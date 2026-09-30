Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Отличное начало для анекдота: «Летят как-то русский и украинец в арабском самолете, везут 100 евреев. И тут один другому говорит…»

ИА Регнум

Было бы смешно, если бы речь не шла о трагедии, едва не случившейся на рейсе Flydubai и закончившейся тяжелым испугом, потоком сенсационных новостей и окровавленным пилотом, без сознания доставленным в больницу.

Что это было и зачем — несколько дней будут разбираться специалисты под пристальным вниманием мировой прессы. Один из представителей которой, израильский 12-й канал, и вбросил версию о том, что командиром воздушного судна был россиянин, а вторым пилотом — украинец, который напал на коллегу и пытался уронить самолет.

Российские телеграм-каналы мгновенно подхватили этот сюжет, добавляя красок: «украинец резал русского, самолет падал быстрее парашютиста», но наш отважный соотечественник (в итоге оказавшийся арабом и гражданином ОАЭ) всех спас.

Заметьте, как органично всё это было воспринято — и то, что два таких человека могли одновременно оказаться в кабине самолета, и что могли поссориться до поножовщины. Герметичная кабина огромной машины, летящей на высоте 10 тысяч метров — готовая площадка для триллера, фоном к которому прилагаются орущие от ужаса 180 пассажиров.

А главное, нет необходимости искать сложные причины, некий невидимый конфликт Омана и ОАЭ, давний спор индусов с арабами или личный конфликт сторон. Шаблон «Россия — Украина» понятен любому человеку в любой точке мира.

При этом интереснее всего другое: агрессором был назначен именно украинец, и это ни у кого не вызвало сомнений. Хотя самым устойчивым образом последних лет, железобетонным и не требующим доказательств, стала формула: «Россия — абсолютный агрессор, Украина — безусловная жертва». Спорить с этим публично в западном мире (не говоря уже про «украинский») — гарантированно нажить себе неприятности.

Поэтому нынешнее происшествие в небе над Ближним Востоком для пропагандистской машины — настоящий когнитивный диссонанс. Тем не менее показывающий, что, несмотря на весь политес, «мировому сообществу» явно очевидно, что главным движителем войны, постоянно поднимающим градус эскалации, является как раз Украина.

Её предводитель в любимом зеленом свитере (тоже символе агрессивной силы) всегда и всюду ведет себя с неадекватным хамством, провоцирует конфликты, подставляет других людей, всегда к его стране хорошо относившихся. Украинец в глазах представителей самых разных культур и религий — истеричный тип, который бесконечно что-то требует, скандалит, портит, катается на охраняемых морских черепахах и лезет в драку.

Естественно, с русскими, едва их завидев.

Так что извините, на роль хладнокровного террориста, готового убить почти две сотни ни в чем не повинных людей (включая 27 детей), украинская сторона сделала заявку самостоятельно — и уверенно прошла кастинг. Мы все можем дружно поздравить с этим и ее собственную пропаганду, и по достоинству оценить все многолетние усилия «партнеров»: с текущим витком хаоса на планете ассоциируются именно они.

Даже если речь идет, скорее всего, о банальной ошибке в понимании или переводе инсайда, упавшего на благодатную почву.

Ведь на самом деле на борту злополучного «Боинга» действительно находился дополнительный экипаж пилотов — граждане России и Украины. По обновленным данным, они летели в качестве пассажиров, и именно им удалось попасть в кабину и безопасно посадить самолет в Саудовской Аравии.

Во что тоже очень легко поверить: только наши люди, воспитанные в одной культурной среде, могли пойти на то, что в американских фильмах презрительно называется «геройство».

Пойти на личный риск, влезть в какую-то драку, кого-то спасти, вывести самолет из крутого падения и подарить совершенно незнакомым людям второй день рождения.

И при этом не обязательно быть друзьями.

Здесь приходит на ум давнишний разговор со случайным таксистом — сербом, живущим в Хорватии. Кровавый конфликт «братских народов», говорящих на одном языке, длился долгих четыре с половиной года во время распада Югославии и тоже навсегда оставил в массовом сознании стереотип о взаимной ненависти.

Тем удивительнее для меня было обнаружить спокойного и расслабленного человека во «враждебной стране», как подсказывали мне однажды вбитые штампы. И на мой вопрос, как же так получается, тот серб, как оказалось, попавший в Хорватию ребенком как беженец и выросший там, ответил:

«Знаешь, у всех нас — босняков, сербов, хорватов, словенцев, черногорцев, — есть друг к другу куча претензий. За что-то мы друг друга не любим и часто ссоримся. Но когда встречаемся где-то на чужбине, за границей, то мы все братья. Все югославы».

Именно это и случилось на борту падающего самолета (если на этот раз уточненные детали окажутся правдой).

Пока машинам пропаганды и политическим режимам удобнее продавать страх, позволяющий им осваивать бюджеты и сохранять свою власть, а информационная война окончательно победила здравый смысл, превратив трагедии и человеческие жизни в дешевое топливо для хайпа, многим кажется, что непоправимое случилось.

Что всё в этом горячечном бреду теперь делится по простой шкале «свой-чужой». Что русские — изгои во всём мире, или что этот мир горой стоит за Украину, а между нашими народами разверзлась огромная, непреодолимая пропасть.

Именно эта повестка и диктует мгновенную геополитическую окраску поножовщины на борту авиалайнера.

А потом — бах! — и жизнь показывает, что она сложнее телевизора, а мир по-прежнему полон красок и способен удивлять, ломая любые шаблоны. В том числе и тот, что русские с украинцами могут только враждовать. Ведь куда большую часть своей общей истории они вместе делали одно дело — и не было на свете силы, способной их остановить.