Все, кто сталкивается с непомерным эго Зеленского, рано или поздно из-за этого страдают — что и случилось за короткий срок почти со всем его близким кругом. Кто-то бежал за границу, кто-то попал за решетку, кто-то просто уволен или обижен.

ИА Регнум

Поэтому инсайд о назревающем конфликте Зеленского с премьер-министром Сергеем Корецким, не выглядит как нереальное допущение. Как говорят, очередной «лишенный политических амбиций управленец» решил не повторять ошибок предшественников и системно саботирует команды из Офиса президента.

Одновременно пытаясь наладить отношения с европейцами в обход Банковой.

То есть модель управляемого технократа, которая много лет использовалась для руководства кабмином, столкнулась с кризисом, последствия которого нам предстоит увидеть в ближайшее время. Конечно, это прогноз, но выстраивать мы его будем на аргументах.

Сама персона нынешнего главы правительства была подобрана так же тщательно, как и люди до него. За время «зеленой» власти в этом кресле побывали Денис Шмыгаль и Юлия Свириденко, которые не представляли самостоятельных политических центров, способных открыто конкурировать с президентом. А до того были опробованы «в бою» на должностях, где проверяется лояльность, исполнительность и мера жадности.

Так в свое время проверили и Корецкого, которому в конце 2022 года предложили занять должность директора компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». Незадолго до этого эти компании были фактически силой отобраны у группы «Приват» Игоря Коломойского (во много сделавшего Зеленского звездой и политиком) и Геннадия Боголюбова.

Через год после этого Коломойский оказался в СИЗО, где пребывает и поныне.

«Наблюдательный совет сформировали из лиц, большинство которых было напрямую связано с Офисом президента Украины. С тех пор «Укрнафта» стала «кормушкой» для коррупционеров от власти», — утверждал опальный олигарх в интервью, а для нового руководителя это как раз и стало проверкой на всё перечисленное выше.

И выше его явно никто поднимать не собирался.

Опытный Шмыгаль руководил правительством с марта 2020 года по июль 2025-го — он рекордсмен среди премьеров. И дисциплинированно обеспечивал функционирование системы даже в чрезвычайных условиях, пока на него не повесили вину за все проблемы этих самых условий.

В публичной сфере смену премьера Банковая использовала, чтобы символически снять с себя многочисленные социально-экономические проблемы и коррупционные скандалы, продемонстрировав, что Зеленский на всё это реагирует и «перезапускает» правительство, чтобы сделать его более эффективным.

Тогда, напомним, масштабные расследования со стороны Нацагентства по борьбу с коррупцией и Специализированной антикоррупционной прокуратуры затронули ключевые ведомства — от энергетики и минрегиона до министерства агрополитики и минэкономики, выявив схемы хищений и вымогательства сотен тысяч долларов.

В том числе при закупках гуманитарной помощи и оборудования.

Фигурантами громких дел стали ряд действующих и бывших топ-чиновников, первым из которых стал личный друг и соратник Зеленского Алексей Чернышов,попытавшийся даже сбежать за границу.

А вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина оказалась в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) по старому делу о растрате 2,5 млн гривен при закупке услуг для адаптации украинского законодательства к нормам ЕС.

Токсичную повестку немного обнулили, чтобы продемонстрировать западным союзникам решимость в борьбе с коррупцией и переложить ответственность за финансовые просчеты на ушедший состав министров.

Свириденко, которая сменила Шмыгаля летом 2025 года, также считалась человеком президентской команды, и более того — она имела выстроенные контакты с администрацией Трампа и курировала уже как-то забытую сделку по полезным ископаемым.

Под задачу продемонстрировать экономическую эффективность даже была проведена «оптимизация» структуры правительства, из которого вычеркнули целые министерства (например, национального единства), а некоторые слили воедино (как министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и минобороны). Кроме того, девушка представила новую экономическую стратегию страны на 15 лет.

Тем не менее этот кабмин не дожил даже до своей первой официальной годовщины, которая должна была состояться 17 июля.

Причины примерно те же. Начался очередной этап громких расследований НАБУ, Свириденко считалась человеком бывшего главы ОП Андрея Ермака, который сенсационно заехал в СИЗО решением ВАКС по делу об отмывании средств при строительстве коттеджного комплекса «Династия» (там же был и Чернышов).

Кроме того, напомним, начался системный конфликт главы Минобороны Михаила Фёдорова со всеми без исключения группировками, которые сформировались вокруг оборонного бюджета за последние годы. А заодно возникло понимание, что стране придётся пройти, возможно, самую тяжёлую зиму за всё время большой войны и динамичная подготовка к ней станет главной задачей нового правительства.

Тогда как Свириденко каждое движение согласовывала с ОП, боясь сделать лишнее движение. И её не моргнув глазом отправили из здания правительства на ул. Грушевского пинком под зад.

Сергей Корецкий же, каким бы он ни был лояльным до этого, сидя на больших мешках с деньгами, всё же не дурак. И прекрасно понимает, что масштаб проблем, которые перед ним вывалили, значительно превышает его возможности.

По данным Reuters от 16 октября, российская армия атаковала объекты «Нафтогаза» более 400 раз с начала 2026 года — вдвое чаще, чем за весь 2025-й. Гарантировать бесперебойное отопление в городах невозможно: для него необходимы работающие газодобывающие предприятия, трубопроводы, электростанции, теплосети и распределительная инфраструктура.

А удары будут продолжаться, поскольку Зеленский делает для этого всё возможное. Например, буквально плюнув в лицо Трампу заявлением, что атаки против российских НПЗ не остановит. Кто окажется крайним в том, что у людей нет света, тепла, воды?

Премьер-министр.

Вторая проблема — бюджет. По оценке МВФ, базовый сценарий предполагает потребность Украины в дополнительном финансировании в размере примерно $140-150 млрд на период 2026–2029 годов. Это то, что ей должен кто-то дать, притом что внешний долг страны уже составляет такую же сумму.

Украина, у которой дыра в бюджете уже сейчас, должна одновременно финансировать оборону, социальные обязательства и восстановление инфраструктуры. При этом собственные доходы бюджета страдают от разрушения предприятий и логистики: порты заблокированы, сельское хозяйство превратилось в тыкву, металлургии больше не существует как отрасли.

В августе и сентябре налоговые поступления сократились на 32 млрд гривен. Правительство было вынуждено отложить часть бюджетных расходов, включая некоторые восстановительные работы и мероприятия по подготовке к зиме.

Одновременно усиливается давление международных кредиторов. 15 октября Верховная рада приняла пакет законов, связанных с требованиями ЕС и МВФ. Речь идёт, в частности, об изменениях налогообложения зарубежных посылок, прозрачности электронной торговли и финансовом мониторинге политически значимых лиц.

Как заявил министр финансов Сергей Марченко, «реформа также является частью программы сотрудничества с МВФ и условием макрофинансовой поддержки со стороны ЕС». То есть Украине просто выкручивают руки.

А кто будет отвечать за то, что денег нет ни на что и надо выдаивать последнее из карманов граждан? Правильно, глава правительства.

Который постоянно получает директивные указания из ОП и вынужден краснеть, когда его босс Зеленский на встрече с аграриями предлагает экспортировать зерно дронами.

Между тем над Киевом опять сгустились звёздно-полосатые тучи. Страна стоит на пороге новых громких антикоррупционных расследований, которые, очевидно, ударят уже по самому Зеленскому. Из госдепа США обзванивают всех лидеров мнений с требованием включиться в противодействие потерявшему всякое чувство меры единоличному правителю Украины. В Вашингтоне публично заявлено о необходимости выборов нового президента.

А если следовать предложенной логике, в годину кризиса первый, кто пойдет под топоры, — это премьер-министр.

По сведениям источников издания «Страна», после назначения его поведение изменилось: он стал активнее взаимодействовать с европейцами, общаться с представителями грантовой среды, и эта самостоятельность вкупе с пиар-активностью сильно раздражает Зеленского.

Если эти сведения верны, то Корецкий сразу же начал искать пространство для самостоятельных действий в ситуации, когда придется работать уже при другой власти. И уцелеть, когда начнется погром коррупционеров: как мы уже знаем, вытаскивать их из тюрьмы Зеленский и не может, и не хочет.

А значит, всё это еще один сигнал о том, что по всей структуре власти пошли глубокие трещины. Что бы сейчас ни происходило, украинский политикум уже готовится к новому циклу. Без ежевечерних видосов с надоевшим небритым лицом.