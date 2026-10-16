Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Вы наверняка думали, что началом новой эры технологического развития является появление искусственного интеллекта, — и ошиблись. Поскольку им станет появление нового плацкартного вагона с более длинными полками, что нам пообещала РЖД.

ИА Регнум

Два метра вместо метра восьмидесяти и более широкий проход, казалось бы, ну о чем говорить? Однако это буквально переломное событие для всех, чей рост превышает 180 сантиметров.

Для миллионов людей, уже отчаявшихся при своей жизни нормально выспаться в поезде. Для нескольких поколений, передающих друг другу этот кошмар наяву, когда каждый слоняющийся туда-сюда по вагону персонаж обязательно цепляется за твои торчащие ноги именно в тот момент, когда долгожданный сон пришел наконец на тесную верхнюю полку.

Впрочем, и на нижнюю тоже.

Откровенно говоря, плацкартный вагон сам по себе — наиболее подходящее место для того, чтобы стать мизантропом. Непременное употребление гражданами остро пахнущих яств, ароматы носков и подмышек, могучий храп, задушевные разговоры под стакан до трех часов ночи, блуждания качающихся тел на бесконечные перекуры, визжащие дети и навязчивая продажа чая подтолкнули не одну слабую душу к необходимости купить автомобиль.

Чтобы больше ни-ког-да.

Однако жизнь так сложно устроена, что иногда приходится наплевать на принципы, поскольку ехать надо, а других билетов нет. И вот, пожалуйста, нате положенные метр восемьдесят, серые простыни и просьбу поменяться полочками, поскольку неудобно тетеньке в туалет вставать.

А ведь у этого самого туалета есть еще и верхняя боковая, легендарное место в народном фольклоре. Символ локального ада. И боковые полки еще короче, чем поперечные.

Поскольку все эти стандарты рассчитывались давным-давно, в другую эпоху, когда средний рост советского человека составлял около 168–170 см. Изначально и полки были такой длины: за метр восемьдесят еще кому-то спасибо надо сказать.

Тогда инженеры пытались вписаться в габариты вагона, поместить в него определенное количество людей и чесали размер этих людей под одну гребенку.

То есть мы с вами, владельцы персональных гаджетов, получающих сигнал прямо из космоса, сведущие в самых высоких технологиях и применяющих в работе пресловутый ИИ, всякий раз садясь в поезд попадали в технологический уклад середины XX века.

Где даже обычная электрическая розетка — роскошь. Да и та для электробритвы. Якобы существующий вайфай не работает никогда, а мобильная связь появляется только на станциях.

И вот тут, собственно, и начинается Главная Мысль.

Что прогресс не заключается в том, что человечество изобретает очередную штуку, от которой отвисает челюсть и хочется немедленно взять кредит, чтобы иметь айфон свежей модели. Всё это, безусловно, прекрасно. Проблема лишь в том, что, имея технологии будущего, ты продолжаешь жить в неудобствах прошлого.

К примеру, выбираешь талон электронной очереди на почте, а потом ругаешься с измаянными ожиданием людьми. Потому что оказывается, что ерунда все эти талончики, а занимать место вон за тем молодым человеком, только за ним еще девушка стоит — она отошла.

Или имеешь «цифровизацию услуг», но нести надо бумажную справку. Или быть дома с 12 до 17, потому что придут сверять показания счетчиков. Или идти в регистратуру за карточкой, попадая в очередную компанию нервных людей. Или иметь на остановке электронное табло прибытия автобусов, которое практически вообще ничего не значит.

Возвращаясь к новостям — когда современно узнаешь расписание поездов в смартфоне, покупаешь электронный билет, а потом обнаруживаешь, что ноги опять не помещаются на полке.

Предлагаю оценивать достижения цивилизации иначе: не столько по тому, как далеко мы сумели заглянуть в будущее, но и по тому, насколько далеко сумели утащить из прошлого собственную повседневную жизнь.

Поскольку истинный прогресс — это когда удобство перестает быть привилегией и становится нормой. А один из самых честных критериев развития — сколько ненужных усилий исчезло из жизни обычного человека, сколько бытовых задач решается без сложного квеста.

Сколько раздражения, усталости и мелких унижений удалось убрать из повседневности. Сколько вещей, которые еще вчера казались неизбежными, сегодня стали настолько простыми, что мы уже не понимаем, как вообще жили иначе.

Конечно, ради этого иногда приходится принимать очень сложные решения. Например, что пора изменить норматив, который десятилетиями никто не пересматривал. Или перестать строить процессы вокруг удобства учреждения и начать строить их вокруг человека.

А иногда — просто признать, что люди стали другими, мир изменился, а старые решения больше не работают.

В общем-то, один из самых интересных видов предпринимательства начинается с простого наблюдения: людям неудобно. Долго. Дорого. Сложно. Непонятно. И они готовы платить за то, чтобы так не было. Как правило, такие бизнесы становятся легендой.

Если вдуматься, то именно такие улучшения чаще всего оказываются самыми долговечными. Все давно уже привыкли, что можно заказать доставку за 15 минут, вызвать такси в любой точке города, да просто даже позвонить откуда угодно куда угодно.

А помните, как всего лет 25 назад звонок с мобильного был уделом избранных?

Наверное, наши пращуры, те древние люди без смартфонов, жившие в прошлом веке, однажды вот так же ощутили эйфорию от того, что можно не передвигаться на большие расстояния пешком или на телеге, а зайти в плацкартный вагон, развернуть матрац и похрапывать.

И потом все так привыкли, что им удобно, что прогресс застрял на отметке «метр восемьдесят».

А вот если однажды мы сможем проехать тысячу километров и проснуться без боли во всем теле, даже не вспомнив, что когда-то это было проблемой, — вот тогда, пожалуй, можно будет сказать, что мы поднялись на еще одну ступеньку в развитии.