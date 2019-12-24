Анна Беляева
Последние публикации
Мусорный крематорий: в Ленобласти объявили войну горящим свалкам
Жители поселения Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области, ежедневно страдающие от горящих незаконных свалок, требуют, чтобы чиновники и правоохранительные органы исполнили закон и выгнали нерадивых собственников с загаженных земельных участков. Борьба с отравителями воздуха, земли и...
24 декабря 2019
Наскребли на юбилей: в Ленобласти отмечают 170-летие Ивана Павлова
В Петербурге и Ленинградской области отмечают 170-летие со дня рождения великого русского ученого, лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова. В расположенном в Колтушах Институте физиологии РАН, который носит имя академика, уверены: и музей ученого, и весь научный городок стоят на пороге...
27 сентября 2019
Защитники Колтушских высот в Ленобласти вышли на пикеты против застройки
Серия одиночных пикетов в защиту земель с охранным статусом ЮНЕСКО стартовала у здания правительства Ленинградской области на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM участница публичной акции, представитель инициативной группы «Спасем Колтуши» Галина...
3 сентября 2019
Эксперты ЮНЕСКО оценили угрозы объектам всемирного наследия в Ленобласти
Генеральный план Колтушского поселения в Ленинградской области, принятие которого сделало возможным застройку территорий на границе объектов всемирного наследия, может быть опротестован. Такой вывод прозвучал в ходе визита в Колтуши экспертов консультативной миссии ЮНЕСКО, работавшей в Петербурге с...
23 марта 2019
Хватательный рефлекс: в Ленобласти может погибнуть мир Ивана Павлова
В преддверии визита в Санкт-Петербург наблюдательной миссии ЮНЕСКО (19−23 марта) активисты подготовили обращения в защиту природных ландшафтов Ленинградской области, которые уничтожает массовая застройка. Это Колтушские высоты, берега Невы на областной территории и комплекс Дороги жизни. Подписи...
17 марта 2019
Петербург потеряет до 10 млрд рублей от закрытия рек и каналов — Смольный
Закрытие акватории Санкт-Петербурга на время проведения Кубка конфедераций грозит не только прямыми убытками для городского бюджета, но и банкротством судоходных компаний. Более того, убытки для туристической отрасли Петербурга уже начались, заявляют городские власти. Комитет по развитию туризма...
19 апреля 2017
В белые ночи Петербург «пришвартуют» ради футбола
Федеральные чиновники готовятся нанести очередной удар по имиджу и финансам Санкт-Петербурга. На этот раз «Северную Венецию» хотят оставить без прогулок по рекам и каналам на целый месяц: водные артерии города на Неве предлагают закрыть для парусных, маломерных и прогулочных судов. Проект приказа...
18 апреля 2017
«Хотели как лучше»: в Петербурге создали план размножения пробок
Дорого и бессистемно. Так эксперты оценили концепцию развития транспортной системы ( КРТС ) Петербурга до 2048 года, разработанную по заказу городских властей. Авторов документа упрекают в том, что он заточен под интересы владельцев автомобилей. А значит, дороги будущего Петербурга встанут в...
8 апреля 2017
Высокий сезон охоты на туристов: Петербург готов снимать двойные «сливки»
В «высокий сезон» в Петербурге два года подряд наблюдался дефицит мест для размещения туристов. Проблема может обостриться в преддверии крупных спортивных событий лета 2017 и 2018 годов. Отельеры считают, что «отдать» гостей и болельщиков соседним регионам и странам для Петербурга будет таким же...
20 марта 2017
Петербургская аномалия: рынок жилья в 2016 году купался в лучах спроса
Рынок жилой недвижимости Санкт-Петербурга в уходящем году выбился из общероссийской картины: спрос на квартиры шагал вверх небывалыми для кризиса темпами; незначительно, но подросли и цены на жилье. Многие эксперты говорят о стабилизации, однако позитив очевиден не всем: удержать активность...
31 декабря 2016
Злой дух коммерции с Сенной площади изгонят культурой
Сенную площадь Санкт-Петербурга превратят в открытое общественное пространство, заявил губернатор города Георгий Полтавченко. Очищенное от ларьков «чрево Петербурга» станет местом приличного отдыха горожан, с выставками и концертами духовых оркестров, верят в Смольном. Однако эксперты...
5 ноября 2016
«Железный» транспорт Петербурга мечтает о левитации
После запуска движения по Московской кольцевой железной дороге (МКЖД) руководство Минтранса заявило, что ведомство проанализирует возможность реализации подобных проектов в других городах. В том числе в Петербурге, где наработки по этой теме уже есть. Однако эксперты уверены: время классических...
11 октября 2016
Чтобы не утонуть в мусоре, России нужны не «акции», а система сбора отходов
Мусор в «мышеловке» Ограничение использования полиэтиленовой упаковки в последние годы стало заметной тенденцией по всему миру, от Танзании до США. Так, полностью запрещено использование пакетов в Италии, Австралии, Сингапуре, Марокко, в некоторых штатах Индии и США. Другие государства пошли по...
3 октября 2016
«Тихая пятилетка» губернатора Петербурга: спасибо, что не навредил
На старте нового политического сезона эксперты ИА REGNUM оценили экономические успехи и провалы пяти лет губернаторства Георгия Полтавченко. По их мнению, экономика Петербурга застопорилась на уровне «ни рыба, ни мясо — ни жива, ни мертва». Но в вину градоначальнику это не ставят. Нажал на тормоза...
1 сентября 2016
Турецкий берег как угроза Крыму и Краснодарскому краю
После недолгой разлуки россиянам обещают вернуть турецкие помидоры, турецких строителей и, главное, поездки «все включено» на турецкие берега. Как сообщила пресс-служба Кремля, административные ограничения для туристов будут устранены в ближайшее время. Там недалеко и до чартеров: как заявила...
1 июля 2016
Вам здесь не рады: закон о хостелах оставит Петербург без гостиниц и гостей
Закон о запрете хостелов в жилых домах оставит город на Неве без массового туриста и увеличит ряды безработных. Чтобы выжить, предпринимателям придется уйти «в тень», считают эксперты. На взятки денег не хватит В пятницу, 13 мая, в Госдуме одобрили поправки в Жилищный кодекс, получившие известность...
14 мая 2016
«Офшор-на-Неве»: Смольный прописал Петербургу экономические добавки
Петербургские власти хотят освободить горожан от уплаты налогов на новые автомобили и жилье, а застройщикам помогут возвести школы и детсады за бюджетный счет. Эксперты уверены: городская казна от этой щедрости почти не пострадает, но адресаты ее вряд ли заметят. «Пакет» антикризисных планов...
30 марта 2016
«Фабрика звезд» от Смольного: как ищут отельеров под мундиаль
Заманивать частный капитал в сектор гостиниц эконом-класса, необходимых для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года, чиновники планируют льготами и земельными участками. Специалисты предупреждают: не все меры одинаково полезны. Как один из ключевых участников ЧМ-2018 в России...
13 февраля 2016
Петербург ждёт своя «ночь длинных ковшей»
Февральская «лавина» сноса ларьков, накрывшая Москву, может прокатиться и по другим городам России. Станет ли исключением Петербург, где война с малым торговым бизнесом давно идет по собственному сценарию? В Петербурге в последнее время не было кампании по ликвидации незаконных объектов торговли...
11 февраля 2016
Бизнес: этот год даст шанс на развитие или похоронит экономику
Нефтяные сводки ежедневно приносят «баррель дегтя», а официальные лица, похоже, запутались, какое соотношение рубля и доллара считать «обвалом нацвалюты»: курс рубля меняет фундаментальные значения, как перчатки. Курсовые потрясения и, как следствие, снижение объемов производства, сокращение...
29 января 2016