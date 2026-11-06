Кампания украинских властей по нивелированию негатива от истории с объектом «Азова»* в Петропавловской Борщаговке в Киеве, начатая во вторник, к пятнице в целом завершилась переломом в инфополе.

ИА Регнум

Пока одна часть общества кричала от ужаса, внезапно узнав, что на Украине есть частные тюрьмы и в них избивают людей, «лидеры мнений» и СМИ системно отрабатывали версию с постановкой, призванной дискредитировать «наших защитников». На это были брошены лучшие расследователи и топ-блогеры, в то время как зачинщиков штурма дома и освобождения людей немедленно арестовали.

Прежде всего в камере оказались действующий медик, владеющая частной клиникой 49-летняя Валентина Молодая, облетевшая весь интернет в форме врача скорой помощи — она стояла у «нехорошего дома» на коленях с телефоном и вела стрим.

Как теперь известно, женщина приехала на место событий на скорой (её водителя тоже арестовали), чтобы вызволить из застенков конкретного человека — дезертировавшего из части 36-летнего Андрея Кулешова, находившегося в тяжелом состоянии после побоев. Фото побоев продемонстрировал на суде адвокат.

При этом он говорит, что ещё 29 октября обратился в Госбюро расследований (ГБР) с требованием вмешаться в ситуацию, но реакции от правоохранителей не последовало, а Кулешова ещё раз избили по ногам, спине и затылку, чтобы не оставлять следов на лице.

После чего его друзья и знакомые через Татьяну Кирееву (она тоже арестована как второй организатор) и обратились к Молодой с просьбой оказать содействие в освобождении солдата.

«И пожалуйста, очень Вас прошу, о времени выхода и что я буду забирать его на скорой. Никто не должен знать. Чтобы довезти его в клинику ко мне быстро», — говорится в одном из сообщений, скриншот которого опубликовала СБУ. Часть переписки ведомство скрыло.

31 октября водитель приехал в поселок (а Петропавловская Борщаговка — это большое село сразу за киевской окружной дорогой), снял территорию на видео и передал запись Молодой. В СБУ назвали это «предварительной разведкой».

В другом опубликованном фрагменте переписки собеседник инструктировал участников: «Когда ближе к дому будете подъезжать, выключите сигналку». В сообщениях также обсуждалось привлечение журналистов и наличие нательных видеокамер.

На судебном заседании 4 ноября прокуратура заявила, что это услуга, и Молодая предлагала вывозить людей из территориальных центров комплектования и воинских частей под видом экстренной медицинской эвакуации за 107 тысяч гривен (около 190 тыс. рублей). Сама она обвинения отвергла и ответила, что является хирургом, руководит двумя частными клиниками и обладает необходимой лицензией (и речь, по всей видимости, идет о стандартном прайсе, доступном на сайте).

«Я могу выполнять любые обязанности, которые касаются жизни и здоровья человека», — сказала она журналистам, когда её выводили из зала суда. А прямую трансляцию с места событий вела, поскольку опасалась собственного задержания и даже расстрела.

То, что попавшая в соцсеть информация имела мгновенный отклик и на месте собрались десятки совершенно посторонних людей, говорит о том, что тема эта для украинского общества больная. А история, когда подвергшихся издевательствам военных пытаются защитить их друзья и родственники, поскольку на правоохранителей надежды нет, — обычная.

Точно так же было, например, с подвергавшимися пыткам военнослужащими штурмового полка «Скала».

А Молодая, утверждавшая про запертых в подвале 40 человек, ошиблась не очень сильно: из здания вывели 26 человек, «временно размещавшихся в пункте дислокации», четверых из которых пришлось везти в больницу.

«Я спасла четырёх человек. Один точно умер бы второго числа, не дожил бы до утра, потому что у него был гнойный абсцесс, всё в язвах, стоял ужасный запах гноя», — заявила Киреева. — Я просто хотела донести руководству «Азова», что есть определённая команда, которая прикрывается их именем и занимается очень непорядочными вещами. Чтобы таких не было. Они позорят армию».

Однако расследователи предпочли сделать акцент на другом: кого же именно спасали активистки?

После напряженной работы журналистов «Громадського радио» Дениса Булавина и Игоря Ющенко выяснилось, что пытуемый Кулешов в 2014 году не пошел в АТО воевать против своих земляков в Донецке, а уехал работать в Россию.

«Человек с такими ФИО и датой рождения, как у Кулешова, как минимум 20 раз пересекал границу между Украиной и Россией и с временно оккупированными территориями Украины в обоих направлениях», — говорится в «расследовании», которое было разогнано в соцсети буквально в промышленных масштабах.

В 2022 году он вернулся в Киев, недавно был мобилизован и направлен в 52-й штурмовой полк «Азова», откуда сбежал, был пойман дома и находился, как оперативно пояснил выведенный на интервью командир части, «на карантине для адаптации после совершения СОЧ». То есть логика сводится к тому, что избивали его в подвале абсолютно правильно, и «нормальных» военных из-за такого неправильного (и русскоязычного) гражданина наказывать грех.

Что же касается медички, то сам великий Мыхайло Ткач, руководитель направления журналистских расследований «Украинской правды», сообщил, что в октябре Молодая «призывала выходить на митинг «Мы за мир в Украине». Страшнее преступления для современного украинского государства придумать сложно.

«Активно вела TikTok и Instagram**, где публиковала контент, направленный против мобилизации, ТЦК и высшего руководства страны, призывая к «митингам за мир» (один из таких митингов со следами иностранного вмешательства прошел в Киеве 3 октября)», — вторит ему известный грантовый проект «Слідство.Інфо».

А то, что женщина оперативно сбрасывала фото и видео в большие и анонимные телеграм-каналы, только подтверждает, по мнению СБУ, наличие некой вражеской сети, которая коварно организовала массовые беспорядки, вредящие ВСУ, «чтобы вызвать общественный резонанс и подстрекнуть к беспорядкам».

Ещё 3 ноября руководитель Офиса президента Кирилл Буданов*** заявил, что подготовка к событиям началась заранее:

«С ней проводится дальнейшая работа — в её телефоне все эти материалы были обнаружены. То есть готовилась сознательная акция. Есть переписка, есть фотографии и так далее».

Тут же выяснилось, что Валентина имеет «богатую историю правонарушений»: в 2020-м попала под уголовное дело за нанесение умышленных легких телесных повреждений; в 2022-м привлекалась за мелкое хулиганство из-за нецензурной брани; в 2025-м оштрафована и лишена прав за пьяное вождение и ДТП.

Так что образ закоренелой преступницы сформирован: Молодой и ее участникам инкриминируют статьи за организацию массовых беспорядков, сопротивление полиции и препятствование законной деятельности ВСУ. Ей грозит до 8 лет лишения свободы, а пока она арестована на 60 суток.

Комментарии же официальных лиц МВД и Нацгвардии сводятся к простой логике.

Никаких пыток и избиений на объекте не было, просто люди ждали, пока их отправят в часть. А тех четверых, которые попали в больницу, и так собирались отправить в госпиталь. Никаких нарушений на объекте «Азова» не обнаружено, а всё случившееся — это «провокация пророссийских сил».

То есть уголовное дело ГБР относительно возможных злоупотреблений со стороны военнослужащих «Азова» должно прийти к тому, что никаких обвинений выдвинуто быть не должно. Виновны провокаторы, в числе которых находится и несколько раз избитый 14-летний подросток, в адрес которого тоже несется волна хейта.

Так что можно сказать, бунт подавлен, и те, кого не посадили в клетку, уже извиняются на камеру.

«Партия войны» показала, что к её словам нужно прислушаться: она уже долгое время выражает недовольство слишком мягкой политикой украинского руководства в отношении уклонистов и дезертиров.

Представители этой группы, сейчас устроивших бесовские пляски вокруг случая на Борщаговке, настаивают на введении более жестких наказаний, а также на радикализации самой мобилизации — через урезание брони и отсрочек, ужесточение призыва на улицах и снижение призывного возраста.

И, соответственно, разрешения на любые действия ТЦК и собственных команд мобилизации воинских частей. Как раз накануне был скандал с действиями представителей второй ветви расколовшегося «Азова» — 3-го штурмового корпуса в Тернопольской области.

Военных арестовали по обвинениям в похищениях, пытках и вымогательстве.

Они вывозили людей «в лес», избивали их и требовали деньги или ценное имущество. У одного такого бедолаги отобрали автомобиль, другого (действующего военнослужащего, находившегося на лечении) избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение. Третьего изощренно пытали, избивали и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях.

Командование ходатайствовало об освобождении этих энергичных товарищей. А нынешний инцидент вокруг объекта «Азова» как раз и создает прецедент: тем, кто избивал, пытал людей там и силой разгонял стихийный митинг, к ответственности привлекут вряд ли.

Конечно, повышенное внимание к небольшому, в общем-то, инциденту обеспечили другие события. Однако украинской власти открылась возможность пойти по пути дальнейшего ужесточения военной политики.

А значит, новые столкновения людей со своими «любимыми защитниками» и конфликты со стрельбой и драками просто неизбежны.

*террористическая организация, запрещенная в России

**принадлежит экстремистской организации Meta Platforms Inc.

***внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов