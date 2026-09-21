Ещё месяц назад Украина сохраняла три крупных металлургических комбината полного цикла — «Запорожсталь» в Запорожье, «Каметсталь» в Каменском и ArcelorMittal в Кривом Роге.

ИА Регнум

Теперь все три компании остановили основное производство после серии ударов баллистическими ракетами. Вместе эти предприятия давали около 90% выплавляемой в стране стали, и, как заявил 20 сентября Financial Times руководитель аппарата генерального директора группы «Метинвест» Александр Водовиз, «на сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности».

Довольно резкая формулировка от управляющей компании, принадлежащей олигарху Ринату Ахметову и объединявшей все его активы в отрасли, описывает вполне конкретную ситуацию. Выпадение из производственной цепочки огромных предприятий произошло из-за их глубокой вовлеченности в оборонную программу и привычки пиар-службы СКМ (управляющая всеми бизнесами компания) тешить раздутое эго своего хозяина.

Который сегодня празднует 60-летие в грустном настроении.

Первой остановилась «Запорожсталь». В ночь на 11 августа удар пришёлся по энергетической инфраструктуре и объектам доменного производства, которое полностью остановили. Затем до 17 сентября в три подхода были разрушены все сети, энергосистема и коммуникации.

Масштаб остановки виден по статистике: за январь–август «Запорожсталь» успела выплавить 1,68 млн тонн стали, но в августе, после первого удара, производство составило всего 46,2 тысячи тонн. После этого выплавка прекратилась.

Следующей стала «Каметсталь» — второй крупный комбинат в группе. До сентября он фактически оставался последней работающей крупной площадкой группы по выплавке стали и работал примерно на 40% мощности.

В ночь на 5 сентября по предприятию был нанесён баллистический удар. Были повреждены агломерационное и доменное производства, энергетическая и транспортная инфраструктура, после чего остановились все производственные процессы.

«Сроки возобновления производства сейчас неизвестны», — сообщал после атаки «Метинвест».

Третьим выбыл, закрыв серию, ArcelorMittal Кривой Рог — крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины. В середине августа ракета уже повредила энергетическое и доменное производства, а 12 сентября последовал второй удар за пять недель, остановивший первичное производство стали.

Остальные подразделения комбината либо также остановлены, либо работают на минимальном уровне. Компания заявляет, что специалисты пока даже не могут достоверно оценить продолжительность ремонта.

Именно этим объясняется необычно высокая цифра в 90%. Речь не о том, что на Украине физически исчезли вообще все предприятия, способные работать со сталью. В Днепропетровске, например, существует электросталеплавильный InterpipeSteel проектной мощностью 1,32 млн тонн заготовки в год, остаются трубные, прокатные и специальные металлургические мощности.

Однако именно три остановленных комбината составляли ядро украинской металлургии полного цикла и относились к крупнотоннажному традиционному производству стали, основанному на доменных печах.

«Они знали о заводе всё, они точно знали, куда бить. Баллистические ракеты были нацелены на доменные печи… Сейчас мы не понимаем, сколько времени потребуется на ремонт — дни, недели, месяцы или годы», — сказал Водовиз в беседе с FT.

Домна не тот агрегат, который можно просто выключить, заменить несколько деталей и снова включить. Её работа связана с аглофабрикой, подачей кокса и железорудного сырья, энергетикой, водоснабжением, газовыми системами и железнодорожной логистикой. Повреждение самой печи или связанных с ней сооружений способно разорвать всю технологическую цепочку. У Ахметова оценивают только полное восстановление уже выявленных повреждений в десятки миллионов долларов.

Кроме того, украинская металлургия находится в критической ситуации еще и из-за блокады черноморских портов, дорогой логистики, высоких цен на электроэнергию и ограничений со стороны ЕС.

При этом процесс разрушения был запрограммирован сознательными действиями владельца и по иронии прекрасно соответствует объявленной в стране политике «декоммунизации». Все эти комбинаты были построены в СССР в рамках превращения Украины в крупный промышленный центр. А взамен ей, как известно, были предложены совсем другие роли: «великой аграрной державы» и дрона-камикадзе, бесконечно воюющего с Россией.

Как следствие, если в 2014 году производственные мощности Украины оценивались примерно в 42,5 млн тонн стали в год, то в 2021 году отрасль дала около 21,4 млн тонн, в 2025-м — 7,4 млн тонн, а за восемь месяцев 2026-го, по оценке «Укрметаллургпрома», только 4,3 млн тонн.

Валерий Шустов/РИА Новости Комбинат в 1930-е гг. был крупнейшим металлургическим предприятием СССР и одним из ведущих в Европе

Сначала были потеряны или разрушены крупные предприятия Донбасса, затем после 2022 года — «Азовсталь» и ММК им. Ильича в Мариуполе, а также Авдеевский коксохим. После этого основная нагрузка украинского производства легла именно на «Запорожсталь», «Каметсталь» и ArcelorMittal Кривой Рог.

Есть и один важный нюанс, без которого нынешняя картина выглядит несколько механической, будто металлургические предприятия просто последовательно попадали под российские удары. На самом же деле активы «Метинвеста» оказались вовлечены в военную программу задолго до сегодняшнего дня.

Ещё в 2014 году, после начала боевых действий в Донбассе, предприятия в Мариуполе стали непосредственно участвовать в проведении так называемой «антитеррористической операции» против восставших после госпереворота в Киеве жителей Донбасса.

Рабочие и инженерные бригады ММК им. Ильича совместно с «Азовсталью» выгнали на возведение оборонительных сооружений. Из толстолистового стального проката изготавливались противотанковые ежи, бронированные блокпосты и долговременные огневые точки (ДОТы).

Заводские цеха ММК им. Ильича фактически стали ремонтной базой для поврежденной в боях украинской бронетехники и автомобилей ВСУ, Нацгвардии и «добровольческих батальонов». Предприятие бесплатно выделяло тонны горюче-смазочных материалов, тяжелую строительную технику (краны, экскаваторы для рытья окопов) и генераторы. «Метинвест» взял на себя медицинское обеспечение раненых бойцов в городских больницах Мариуполя, поставляя туда медикаменты и медицинский кислород, оказывал прямую материальную помощь сотрудникам, мобилизованным в ряды ВСУ.

С самого начала гражданской войны, когда против тогда еще граждан Украины была брошена армия и незаконные вооруженные формирования, весь бизнес Ахметова был вовлечен в неё на стороне власти Майдана. Более того, пиар-служба СКМ под руководством Натальи Емченко вкладывала немалые бюджеты в расчеловечивание тех, кто остался в ДНР и ЛНР, пошел в ополчение и выступал против новой власти в Киеве.

При этом, например, проект «Голоса мирных» напрочь игнорировал свидетельства людей, пострадавших от насилия «добробатов» и ВСУ — их как будто не существовало.

Одновременно вся машина пропаганды выпячивала вклад лично Ахметова (особенно в части поставок гуманитарной помощи): изначально она и работала на изменение его имиджа. Бывшего полукриминального выходца из поселка шахты «Октябрьская» в Донецке всегда тяготила его биография и стабильно негативное отношение к нему как общества, так и политикума — даже поход в народные депутаты быстро обернулся его отказом от публичности.

Естественно, в 2022 году остановиться после взятого разгона уже было невозможно.

Уже осенью 2022-го появился «Стальной фронт Рината Ахметова». Он объединил все направления, которые начали реализовывать ещё весной: производство специальной стали для бронепластин, массовый выпуск бронежилетов, противотанковых ежей, готовых стальных комнат типа «крыивка» для блиндажей (чтобы «как в героической УПА*»), комплектующих для блокпостов и оборонительных сооружений.

В официальной коммуникации «Метинвеста» проект описывался именно как система поддержки ВСУ, территориальной обороны, Нацгвардии, военной разведки и других силовых структур. При этом просто за деньги для них закупались автомобили, беспилотники, тепловизоры и другое оборудование.

«По решению Рината Ахметова мы предоставляем любым нашим партнерам бесплатно металл, необходимый для изготовления ежей и укрытий. Параллельно с этим мы передаем спецтехнику ВСУ: на сегодняшний день передано более полусотни автомобилей различного применения. Также Ринат Ахметов принял решение о выделении 10 миллионов евро на закупку средств защиты для теробороны», — пояснял главный исполнительный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков.

К 2026 году компания сообщала уже о 900 доставленных на фронт мобильных укрытиях, двух подземных полевых госпиталях и подземном учебном центре для военных. За четыре года войны она отчиталась о 10,1 млрд грн помощи Украине, из которых 7,3 млрд грн (ок. 164 млн долларов) пришлись непосредственно на нужды сил обороны в рамках «Стального фронта».

В публичной стратегии «Метинвеста» металлургический завод перестал быть только местом, где выплавляют сталь для гражданской экономики. Его продукция стала частью военного снабжения, а инженеры и производственные мощности — частью оборонного потенциала Украины. Сама компания сегодня описывает этот опыт как создание оборонного производства в условиях войны.

Опыт потери Мариуполя, где ахметовская «Азовсталь» превратилась в руины именно потому, что стала военным объектом и узлом обороны «Азова»* (который с самого начала активно финансировал Ахметов), ничему не научил. Напротив, именно оставшиеся предприятия получили ещё большую нагрузку — и это стало главным сюжетом коммуникации.

Та же «Запорожсталь» в официальных материалах прямо фигурировала как предприятие, мобилизующее ресурсы для обороны Украины. Следовательно, превратилась в цель. Причинно-следственная связь между военной функцией предприятия и его значением в условиях войны здесь очевидна.

Как очевидно и то, что подсчеты потерянной валютной выручки для дырявого украинского бюджета лишены всяческого смысла: когда Ахметова пиарили на прямом участии в войне, о выручке никто не задумывался.

Теперь можно просто сухо констатировать, что попытка «войти в историю как великий меценат» для него закончилась потерей двух главных активов — металлургии и энергетики. Еще в 2025 году только экспорт металлургической продукции принёс Украине $4,72 млрд — 11,7% всего товарного экспорта страны.

Вместе с остановившейся добычей железной руды вес горно-металлургического комплекса ещё выше. Но самое главное, что выбор олигарха, имеющего элитную недвижимость и огромную яхту в Монако, ударил по обычным людям: штат «Запорожстали» составляет около 8,5 тысячи человек, «Каметстали» — около 8 тысяч. ArcelorMittal вместе с дочерними структурами обеспечивал более 20 тысяч рабочих мест

В середине сентября операционный директор группы Александр Мироненко говорил, что запас финансовой прочности, который позволял металлургии пережить первые годы войны, практически исчерпан — «и не только у нас — его нет ни у одной компании».

Всё это уже общий выбор «элиты», сделанный еще в 2014 году: остановить войну и заняться нормальным делом за прошедшие 12 лет можно было буквально в любой момент. Но она, как и Ахметов, тоже не переживает о судьбе простых людей: квартиры и яхты в условном Монако позволяют не мучать себя такими мелкими проблемами.

*экстремистская и террористическая организация, запрещенная в РФ