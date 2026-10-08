На пути Украины к евроинтеграции появился свет в конце тоннеля. Только не радостно-белый, а тревожно-красный.

Иван Шилов ИА Регнум

Думая о будущих отношениях с неистово рвущейся к членству разрушенной страной, Еврокомиссия предложила сохранить для неё (и вообще других новых членов Евросоюза) ограничения уже после их вступления в ЕС. Они касаются свободного перемещения рабочей силы и услуг, сельского хозяйства, отдельных категорий товаров, европейского финансирования и участия в общих системах.

В частности, для Украины предлагается «существенно ограничить» аграрные субсидии и доступ части сельхозпродукции на рынок ЕС. По сути, предлагается к использованию «шароварная» версия Союза, где новые члены имеют вполне отчетливо выраженный второй сорт.

Предложения вошли в опубликованный 6 октября пакет «Подготовка к расширенному Союзу/Preparing for a wider Union». Это пока не условия членства Украины, а проект того, по каким правилам ЕС собирается проводить следующее расширение. Конкретные ограничения должны будут согласовываться в ходе переговоров и записываться в договор о вступлении.

«Будущее Европы зависит от того, какой выбор мы сделаем сегодня. Расширение нашего союза — это геополитическая необходимость. Сегодня мы закладываем основу для того, чтобы расширенный союз стал также и более сильным: более устойчивым, более эффективным и твердо опирающимся на ценности и правила, которые определяют нашу сущность. По мере того, как страны-кандидаты продвигаются по пути реформ, ЕС должен быть готов принять их в свои ряды», — заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, «это означает подготовку наших институтов, адаптацию политики к новым реалиям и обеспечение того, чтобы наш бюджет отражал наши общие амбиции».

Общие амбиции в итоге бьют по самой болезненной для Киева части — сельскому хозяйству, фактически последней производящей отрасли экономики.

Еврокомиссия пишет, что из-за «масштаба, структуры и очень высокой производительности» украинского агросектора для него потребуются специальные условия, которые должны «существенно ограничить финансовую поддержку и доступ к рынку для чувствительной сельскохозяйственной продукции».

Одновременно Брюссель как будто в насмешку предлагает помогать Украине возвращать её традиционные, «исторические» рынки сбыта за пределами ЕС. А к ним, как мы помним, в первую очередь относилась Россия, с которой когда-то было сформировано стратегическое партнерство.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос объяснила это так:

«Одна область, где мы должны быть очень осторожны, — сельское хозяйство. Структура и размеры сельского хозяйства Украины действительно уникальны». И пояснила, что предлагаемые специальные условия должны ограничить финансовую поддержку и доступ на европейский рынок для части украинских товаров.

Поскольку они не должны создавать негативные последствия для фермеров ЕС. А они достаточно подробно объясняются в приложенном к предложению 149-страничном рабочем документе.

Если просто прибавить нынешнее украинское производство к производству ЕС, то выпуск сои и семян подсолнечника в расширенном Союзе увеличится до 150%, кукурузы — на 50%, пшеницы — на 28%. Это колоссальные цифры, которые пугают как европейских политиков, так и аграриев.

С одной стороны, вступление Украины способно повысить самообеспеченность ЕС растительным белком с 76% до 86%, а расширенный Евросоюз может стать крупнейшим мировым экспортёром пшеницы, ячменя и подсолнечного масла. Но при этом та же самая производительность, которую Брюссель считает преимуществом на мировом рынке, рассматривается как угроза внутри самого объединения. Еврокомиссия выделяет зерновые, сахар, мясо птицы, яйца, фрукты и овощи как сектора, где конкуренция будет наиболее жесткой.

До войны Украина производила около 32 млн тонн мягкой пшеницы против 130 млн тонн во всём ЕС. Даже в сезоне 2023–2024 гг. она поставила в ЕС 6,5 млн тонн — примерно две трети всего евроимпорта мягкой пшеницы.

Ещё одна проблема для Брюсселя — размеры украинских хозяйств. Несколько тысяч украинских агропредприятий площадью свыше 1000 гектаров контролируют в общей сложности более 15 млн гектаров, что больше всей используемой сельскохозяйственной площади Польши, которая изначально очень нервно относилась к любым экспортным устремлениям соседей.

При действующих правилах значительная часть европейских субсидий досталась бы именно этим хозяйствам, тогда как общая сельскохозяйственная политика ЕС строилась преимущественно вокруг «ламповых» семейных ферм.

Поэтому Еврокомиссия рассматривает поэтапное подключение Украины к аграрным субсидиям, квотам и специальные защитные механизмы для чувствительных товаров. В документе прямо говорится, что «масштаб и положение украинского сельскохозяйственного сектора потребуют специального подхода».

Но возможность ограничений после вступления касается не только аграрного сектора.

Еврокомиссия предлагает снова использовать схему, применявшуюся во время предыдущих расширений ЕС: после официального принятия новой страны отдельные государства ещё некоторое время могут не открывать для её граждан свои рынки труда.

Брюссель ожидает, что «аналогичный подход» будет использован и в будущем, когда каждой стране ЕС предлагается оставить право решать, применять ли национальные ограничения или сразу открыть рынок труда полностью. То есть само вступление Украины в ЕС не обязательно будет означать автоматическое получение украинцами с первого дня неограниченного права работать во всех 27 нынешних странах Союза.

Вероятно, останутся они только там, где и так работают — в Польше, Чехии и Германии.

Есть и более необычная страховка. Для будущих членов Еврокомиссия предлагает ввести специальный 15-летний период контроля после вступления, который станет испытательным.

Если новая страна серьёзно нарушит базовые ценности ЕС или обязательства, в исключительных случаях ей смогут даже приостановить право голоса в Совете ЕС. Такие меры должны регулярно пересматриваться и могут быть сняты после устранения нарушения. А для тоталитарной Украины, чья государственная политика предусматривает не то что нарушение, а прямое отрицание «европейских ценностей», этот пункт даже пострашнее квот на мёд.

При этом отраслевые защитные оговорки, в том числе в сельском хозяйстве, при согласии страны-кандидата смогут действовать дольше обычного переходного периода. Нетрудно заметить, что добиться такого согласия через политическое давление — проще простого.

Неслучайно премьер-министр Албании Эди Рама, рассуждая о перспективах членства самой Албании, заявил на днях, что Украина не сможет вступить в Евросоюз при прохождении стандартной процедуры.

«Посмотрите на Украину. То, что ей обещают, — это ложь. В рамках стандартной процедуры, со всеми критериями, ее никогда не примут. Это всем известно», — сказал он и предложил особый формат, при котором Украина получит полноправное членство в ЕС «по итогам процесса, основанного на конкретных результатах».

Случайно или нет, но альтернатива, предложенная 6 октября, показывает, что и «особый формат» выглядит как надувательство. Как сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники в Брюсселе, 28 октября Коллегия Еврокомиссии планирует утвердить «дорожные карты» для вступления Черногории, Албании, Украины и Молдовы — одновременно с ежегодными отчётами о прогрессе кандидатов на членство в ЕС.

Но Киев уже обозначил красную линию.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что Украина согласна обсуждать переходные периоды, постепенное подключение к субсидиям, временные квоты и защитные меры, но не бессрочные ограничения.

«Для нас существует принципиальная разница между переходным периодом и постоянным ограничением. Украина готова к первому. Второе противоречило бы самой логике полноценного членства в Европейском союзе», — заявил Высоцкий.

По его словам, Киев хочет войти в ЕС уже с изменившейся структурой аграрного экспорта.

«Наша цель — прийти к членству с сектором, который продаёт Европе не только зерно и другое сырьё, но и корма, ингредиенты, переработанную продукцию и биотопливо», — утверждает министр.

Переговоры по специальным условиям для украинского сельского хозяйства уже идут. Кос заявила, что большей ясности ожидает «через несколько недель», когда Еврокомиссия будет готовиться к решениям по кластеру пяти переговоров о вступлении, куда входят сельское хозяйство, продовольственная безопасность, рыболовство и региональная политика.

При этом слово «постоянные» в предложении Еврокомиссии не используется. Общие переходные ограничения названы временными и подлежащими пересмотру. И сам документ действительно оставляет возможность для специальных аграрных механизмов, которые будут действовать после вступления и могут быть продлены за пределы стандартного переходного периода.

Именно их продолжительность, список товаров, объём субсидий и условия доступа к рынку будут постоянным предметом переговоров с Киевом, который находится в заведомо подчиненной позиции — особенно учитывая, что его денежное содержание полностью зависит от Европы, которая неизбежно выставит счёт.

Ярчайший пример правильности поговорки «бойся своих желаний».