«Звёзды массово покидают Киев» — украинские медиа пишут о массовом исходе представителей шоу-бизнеса из столицы.

ИА Регнум

Одни перебираются в западные области Украины, другие и вовсе покидают страну. Причём ещё несколько лет назад многие из них демонстративно возвращались в Киев, подчёркивая свою «привязанность к родной земле».

Значительная часть из них хорошо знакома украинской аудитории по проектам, связанным с Владимиром Зеленским. Например, Елена Кравец — многолетняя участница и главная исполнительница женских ролей «Студии Квартал 95», Ирина Сопонару и Алина Блажкевич — участницы юмористического проекта «Лига смеха».

Имена певиц российскому читателю ничего не скажут, но особняком в списке показавших спину стоит Назар Заднепровский — представитель известной актёрской династии, артист Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, одним из основателей которого был его прадед.

В России он может быть знаком по вышедшему в 2006 году сериалу о Леониде Утёсове.

Сама по себе смена места жительства нескольких артистов едва ли заслуживала бы особого внимания, если бы вовне не транслировалась нескончаемая «перемога» и решительная готовность Зеленского воевать и в следующем году.

Ведь большинство его коллег тоже — кто больше, кто меньше — вовлекались в украинскую пропаганду как амбассадоры общего безумия. Занимались волонтёрской деятельностью, участвовали в благотворительных гастролях и сборах пожертвований, делали патриотические заявления.

Та же Кравец утверждала: «Несмотря ни на что, я действительно ЖИВУ здесь».

Однако началось это только с осени 2022 года, поскольку первое, что сделали творческие люди с началом СВО, — убрались подальше: кто в Европу, а кто вообще в Таиланд. Демонстрировали «незламнисть» они, зная, что это абсолютно безопасно.

А теперь работают лакмусовой бумажкой, показывая одновременно и киевскую реальность, и состояние своей кормовой базы. Поскольку украинская столица накануне пятой военной зимы в принципе остаётся без обеспеченных граждан и удобной для них городской среды: Кравец теперь жительница Ивано-Франковска.

Патриотизм и обстоятельства

Ещё с начала лета киевские чиновники предупреждали горожан о перспективах предстоящей зимы. Речь шла уже не только об отключениях электричества, но и о возможных длительных перебоях с водоснабжением, отоплением и работой канализации.

В ноябре многие жители города успели убедиться в обоснованности этих прогнозов. На киевских домовых форумах и в социальных сетях появились жалобы на отсутствие воды в течение трёх-четырёх суток, в том числе в престижном Печерском районе.

И здесь ситуация принципиально отличается от той, с которой обеспеченные жители Киева сталкивались в предыдущие годы.

После весны 2022 года украинская столица довольно быстро вернулась к привычной городской жизни. Работали рестораны, театры и концертные площадки, открывались новые заведения. С бытовыми неудобствами военного времени состоятельные граждане научились справляться при помощи денег.

Отключения электричества компенсировались покупкой аккумуляторов и инверторов, перебои с поставками товаров — дополнительными расходами на доставку.

Однако возможности автономного существования в многоквартирном доме имеют свои пределы. Дорогая зарядная станция не поможет, если перестанут работать городской водопровод, канализация и централизованное отопление.

При таких обстоятельствах даже квартира на Печерске оказывается менее привлекательной, чем дом с автономным отоплением и собственной скважиной где-нибудь под Ивано-Франковском. Тем более что оттуда рукой подать до Буковеля — одного из главных центров отдыха обеспеченных украинцев.

Представители шоу-бизнеса лишь в силу своей публичности оказались наиболее заметной категорией новых переселенцев.

Гораздо более показательную картину происходящего даёт статистика рынка недвижимости.

По данным сервиса ЛУН, за два месяца количество объявлений о сдаче квартир в аренду в Киеве увеличилось на 66%. Одновременно в Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске число доступных предложений сократилось примерно на 60%.

Изменились и привычные ценовые соотношения между столицей и областными центрами. В октябре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляла 17 тыс. гривен (около 30 тыс. рублей), зато в захолустной Ивано-Франковской и Львовской областях — порядка 23 тыс. гривен (около 42 тыс. рублей).

К концу ноября аренда однушки непосредственно во Львове достигла 25 тыс. гривен в месяц — цена выросла за год почти вполовину. Но люди готовы платить значительно больше за возможность жить не в столице, а в провинциальном городе на западе страны.

Исчезающая среда

Вслед за платежеспособным населением меняет географию своей деятельности и обслуживающий его бизнес.

Только за сентябрь и октябрь более двух десятков столичных ресторанов и ресторанных сетей прекратили работу или сократили количество заведений. Одни приостанавливают деятельность до весны, другие рассматривают возможность переезда. В частности, сеть «Черноморка», закрывшая два киевских ресторана, тоже намерена перенести их на запад Украины.

По данным компании Poster, занимающейся автоматизацией магазинов и общепита, посещаемость столичных заведений этой осенью снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом. В Национальной ассоциации ресторанов Украины требуют государственной поддержки, иначе под угрозой закрытия может оказаться до половины заведений Киева.

Разумеется, дело не только в отъезде клиентов. Возросшие расходы на электричество, топливо и продукты, невозможность нормально работать во время длительных отключений делают ресторанный бизнес всё менее рентабельным.

А сокращение числа заведений, где можно «посидеть», в свою очередь, становится дополнительным стимулом для отъезда определённой категории горожан. Для которой ресторан — это пространство профессионального общения, знакомств, деловых переговоров и светских встреч.

Вокруг таких заведений формируются целые сообщества со своим кругом общения, привычками и образом жизни.

Именно наличие этой среды во многом объясняло привлекательность Киева для украинского шоу-бизнеса. В столицу годами стремились не только ради заработка, но и ради возможности принадлежать к определённому кругу людей, участвовать в культурной и светской жизни. А в стране, единственная задача которой — продолжать войну любой ценой, культурная жизнь не предусмотрена.

Артисты в этом отношении не столько возглавляют исход из столицы, сколько следуют за своей привычной средой. За людьми, с которыми привыкли общаться, за бизнесом, обеспечивающим необходимый уровень комфорта, и, наконец, за публикой, способной покупать билеты на их концерты.

Президент вне столицы

На этом фоне обращает на себя внимание и география вояжей самого Зеленского, которому тоже в Киеве явно разонравилось.

Менее чем за три недели ноября он совершил пять зарубежных визитов. И это без учёта времени, необходимого для перемещения между Киевом, западной границей Украины и европейскими аэропортами.

В предыдущие месяцы глава государства также значительную часть времени проводил за пределами страны. А находясь на Украине, Зеленский назначает важные встречи тоже на западе. Например, 24 ноября он принимал премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Закарпатской области. Там же в этот день прошло заседание Конгресса местных и региональных властей.

Западные области Украины объективно приобретают всё большее значение и для деятельности центральной власти. Здесь удобнее принимать иностранных гостей, отсюда проще добираться до европейских аэропортов, здесь же имеются сравнительно благоприятные условия для досуга — даже весело разыгрывают сертификаты в крематорий.

И представители украинской элиты, чрезвычайно чувствительные к подобным изменениям, не могут этого не замечать.

В конце сентября даже расходилась информация о возможном перемещении Верховной рады во Львов. Спикеру Руслану Стефанчуку пришлось выступить с официальным опровержением: мол, будем работать в Киеве, пока для этого будут возможности.

А возможностей объективно всё меньше, поскольку органы власти — это ещё и условия для жизни тысяч госслужащих и обслуживающего персонала.

Так что ещё 4 ноября львовское интернет-издание «Львів Live» посвятило отдельную публикацию вопросу о том, был ли Львов когда-либо столицей Украины. В материале рассматривается исторический опыт Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР), затрагиваются различия между юридическим статусом столицы и фактическим местонахождением государственных органов.

Само издание формально не призывает к переносу столицы. Однако это уже вторая волна таких инициатив — первая была в 2022 году, когда во Львов переехали посольства иностранных держав и львовяне бурно обсуждали смену статуса своего города. А на фоне коммунального кризиса в Киеве это тем более примечательно: цены всё равно уже столичные.

Конечно, в Конституции написано, что столицей страны является город Киев, но мало ли что там ещё написано? Фактический переезд элиты, среднего класса, бизнеса, органов власти и управления, посольств решает больше. Правда, тогда переезжают и угрозы — и на самом деле, киевляне уже очень давно негодуют, что на наглых и жадных львовян не сыплется баллистика в достаточных количествах.

Западная Украина, навязавшая целой стране свои стандарты и ценности, силой подчинившая её себе, всё быстрее становится всей Украиной. И в какой-то момент местной прессе придётся вспомнить, что у «великой ЗУНР» граница была по реке Збруч.