Санкт-Петербург, 3 сентября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Серия одиночных пикетов в защиту земель с охранным статусом ЮНЕСКО стартовала у здания правительства Ленинградской области на Суворовском проспекте Санкт-Петербурга. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM участница публичной акции, представитель инициативной группы «Спасем Колтуши» Галина Андрющенкова.

Пикет у здания правительства Ленобласти

Пикеты планируется проводить ежедневно с 3 по 6 сентября. По словам Андрющенковой, сегодня у активистов, которые сменяли друг друга с плакатами, полиция и охрана здания несколько раз проверяли документы и переписывали личные данные. У чиновников же происходящее не вызвало большого интереса.

Активисты выступают за скорейшее утверждение охранного статуса для уникальных ландшафтов, которым сейчас угрожает застройка.

Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM председатель правления Фонда сохранения культурного и природного наследия «Колтуши» Ирина Гавриленко, действующий генплан поселения предусматривает застройку многоквартирными домами порядка 33 га Колтушской возвышенности. Эти участки принадлежат застройщику ЖК «Токкари Лэнд», муниципальному депутату Всеволожска Дмитрию Альхову.

По данным градозащитников, в сентябре-октябре 2019 года должны состояться общественные слушания по проекту правил землепользования и застройки для этих земель. Таким образом, говорит Гавриленко, угроза уничтожения ценных природных ландшафтов вновь становится актуальной.

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В 2012 году эти участки вошли в состав проекта особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты», но были вычеркнуты оттуда по инициативе Дмитрия Альхова, поясняет Гавриленко. Тем не менее ряд участков позже включили в границы проектируемого объекта культурного наследия — достопримечательного места «Колтушская возвышенность», однако проект с 2016 года лежит в Минкультуры без движения.

Участники публичной акции также требуют внести границы будущего достопримечательного места в схему территориального планирования Ленинградской области. Всё вместе это реальный шанс на спасение уникальных земель от уничтожения в интересах частного лица, отмечают активисты.

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Отметим, что проект достопримечательного места нацелен на сохранение объекта всемирного наследия — Научного городка физиолога И. П. Павлова и окружающих его историко-культурных ландшафтов Колтушской возвышенности. В июне в Колтушах прошли два митинга, по результатам которых в Минкультуры ушли обращения с подписями с требованием скорейшего утверждения охранного статуса этих земель. Акция вызвала большой резонанс: в обоих митингах приняли участие порядка 1200 человек.