После разразившегося в конце недели могучего скандала между Киевом и Сеулом в первый рабочий понедельник 28 сентября временный поверенный в делах посольства Украины Андрей Вешкин был вызван в корейский МИД.

ИА Регнум

Ему была высказана «серьезная озабоченность» по поводу разглашения Зеленским с трибуны ООН информации о передаче двух северокорейских военнопленных в Южную Корею, и заявлено, что эта операция должна была оставаться конфиденциальной.

Этот шаг последовал сразу за требованием к Украине от администрации президента Ли Чжэ Мёна принести извинения, которые, зная характер Зеленского, принесены не будут.

Хотя, как уже известно, он не просто сообщил о факте передачи. Южнокорейская сторона утверждает: договоренность была держать эту информацию в тайне, причем именно украинская сторона настаивала на конфиденциальности.

«Тем, кто — независимо от состояния межкорейских отношений, возможной гибели людей или ущерба национальным интересам — предпочитает громко заявлять о репатриации всему миру, чтобы присвоить себе заслугу за это, решение нашего правительства не разглашать эту информацию, вероятно, покажется труднопонимаемым…

Нельзя быть настолько бессердечным и безответственным, когда речь идет о таких жизненно важных вопросах, как человеческие жизни и национальная безопасность», — написал в соцсети Ли Чжэ Мён.

А старший секретарь президента по связям с общественностью Сон Ги-хон добавил, что Сеул «рассматривает дополнительные меры, которые могут потребоваться в связи с этим вопросом».

В Киеве выбрали другую линию. Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что никакой договоренности о неразглашении не существовало, а Украина якобы лишь сообщила общий факт передачи, не раскрывая деталей операции. Таким образом, вместо извинений возник спор уже о том, существовало ли вообще соглашение.

И вот здесь история становится гораздо серьезнее частного вопроса двух северокорейских пленных и проблем сеульской власти со своей оппозицией.

Тихий союзник

Южная Корея с 2022 года занимала довольно специфическое положение среди партнеров Украины.

Сеул не пошел на прямую передачу Киеву летального оружия, поскольку южнокорейские правила ограничивают экспорт оборонной продукции в зоны активного конфликта. Но из этого вовсе не следовало, что там устранились от украинской проблемы, поскольку страна выступает как стратегический союзник США и просьбы из Вашингтона выполняет.

За несколько лет вокруг Украины возникла довольно сложная система помощи, в которой Южная Корея старалась одновременно соблюдать собственные ограничения и подбрасывать Киеву необходимое.

В 2022–2024 годах речь шла о медицинском оборудовании, машинах скорой помощи, генераторах, трансформаторах, оборудовании для разминирования. В 2024 году Украина получила 148 единиц тяжелой инженерной техники — грузовики, пожарные и строительные машины, машины для разминирования.

В финансовом отношении масштаб был еще заметнее. Южная Корея объявила многолетнюю программу помощи Украине на $2,3 млрд, а в 2024 году планировала направить $200 млн гуманитарной помощи.

Но самое интересное происходило вокруг оружия.

Южная Корея не отправляла Киеву артиллерийские снаряды непосредственно, зато в 2023 году Сеул согласовал передачу США до 500 тыс. 155-миллиметровых снарядов. Это позволяло Вашингтону высвободить собственные боеприпасы и отправить их ВСУ. Reuters прямо писал, что такая схема давала Штатам большую гибкость для военных поставок.

Еще один пример — Польша.

После начала конфликта Варшава стала одним из крупнейших поставщиков Украине советской техники, одновременно запустив масштабное перевооружение за счет Южной Кореи. В 2022–2025 годах поляки реализовали два контракта на покупку танков K2 (производства HyundaiRotem) и самоходных гаубиц K9, причем первая партия прибыла в порт Гдыня уже в декабре 2022-го.

Поэтому Польша смогла быстро передать Украине более 200 танков Т-72, а также свои САУ Krab (которые конструктивно базируются как раз на шасси корейской K9).

Кроме того, по схеме замещения с другого конца света шли 48 легких сверхзвуковых истребителей FA-50 Fighting Eagle, за счет которых через польскую границу на восток поехали советские истребители МиГ-29. То же самое происходило с ракетными системами залпового огня K239 Chunmoo. Польша заказала более 200 таких установок, чтобы отдать ВСУ устаревшие советские РСЗО БМ-21 «Град» и RM-70.

Видя этот аттракцион невиданной щедрости, Киев стал наглее.

В 2026 году украинские запросы содержали требования поставок средств ПВО, радаров, боеприпасов и другой оборонной продукции. Особое место занимали американские Patriot и ракеты-перехватчики PAC-3: для Украины это один из немногих комплексов, способных хоть что-то противопоставить российской баллистике.

Однако в августе Сеул четко дал понять, что переходить эту черту не собирается.

Южнокорейский МИД заявил, что продолжит гуманитарную поддержку, в частности в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и образовании, но не планирует поставлять летальное оружие или системы ПВО. Причина была сформулирована вполне конкретно: собственные ограничения и необходимость сохранять оборонительные возможности на Корейском полуострове.

«Поставки Южной Кореей оборонной продукции в любую страну всегда осуществлялись в соответствии с внутренним законодательством», — заявил The Korea Times высокопоставленный чиновник МИД.

Иными словами, в целом дверь для сотрудничества оставалась открытой.

Теперь ситуация кардинально изменилась.

AFP прямо отмечает: нынешний скандал «создает риск осложнить усилия Киева по получению от союзников, в том числе от Южной Кореи, вооружений для отражения российских бомбардировок».

Это пока не означает, что Сеул завтра прекратит гуманитарные поставки или аннулирует многолетние программы помощи. Но дипломатический ущерб уже зафиксирован самой южнокорейской стороной: желание Зеленского покрасоваться на публике, по оценке южных корейцев, «серьезно подрывает доверие между двумя правительствами и рискует нанести ущерб дружественным двусторонним отношениям».

Отличное время для конфликта

Для Украины проблема особенно неприятна накануне стремительно приближающейся зимы.

Украинские власти сами признают масштаб проблемы с подготовкой энергетики и коммунального хозяйства. В июне правительство сообщало о больших трудностях в подготовке к пятому отопительному сезону в условиях войны и необходимости заранее создавать запасы энергоресурсов и защищать критическую инфраструктуру.

Как неоднократно рассказывало ИА Регнум в своих публикациях, денег на содержание государства у украинского правительства нет. Поэтому именно гуманитарная часть, которой занимались корейцы, на самом деле является ключевой для людей, а не для перформансов Зеленского.

Уже к весне 2024 года Украина получила от Южной Кореи 10 партий гуманитарной помощи для энергетического сектора, включая 20 резервных электростанций, и в течение года несколько партий дизель-генераторов. Корейские специалисты помогали с восстановлением разбитых трансформаторов.

В 2024–2026 годах реализовывалась профинансированная Сеулом программа установки солнечных батарей с накопителями на зданиях Центров предоставления административных услуг в Ивано-Франковской, Житомирской и Одесской областях. В августе 2025 года украинское Минэкономики обсуждало с POSCO International (бывшая DaewooCorporation) строительство в Одессе теплоэлектроцентрали, работающей на топливе из отходов.

Да что там ТЭЦ, «Энергоатом» и Hyundai Engineering & Construction даже договорились о сотрудничестве в проектировании, строительстве и вводе новых энергоблоков AP1000 на двух АЭС, даже с локализацией производства оборудования на Украине.

Южнокорейская помощь включала медицинское оборудование и различные медицинские материалы. Отправлялась тяжелая инженерная техника для спасателей, машины для разминирования, грузовики, пожарные и строительные машины.

Компания K-water должна была участвовать в создании современной системы очистки сточных вод в Буче, причем проект предусматривал мониторинг в реальном времени.

Корейцы нарисовали целый пакет пилотных проектов по модернизации всей транспортной системы Киевской области, собирались заниматься улучшением железных дорог и аэропортов, закладывали на перспективу скоростное сообщение из Киева в Польшу, хотели построить в отдельно взятой Умани «Смарт-сити» — суперсовременный город с экологической инфраструктурой и возобновляемой энергетикой.

В целом Южная Корея пообещала и выделила Украине помощь и льготные кредиты на общую сумму более 2,3 млрд долларов.

И всё это теперь летит в пропасть из-за одной фразы про двух северокорейских военнопленных. При отсутствии очевидной необходимости делать объявление именно таким образом.

Сеул и воспринял публичное выступление Зеленского не как безобидную реплику, а как вмешательство в собственную чувствительную систему отношений с КНДР. Поскольку Киев прямо нарушил договоренность о конфиденциальности (с отрицанием ее существования), возникает вопрос, насколько вообще можно доверять следующим договоренностям — да и нужны ли они вообще.

И корейский кейс только лишний раз доказывает, что Украина сама системно разрушает отношения со всеми партнерами.

Сначала это были Россия и Белоруссия. Потом Венгрия, с которой годами идет спор вокруг национальных меньшинств и политики в отношении украинского конфликта. Со Словакией отношения осложнялись из-за поставок оружия, энергетики и политических разногласий. С Польшей, еще недавно воспринимавшейся одним из наиболее последовательных союзников Киева, накопился целый набор противоречий — от зернового вопроса до исторической политики и экономических претензий.

Разумеется, нельзя утверждать, что все эти конфликты имеют одну причину или одинаковую природу. Но общая закономерность просматривается: внешняя политика, построенная на постоянном публичном давлении на партнеров и открытом хамстве, рано или поздно выходит на пределы их терпения.

В нынешнем случае на кону — доверие государства, которое за четыре с лишним года немало помогало. «[Этот инцидент] нанес значительный удар по доверительным отношениям между Южной Кореей и Украиной», — заявил агентству AFP Лим Ыль-чхоль, профессор Университета Кённам.

Так что, если Сеул сочтет «встречную благодарность» достаточно веской, всё перечисленное выше останется в прошлом. А украинскому обывателю в соцсетях, как обычно, останется только горько сетовать на то, как его все не любят, не ценят и как плохо жить в окружении стран, которые не хотят бесконечно давать деньги, отирая с лица только плевки в ответ.