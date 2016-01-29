Чебоксары, 19 сентября, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Центральный аппарат Следственного комитета России решил проверить деятельность члена Совета федерации от Чувашии единоросса Вадима Николаева. Речь идёт о его работе до перехода в верхнюю палату парламента — на должности директора ОАО «Чувашский бройлер», пишет «Коммерсант».

По данным издания, в ходе расследования деятельности бывшего руководителя птицефабрики, сменившего на посту Вадима Николаева, были выявлены злоупотребления, которые, возможно, совершены обоими руководителями предприятия. Региональное следственное управление СКР по Чувашии отказало ранее в проверке в отношении сенатора, несмотря на возражения прокуратуры и полиции, говорится в публикации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора «Чувашского бройлера», которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве, невыплате зарплаты и неисполнении судебных решений. Следствие оценило нанесённый ущерб 133 млн рублей.

Читайте также: Уголовное дело по банкротству «Чувашского бройлера» ушло в суд

Напомним, Чувашии принадлежит 49% акций предприятия. 10 сентября 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал птицефабрику банкротом и вынес решение об открытии процедуры конкурсного производства сроком на шесть месяцев, до 10 марта 2019 года.

Читайте также: «Чувашский бройлер» признан банкротом