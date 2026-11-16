Публикация почти двух с половиной часов интервью Егора Буркина, известного под прозвищем Мексиканец, которого украинские (и российские) правоохранители называют организатором международного наркосиндиката «Химпром», взорвало инфополе еще вечером 13 ноября.

ИА Регнум

Конечно же, это мега-сенсация.

Ведь современный наркобарон, являющийся одним из центральных фигурантов операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) «Карфаген», неожиданно заговорил сам. Причем заговорил так, что под ударом потенциально оказались не только конкретные генералы Службы безопасности Украины (СБУ), полицейские начальники и прокуроры, но и политическая верхушка киевского режима.

Медиа немедленно растащили интервью на цитаты, развернулась бурная дискуссия о достоверности сказанного и мотивах самого Буркина.

Но с пересказом жареных сенсаций спешить не стоило по причине того, что самого хозяина наркосиндиката… никто не видел. И то, что произошло, является классической информационной спецоперацией, подробности которой не менее интересны, чем содержание интервью.

Поэтому случившееся нужно разделить на две части.

Наркоукраина и ее бароны

Итак, случай в мировой истории, наверное, уникальный: наркобарон отечественного разлива (Буркин — уроженец Стерлитамака, в 2014 г. получивший украинский паспорт и работавший через порт Одессы) идет к правоохранительным органам, чтобы рассказать правду о своем грязном бизнесе с украинскими властями.

«Я не хочу ничего отрицать. Я наоборот хочу подтвердить, что всё именно так и было», — заявляет Мексиканец, комментируя опубликованные НАБУ записи разговоров участников предполагаемой преступной организации.

В нее, как рассказывало ИА Регнум, входили сотрудники СБУ, Нацполиции, Генпрокуратуры, включая целого эсбэушного генерала, на залог в 65 млн гривен (ок. 118 млн рублей) для которого собирали со всех сотрудников.

Грязи с похищением и избиением людей, использованием инфраструктуры правоохранительных органов для сокрытия преступления, «крышеванием» кол-центров и торговлей наркотиками на опубликованных записях немало. Но сам Буркин поделился, что обнародованное составляет «может быть, 5% максимум от всего того, что сейчас творится в Украине».

В рамках операции «Карфаген» НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) только по материалам о кол-центрах фигурируют 52 офиса и более 2700 сотрудников. И это явно вершина айсберга: как раз 16 ноября руководитель эстонского центра борьбы с мошенничеством Яагуп Тоомпуу пожаловался, что украинские скамеры за прошлый год выманили у граждан Эстонии €34 млн.

Местная полиция передавала Киеву адреса мошеннических кол-центров, но к приезду силовиков преступники успевали сбежать. В августе 2026 года звонки прекратились на шесть недель, но уже в сентябре скамеры возобновили преступную деятельность. И вот за это тоже была установлена такса.

Мошеннические кол-центры ежегодно могли платить правоохранителям 350–370 миллионов долларов. По словам Мексиканца, с одного офиса «21 тысяча долларов: 7 тысяч долларов платилось в СБУ, 7 тысяч долларов в Нацполицию, 7 тысяч долларов в Генпрокуратуру».

Причем речь идет о платежах за 50 человек, при выплатах более крупных кол-центров суммы росли пропорционально количеству работников. А по оценке Буркина, в масштабах всей страны действовало около 1500 таких офисов, многие из которых закрылись после давления со стороны «западных партнеров».

Наиболее резонансная часть интервью касается персональных обвинений.

Наркобарон утверждает, что деньги через сотрудника прокуратуры Сергея Кропиву (он в расследовании НАБУ погорел первым) поступали тогдашнему генпрокурору Руслану Кравченко, рассказывает о дорогих подарках и миллионных платежах через сотрудников СБУ, а главным политическим координатором всей коррупционной вертикали называет заместителя руководителя офиса президента Олега Татарова.

«Он разложил всю правоохранительную систему. Он сделал такую вертикаль, при которой была возможность работать кол-центрам», — утверждает Мексиканец.

Отдельного внимания заслуживают мотивы самого Буркина. Он практически открытым текстом объясняет, что после закрытия кол-центров и сети магазинов U420, через которые продавались наркотики, у него появилась личная обида:

«Они разрушили мой бизнес. Почему бы мне не начать говорить правду?»

Более того, Мексиканец выражает готовность сотрудничать с НАБУ и передавать следствию документы, переписку и сведения о финансовых транзакциях.

Именно здесь появляется главный политический вопрос: как такое вообще стало возможным и действительно ли организатор криминальной империи начнет бороться с распространением наркотиков и давать документально подтвержденные показания против представителей украинской власти?

Ведь в своих откровениях он дошел до того, что даже рекомендовал украинской молодежи не идти работать в мошенники: умирающая отрасль, учитесь, дети, хорошему и живите по закону!

Аноним у бьюти-блогера

Самое важное в этой сенсации то, что никто Егора Буркина не видел. Он не выходил в эфир, и никто не может подтвердить, что это именно тот человек.

Интервью вышло на канале «бьюти-блогера» Василия Тимошенко, известного среди очень специфической аудитории и имеющего YouTube-канал на 200 тысяч подписчиков, где основной формат — откровенные интервью и подкасты с представителями шоу-бизнеса, предпринимателями и блогерами, чьи имена широкой аудитории вообще ничего не скажут.

Это первое (и после волны критики явно последнее) политическое интервью на ресурсе этого молодого человека, живущего в Варшаве: черный экран и оттуда голос.

Источники ИА Регнум подтверждают, что поиск канала для выступления «Буркина» велся с начала месяца. Ряд журналистов получили предложение взять интервью у «Егора Васильевича» под условие, что список вопросов будет согласован и он не показывает свое лицо. Что для человека, который готов сотрудничать с украинским и американским правосудием, довольно странно.

После того как профильные специалисты отказались работать «подставкой для микрофона», и был найден достаточно странный для такой задачи персонаж.

А далее всё отработано в классической технологии разгона новостей: про сенсацию и миллионы написали все. В день выхода интервью несколько солидных СМИ вышли с обширными новостями буквально через 10–15 минут после того, как огромное видео было выложено в общий доступ.

«В условиях постправды никого не интересует, является ли персонаж реальным или же это — фейк. Равно как никого не волнует, достоверны ли озвученные цифры и факты. На них будут ссылаться, их будут обсуждать. Опровергнуть или подтвердить их нет никакой возможности — если, конечно, не появится реальный Буркин и не сделает по этому поводу официальное заявление», — отмечает оппозиционный политолог Кость Бондаренко.

И указывает на то, что главной мишенью этой атаки является заместитель главы офиса президента Олег Татаров, человек, оставшийся еще после опального главы ОП Андрея Ермака. Что именно к нему тянутся все нити и что именно он был едва ли не главным «доном Корлеоне» украинской преступности.

При этом ни разу не упоминается ни Владимир Зеленский, ни люди из его ближайшего окружения, ни те, кто реально находился в контакте с Буркиным. Например, Александр Турчинов, «кровавый пастор», и. о. президента Украины, поставленный Майданом, бывший глава СБУ, первый зам. секретаря Совета нацбезопасности и обороны и первый вице-премьер-министр.

А кроме него есть еще десяток человек.

Кроме того, за скобками операции «Карфаген» находится нынешний руководитель СБУ Александр Поклад, изображающий из себя невинного ягненка.

Целый генерал-майор в его подчинении «крышует» кол-центры, при аресте уничтожает улики под прикрытием спецназа, грозит детективам оружием. Второй — замглавы Департамента защиты национальной государственности вымогает миллионы долларов и получает «Мерседесы» от наркобарона, а начальство обо всём этом «впервые слышит».

Более того, спичрайтеры Зеленского именно в день выхода интервью вложили в его уста на встрече с прессой то, что причастность некоторых людей в его окружении к делу «Химпрома» не установлена. Были названы имена Поклада, бывшего главы Нацполиции Клименко, в июле переведенного в СНБО, его преемника Выговского, министра здравоохранения Виктора Ляшко, чье имя упоминалось на записях прослушки НАБУ, и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Но не Татарова, который, по данным источников, уже находится за пределами страны.

Понятно, кто теперь окажется «злым гением» и на ком пока будет основной фокус внимания. Главная интрига теперь заключается в том, какие договоренности с украинскими и американскими расследователями у самого Татарова и что расскажет он.

«Интервью Буркина» запустило цепочку событий, которые уже находятся в другой плоскости. Анонимный источник может дать информацию о новых эпизодах, не задокументированных, но интересных; о криптовалютных кошельках; о конечных получателях денег и участии в неких операциях других высокопоставленных должностных лиц.

А задача антикоррупционых органов «положить на бумагу» всё, что несется в инфополе. Если расследование действительно начнет подниматься по описанной Буркиным вертикали, оно точно затронет всё жирное подбрюшье «семьи» Зеленского и, вероятно, и его самого.

Всё это происходит практически одновременно с активизацией переговоров России и США по украинскому урегулированию, в которых Зеленский всё заметнее рискует оказаться не действующим лицом, а объектом принимаемых решений. И это обстоятельство заставляет вспомнить совсем недавнюю историю Николаса Мадуро, которого американцы в январе нынешнего года захватили в результате военной операции в Венесуэле.

Ведь одним из главных публичных обоснований действий Вашингтона стали обвинения венесуэльского руководителя в наркотерроризме, содействии наркокартелям и организации поставок кокаина в Соединённые Штаты.

Причем соответствующие обвинения (давайте честно, политически мотивированные) американская юстиция предъявила Мадуро ещё в 2020 году, задолго до самой операции. В январе 2026 года Марко Рубио объяснял происходящее борьбой с организациями, занимающимися наркотрафиком, а не войной против Венесуэлы.

Таким образом, криминальная составляющая стала важнейшим элементом американского политического и правового обоснования силовых действий. А Мексиканец предлагает не просто обвинения, но потенциальные свидетельские показания, документы и финансовые транзакции.

«Поймав меня, люди у меня дома обнаружат ноутбук. Многие выйдут сами же на себя», — предупреждает он во вступительной части интервью. И если такой массив информации действительно существует, международное сотрудничество следователей способно существенно расширить круг фигурантов.

Здесь даже необязательно похищать Зеленского. Если высокопоставленные силовики начнут давать показания друг против друга, а расследование приблизится к Банковой, вопрос о персональной ответственности неизбежно превращается в вопрос о судьбе всей правящей конструкции.