, попадают в многочисленные цветочные магазины, где продажи фиксируются в тетрадке, а не с помощью кассового аппарата.

Стоимость цветов, чудесным образом не попавших в статистику импорта, за три года превысила 61 млн долларов. Из которых, соответственно, в бюджет не выплачено более 18 млн. Примерно столько же Нидерланды выделили Украине в 2026 году на приобретение трансформаторов для восстановления энергетической инфраструктуры.

У Украины на это «денег нет», и остается только удивляться, как покорно голландцы принимают подобные заявления.

Причем это ещё не всё: экспортная цена задекларированных цветов выше, чем отпускная в магазинах. Условно говоря, роза за 1,20 евро продается за 50 центов. Предприниматели на бумаге годами работают себе в убыток, но этот крайне странный бизнес почему-то не разоряется. А таможенная пошлина и импортный НДС рассчитываются исходя из копеечной цены, и в ГТС нет вообще никаких признаков волнения.

И так возят не только розы и тюльпаны из Нидерландов, но и, например, гвоздики из Турции. В конце 2025 года цветочной контрабандой даже занялась временная следственная комиссия Верховной рады под председательством депутата Галины Янченко.

Но разбирательство в итоге свелось к обещанию усилить контроль за подозрительными поставками.

При этом, кроме цветов, есть еще поставки «исчезающей» электроники (тех же смартфонов), автомобильных запчастей, обуви, бытовой техники и других товаров. Иногда на границе куда-то испаряется 80–90% товарных партий. И сюда еще не включены расчеты по самому популярному продукту — дронам и запчастям к ним.

Туда вообще никто даже и не думает заглядывать: слишком большие деньги и слишком страшные люди.

Однако по факту и таможня, и Бюро экономической безопасности, и Служба безопасности не заглядывают вообще никуда, даже для формальных проверок. Единственные, кто об этом говорит, — грантовые организации и СМИ, имеющие «крышу» из американских или европейских структур.

По актуальным оценкам украинских экономистов, годовой объём серого импорта и контрабанды составляет 310–370 млрд грн (677 млрд руб), а недополученные государством доходы — 110–125 млрд грн (228 млрд руб).

В общем, примерно три миллиарда долларов ежегодно. При этом и Зеленский, и огромное число украинских чиновников постоянно обивают пороги европейских столиц, умоляя дать денег на войну, которых так не хватает. И, к примеру, 5 ноября от ЕС в украинский бюджет поступили €3,7 млрд для финансирования «приоритетных расходов».

Хотя можно было просто достать их из карманов ловкачей.

Зависшая перезагрузка

В начале лета 2026 года Государственную таможенную службу Украины возглавил Орест Мандзий, бывший старший детектив Национального антикоррупционного бюро, имеющий почти тридцатилетний опыт борьбы с экономической преступностью.

В одном из первых интервью на новой должности он весьма откровенно объяснил, с каким багажом пришёл в таможню:

«У меня действительно есть много оперативной информации в силу моего предыдущего места работы и коммуникации с моими бывшими коллегами, вообще с силовым блоком. В связи с этим есть много вопросов к нашим действующим сотрудникам как в центральном аппарате, так и в регионах».

Казалось бы, чего ещё не хватает для борьбы с контрабандой?

Есть мощный руководитель, есть базы данных и оперативная информация, есть строгие статьи в УК, есть данные иностранных коллег и даже «европейский выбор». Но пока решительные действия свелись к переаттестации сотрудников и подготовке обновления таможенного законодательства. Активно обсуждается повышение зарплат таможенникам и даже предоставление им возможности участвовать в программе льготной ипотеки.

Чтобы они стали честными и не воровали.

Однако на таможне проблема не заканчивается. Как было описано выше, если уголовное расследование заканчивается на водителе машины с товаром, прокурор заключает с ним соглашение, а суд назначает условный срок, то повышение зарплат таможенникам контрабандную сеть точно не уничтожит.

Ведь проблема заключается не в отсутствии инструментов, а в экономическом смысле существования самой системы.

Коррупция на Украине давно приобрела признаки самостоятельной отрасли экономики. Она обеспечивает доходы участников теневого бизнеса, формирует спрос на услуги государственных служащих, создаёт систему посредничества и покровительства, связывающую предпринимателей с чиновниками и правоохранительными органами.

И у этой отрасли есть свой рынок труда, свои инвестиции, свои издержки и свои механизмы защиты от неприятностей. Убери один элемент — и цепочка вставит другой.

Европейские «партнеры» Киева уже много лет пытаются изменить ситуацию, ставя выделение финансовой помощи в зависимость от принятия новых законов, создания антикоррупционных органов и проведения кадровых конкурсов. Украина — когда послушно, когда не очень — принимает необходимые законы, отчитывается о прохождении «структурных маяков» и получает очередной транш.

А потом выясняется, что за два года действия новых уголовных статей ни один из осуждённых контрабандистов в тюрьму так и не сел.

Так что в какой-то момент очень терпеливым европейцам придется принять неизбежное: вся эта безбрежная воля к победе, направленная против внедрения любых форм законности и порядка, неизбежно должна закончиться прямым внешним управлением.

Что, в принципе, «партнеры» давно уже пытаются сделать через внедрение набсоветов на ключевых госпредприятиях, конкурсный отбор судей, контроль над назначением руководителей антикоррупционных органов и другие подобные инструменты.

Вот только тот же Мандзий уже был назначен по итогам конкурса комиссией с участием международных экспертов — и что изменилось?

Чтобы бы ни рассказывал «весь цивилизованный мир» об украинской независимости и праве Украины самой решать свою судьбу, всё сводится к тому, что ею можно управлять только как собакой на поводке. И это каждый день доказывает сама Украина — без всякой посторонней помощи.