Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

* *террористическая организация, запрещенная в России

Подростка с остекленевшими от шока глазами, которого быстренько вывели из подвала частного дома в киевском пригороде Петропавловская Борщаговка, где находится одна из частных тюрем «Азова»*, наверняка больше никто не увидит.

ИА Регнум

Доступ к нему прессы будет ограничен, и пацана, психику которого подорвала встреча с «настоящими героями», подлечат и спрячут. Потому что он — истинное лицо Украины.

Не героически-усатое, как у командира 1-го корпуса Нацгвардии Прокопенко, который оперативно вышел в эфир с обвинениями людей в «дискредитации вооруженных сил». Не слащаво-лидерское, как у его бывшего кореша Билецкого, возглавившего свое крыло расколовшегося «Азова», и не сдержанно-деловитое, как у прилетевшего к страшному дому главы офиса президента Буданова*.

Оно вот такое — как восковая маска. Застывший ужас беззащитного человека, не имеющего никаких прав, никакой защиты, пойманного на улице, подвергшегося избиениям, изнасилованиям и наблюдавшего, как избивают и насилуют других.

Но из этого на Украине не сделают события номер один. То, что в издерганном, находящемся в постоянном полуистерическом состоянии обществе сработала цепочка передачи информации и к тем, кто пытался вызволить своих родных из пыточного подвала, приехала сначала частная скорая, потом полиция, потом журналисты, а потом целый Буданов, это практически случайность.

Потому что не очень далеко от этой сельской окраины, на бывшем экскаваторном заводе у станции метро «Святошин» многие годы находится главная база «Азова»* — и туда никто и никогда доступа не имел. Как и в другие места, где эта омерзительная организация обязательно обустраивала собственные тюрьмы.

Ведь долгие годы им было можно решительно всё.

Они сами определяли, кому можно жить, а кому нет, кто «патриот», а кто «враг». Но если сейчас кричащим от гнева и ужаса киевлянам, после долгой драки выдернувшим из подвала около 40 человек, напомнить, что такая же частная тюрьма была в левом крыле терминала мариупольского аэропорта, они вряд ли вспомнят и вряд ли захотят соединить это со своим персональным горем.

Сейчас Буданов** сгоряча признал, что таких мест много и почему они существуют — «будем разбираться вместе с вами».

Только существуют они с 2014 года, когда это беспримесное зло стало главной властью в стране. «Азов»* ловил и мучал людей на своей базе в Урзуфе, его члены похищали и насиловали молодых женщин в Бердянске, творили страшное в Мариуполе. А кроме него есть и было еще огромное множество других таких же формирований.

Иногда делавшие такое, что этого не выдерживала даже постмайданная Украина, посадившая за решетку членов батальона «Торнадо» — «за систематические похищения людей, создание преступной организации, пытки и удовлетворение половой страсти неестественным путем». После 2022-го их просто отпустили на свободу. Трое из них пошли прямиком в «Азов»*.

Просто до сегодняшнего дня это не касалось персонально жителей Киева или Львова, это всё было «выдумками российской пропаганды», на которую теперь привычно всё списывает Прокопенко. А тех, кто с этим не был согласен, быстро и жестоко приводили в чувство такие же молодчики в масках, которые на Борщаговке сначала избивали родственников дезертиров до приезда высокого начальства, а потом — после его отъезда.

И полиция, которую вызвали на место происшествия, отрицала какие-то проблемы, заявив, что речь идет о военном объекте, к которому вопросов быть не может. Ведь точно так же она отворачивалась все эти годы от тех, кто пытался докричаться до власти и найти помощь.

Теперь же все получили возможность увидеть в прямом эфире, как дракон, выращенный на лозунгах о героической защите каких-то там прав и свобод украинцев, с чавканьем жрет их вместе со свободами. Родня беглых военнослужащих, ходившая к железным воротам месяцами, рассказывает, что с нее вымогали деньги.

За одного человека 15–30 тыс. долларов. Кто-то продавал машины и квартиры, чтобы спасти родных. А если в этом доме удерживалось 40 мужчин, получается, почти 1 млн долларов наличными для кого-то из «азовского»* руководства. И это не «сепары» и не «террористы», которыми когда-то объявили жителей Донбасса. Это «защитники Украины», которых превратили в собственность.

Общеизвестно, что такие «элитные подразделения» имеют огромную степень автономии в наборе личного состава. Сами делают рекламу, сами собирают и обучают рекрутов, а потом сами их продают по запчастям, если понадобится. Тот, кто попал в эти челюсти, просто так уже не выберется.

И дракон будет и дальше перемалывать мужчин и женщин, раздуваясь от их крови в огромный шар, который сначала занимал небольшую территорию на востоке страны, а теперь занимает уже столько места, что даже представителям центральной власти тесновато. Они приезжают с вооруженной охраной и ведут себя нервно, зная, что из темноты может прилететь внезапная очередь из пулемета или граната РПГ.

А на самом деле пойти по «ямам», вытаскивая оттуда измученных, истощенных, сломленных психологически мужчин — значит объявить дракону войну. Значит, признаться, что с построением «европейского государства» как-то очень сильно не задалось и получилось нечто такое, что требует не реформ, а очистительного огня.

Потому что таких вот пацанов с остекленевшими глазами будут сотни, тысячи. И только представьте, если явить их западному миру, живущему в ленивом восприятии того, что храбрая Украина сражается за какое-то правое дело.

А оно целиком помещается в одном борщаговском подвале, который и есть главное достижение и Майдана, и «национально-освободительной борьбы», о которой хрипит главный торговец смертью с высоких европейских трибун.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

**Внесен в России в список террористов и экстремистов.