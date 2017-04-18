Федеральные чиновники готовятся нанести очередной удар по имиджу и финансам Санкт-Петербурга. На этот раз «Северную Венецию» хотят оставить без прогулок по рекам и каналам на целый месяц: водные артерии города на Неве предлагают закрыть для парусных, маломерных и прогулочных судов. Проект приказа, который рискует обернуться катастрофой для туристического сезона, подготовил Минтранс РФ.

ИА REGNUM Петербург — город на воде

Документ опубликован на федеральном портале проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов. В нем говорится, что на период проведения Кубка конфедераций FIFA устанавливаются «запретные для плавания районы» в акватории Большого и Пассажирского («Морской фасад») портов Санкт-Петербурга, а также на участках внутренних водных путей в границах городов, принимающих Кубок, — Москвы, Петербурга и Казани.

Здесь будут запрещены стоянки и передвижение маломерных, спортивных и прогулочных судов. Ограничения не будут распространяться на так называемый обслуживающий флот (суда для доставки топлива, нефтесборщики и т.д.), суда, чьи владельцы согласовали посещение объектов Кубка конфедераций с оперативным штабом по безопасности, а также суда, привлеченные к мероприятиям, связанным с проведением Кубка и обеспечением безопасности.

Перечисленные ограничения будут действовать с 1 июня по 4 июля текущего года. Всё это делается в целях безопасности участников и гостей спортивных мероприятий, следует из документа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Старинная яхта

Надеемся на лучшее, готовимся к худшему

В нынешнем виде этот пока не принятый акт может предполагать равно как тотальное закрытие акваторий для «гражданских» судов в описанных «запретных районах», так и частичные ограничения. Официальных же разъяснений по проекту приказа пока не последовало. Лишь в интервью петербургскому телеканалу пресс-секретарь Росморречфлота заявил, что полных запретов якобы не будет.

На это очень надеются участники петербургского рынка речных перевозок. «Согласно документу, движение по водным артериям будет ограничено, но только в некоторых местах. Следовательно, мы сможем нормально работать при соответствии всем требованиям безопасности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM представитель компании «Астра Марин» Татьяна Гаврилова.

По ее словам, специалисты компании, изучившие документ, пришли к выводу, что в преддверии матчей перевозчики будут проверяться на соответствие требованиям безопасности. Соответственно те, у кого с документами всё в порядке, будут предоставлять услуги туристам в нормальном режиме.

Вместе с тем, если все-таки речь идет о полном запрете водных перевозок, то уж лучше бы стадион для ЧМ-2018 и Кубка конфедераций строили где-нибудь в тайге. Для судоходных компаний запрет навигации на целый месяц будет фатален, говорят участники рынка.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Морское настроение

Прогулки по рекам и каналам — это сезонный бизнес, напоминает заместитель генерального директора «Нева Тревел Компани» Юрий Набатов. Если выкинуть из его «летней» жизни весь июнь, то огромное количество судов — порядка 200 — будут попросту стоять у причалов. Капитаны, экипажи и гиды, а это сотни, если не тысячи человек, останутся без заработка.

Наконец, десятки тысяч туристов, которые едут в Петербург в том числе ради запоминающихся прогулок по рекам и каналам (а водные прогулки включены практически во все экскурсионные программы), будут, мягко говоря, разочарованы. А это уже вопрос имиджа города как туристического центра.

«Мы готовы к частичным ограничениям навигации в районе спортивных объектов, более того, относимся с пониманием к постоянному ужесточению требований безопасности, — говорит Юрий Набатов. — Однако перекрывать работу туристическим компаниям в период, когда в город хлынет огромное количество туристов и болельщиков, было бы нелогично. Пострадает не только бюджет Петербурга, но и его «лицо» как туристического города».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Швертботы

По информации участников рынка, массовых заявок на организованную подвозку болельщиков на матчи речным флотом (а ведь именно «обслуживающие» перевозки Минтранс обещает стопроцентно оставить вне запрета) пока нет. Зато есть масса выкупленных экскурсионных туров в Петербург, в том числе в первый летний месяц. И есть уверенность в том, что в период самых массовых летних мероприятий в период петербургских белых ночей — от праздника выпускников «Алые паруса» до ПМЭФ и Военно-морского салона — речные прогулки по городу востребованы как ни в какой другой месяц.

То есть, отсеки рука федеральных чиновников от навигационного сезона целый месяц, убытки и бюджета Петербурга, и туристических компаний будут исчисляться десятками миллионов рублей. Поэтому перевозчикам остается уповать на то, что запрет на «стоянку и передвижение» по рекам и каналам останется таким же ляпом, как и опечатка в опубликованном документе Минтранса о том, что запрет вводится с июня… 2014 года.

«Вообще, информация о том, что ограничения в каком-то виде на период футбольных мероприятий будут, муссируется давно. Но мы надеемся, что разум восторжествует, и о полном запрете речи не пойдет», — заключает Юрий Набатов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Под парусами

В нашу гавань не заходят корабли

На разум и логику вышестоящих чиновников надеются не только перевозчики, но и представители парусного спорта Петербурга. «Для нас запрет на навигацию — это катастрофа, — заявила корреспонденту ИА REGNUM ответственный секретарь Санкт-Петербургского парусного союза Елена Трофимова. — Мы надеемся получить разъяснения по этому приказу. Не факт, что даже сейчас наши суда успеют спуститься на запад, чтобы все-таки провести сезон. На это требуется и время, и подходящая погода».

По словам Елены Трофимовой, на июнь в Петербурге запланировано проведение более десяти регат. Будет запрет — флот на треть сезона «встанет намертво». «А ведь у нас и так короткий сезон, мы же не Крым!» — говорит она.

Помимо имиджевых и спортивных потерь, и самим яхт-клубам, и городу грозят потери финансовые. В Петербург на стоянки заходят множество «гостевых» яхт и катеров, в том числе из дальнего зарубежья, пояснила представитель парусного союза. Если наши чиновники проявят излишнее упрямство, гости уйдут, например, в ближайшую Финляндию, с которой Петербург и в обычное время постоянно и жестко конкурирует за заморские суда.

Соглашаясь с тем, что безопасность — превыше всего, участники рынка тем не менее замечают парадокс: пока Петербург бьется за увеличение турпотока и предлагает для этого всяческие инициативы, например, по внедрению электронных виз для иностранных болельщиков, федеральный центр фактически сводит на нет весь эффект этой работы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Юный яхтсмен

Город уже много потерял из-за футбольных амбиций страны, и это не только потраченные на стадион-долгострой миллиарды, но и не введенные станции метро и не отремонтированные дороги, также принесенные в жертву «большому футболу». А теперь городу грозит еще и обмелевший финансовый поток от «водных» туристов и удар по имиджу «Северной Венеции», рискующей остаться без кораблей.