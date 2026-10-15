После конфликта с Дональдом Трампом Владимир Зеленский мечется по Европе в поисках поддержки — как он делал всякий раз после таких стычек.

ИА Регнум

Первым делом 14 октября он отправился в Лондон, где встретился с британским премьер-министром Энди Бернэмом и был принят королем Карлом III в Букингемском дворце. А после отправился в Брюссель на заседание Европейского совета, где встретится с генсеком НАТО, а также Эммануэлем Макроном и другими руководителями ЕС и стран-членов.

Однако текущие визиты — не то, на что нужно смотреть в первую очередь. Понимание реального положения дел на Украине, вопреки воинственной позиции и объявлению новых ударов по российским НПЗ, дает встреча в офисе президента (ОП) 13 октября — в числе прочих Зеленский принял экс-главу СБУ Василия Малюка.

Включив его фамилию в пост о том, что подготовка к зиме в столице провалена, а Виталий Кличко (это читается между строк) — плохой мэр.

А поскольку Киев — большая деревня, по украинским политкругам мгновенно разнеслась весть о том, что «питекантроп», выбитый с должности на фоне антикоррупционных расследований Нацагентства по борьбе с коррупцией, но сохранивший лояльность Зеленскому, будет назначен главой государственной военной администрации.

Уже в ближайшие дни.

Формально — для контроля за защитой энергетической и общей безопасности города. На самом деле, как подсказывают источники ИА Регнум, чтобы полностью исключить возможность уличных акций протеста и революций против Зеленского. Тем более что Кличко давно находится с ним в конфликте и никогда не скрывал своей антипатии — этот может только помочь «мирным протестующим».

А пробный шар был недавно запущен бывшим правозащитником из Одессы, а ныне военнослужащим 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александром Тодоровым. В сентябре он записал видеообращение, в котором призвал других военнослужащих и просто граждан выйти на акцию протеста против тотальной коррупции на Майдане Незалежности с маршем к ОП.

Заодно звучали призывы к прекращению боевых действий и переходу к мирным переговорам.

Тогда никто не вышел, и Тодорова начали прессовать, однако чуть ранее по всем крупным городам гремел «картоночный майдан», собранный и профинансированный «соросятами».

Сложить два и два тут очень просто: объединение энергии недовольных с деньгами и медиаподдержкой «иноагентов» запросто родит бурю, которая может очистить помещения в бывшем штабе Киевского особого военного округа на улице Банковой.

И вот это — один из тех рычагов давления, которые американцы могут использовать, помимо отключения Starlink и прекращения передачи разведданных.

Малюк же — тесно связанный с британцами персонаж, СБУ под его руководством активно сотрудничала с британскими спецслужбами — MI6 (внешней разведкой) и MI5 (контрразведкой). На протяжении всего конфликта с Россией они оказывают Украине масштабную разведывательную поддержку, передавая оперативные данные со спутников и систем радиоэлектронного перехвата, участвуют в обеспечении кибербезопасности и помогли «избушке» отойти от своих конституционных обязанностей, превратив ее в террористическую структуру.

В свое время СБУ пыталась активно конкурировать с ГУР, устраивая теракты с участием летающих и морских дронов, один из которых даже назвали в честь руководителя — Sea Baby, то есть «Морской малыш» (по-украински — «малюк»).

Так что содержание бесед в Лондоне можно косвенно реконструировать из подобных событий.

То, что у Зеленского всё очень плохо, он сам заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану: «Больно, когда президент Трамп выбирает одну сторону, и это не наша сторона». На прямой вопрос, чувствует ли он себя преданным американским президентом, киевский гость ответил утвердительно.

В интервью Financial Times он пошел еще дальше, раскритиковав российско-американские договорённости по дизельному топливу и обозначив намерение сделать то, что его прямо просили не делать — бить по российским НПЗ.

И весь этот оптимизм начался после посещения Букингемского дворца.

Бернэм заверил Зеленского, что «Британия за вами и это не изменится». Как мы уже рассказывали, Вашингтон активизировал контакты с представителями украинских политических элит, доводя до них простой сигнал о снятии всяких ограничений по политическим атакам на Зеленского и предоставляя гарантии безопасности от возможного давления со стороны Банковой.

И вот здесь Лондон со своим влиянием на украинских элитариев готов и угрожать, и перебивать ставки Вашингтона, защищая свое политическое оружие — Зеленского.

Кроме этого, британский премьер объявил о новом пакете из 500 зенитных ракет Martlet LMM на 45 млн фунтов, причем поставки вооружений на 10 млн обещано ускорить. Обсуждались дополнительные санкции против России, дальнобойные вооружения и дальнейшее финансирование Украины, хотя публично никаких принципиально новых решений по этим направлениям объявлено не было.

Британия сильна своим влиянием на финансовом, страховом и логистическом рынках. А еще традиционно влиятельно британское разведсообщество, опутавшее своей паутиной всю евроатлантику. Все эти активы, как можно предположить, были предложены Зеленскому — лишь бы он не прекращал воевать.

Визит в Брюссель — это уже попытка что-то выторговать под британские гарантии поддержки.

Теперь главный вопрос в том, как далеко всё это может зайти уже не в противостоянии с Россией, а в прямом конфликте с США. Насколько «англичанка» и «европейские партнеры» смогут заменить то, что заберут американцы.

Ракеты Martlet приедут до нового года, и против баллистики они бессильны. Полноценной замены в вопросах спутниковой разведки, технологического обеспечения, стратегической логистики и целого ряда критически важных вооружений верные друзья Зеленского предложить попросту не способны.

Противопоставить что-либо системе антикоррупционных органов, контролируемых Госдепом США, тоже.

А самое главное, насколько британский и континентальный истеблишмент готов ради своей марионетки вступать в драку с администрацией Трампа?

«С точки зрения Трампа, главными его врагами являются глобалисты и неоконы, а не Китай или Россия. Он понимает, что главная проблема США — внутри страны, а также из-за порочной практики «покупки союзников» (когда страны-сателлиты, особенно в Европе, паразитировали на США). До поры до времени это было удобно. Но долговой пузырь увеличился до катастрофических размеров.

«Сделать Америку снова великой» — это по сути «спасти Америку». Действия Трампа в Венесуэле, Иране, заявления по поводу Гренландии и судьбы НАТО — это демонстрация неоконсерваторов, что для величия у США могут быть и другие способы, кроме банального финансирования половины планеты. Как бизнесмен, Трамп готов менять философию кампании и избавляться от неликвидных активов (типа Украины)», — пишет известный украинский политолог Кость Бондаренко.

Несмотря на все метания Зеленского (которые вполне понятны и объяснимы), вопрос уже не в том, сколько ракет предоставит Лондон, а в том, как долго он способен защитить отыгравшего свое актера от решений Вашингтона. И способен ли вообще.

Пока можно наблюдать лишь попытки «укрощения строптивого» и первые уроки подчинения. Но они очень быстро могут превратиться в последний акт трагикомедии под названием «президент Владимир Зеленский» — плетью обуха не перешибешь.