Сенную площадь Санкт-Петербурга превратят в открытое общественное пространство, заявил губернатор города Георгий Полтавченко. Очищенное от ларьков «чрево Петербурга» станет местом приличного отдыха горожан, с выставками и концертами духовых оркестров, верят в Смольном. Однако эксперты предупреждают: бесполезно изгонять духи «петербургской трущобы» только с самой площади, когда главное «зло» коренится на прилегающих улицах.

Gov.spb.ru Сенная площадь

Губернатор и пустота

Напомним, что ларьки с истекшим сроком моральной годности и без действительных договоров аренды снесли с Сенной буквально за неделю. Деликатности петербургских бензопил позавидовал бы любой московский экскаватор: массивные павильоны «срезали» под корень неожиданно, быстро, но без протестов. Предпринимателям предложили буклеты с альтернативными местами, а покупатели перенаправили спрос в ближайшие магазинчики и торговые центры.

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После сноса незаконных строений выяснилось, что на площади есть фонтан, вентиляционные шахты, а также много, очень много свободного места, которое не заполняет пестрая толпа, курсирующая через проезжую часть к вестибюлям станций метро. Именно в таком виде освобожденную от торговли площадь 5 ноября показали губернатору Георгию Полтавченко.

Градоначальник с явным удовлетворением осмотрел площадь, вдруг открывшуюся взору, как на ладони. Внимание губернатора обратили на новое мощение (на освободившихся участках площади положили плитку) и сделанное на скорую руку благоустройство. Сейчас площадь озеленили липами и брутальными кадками с елками, а весной ее заполнит аромат цветов. Также на Сенную вернутся скамейки.

С самого начала «внезапной реконструкции» будущее площади в устах чиновников выглядело туманно: говорили, здесь будет некое большое пространство с малыми архитектурными формами. Сегодня, по итогам краткого закрытого совещания с представителями комитетов, губернатор подтвердил: несмотря на то, что многие помнят площадь как торговое место, здесь больше не будет ни ларьков, ни павильонов. «Мы приняли решение, я думаю, абсолютно оправданное вернуть площади ее основное предназначение как открытого общественного пространства», — заявил Георгий Полтавченко.

Пространство станет еще и креативным. «Площадь будет использоваться для отдыха жителей и гостей нашего города как место, где они могли бы посмотреть передвижные выставки петербургских художников, послушать выступления музыкантов, оркестров. Спокойное пространство для людей разных возрастов — открытое и красивое», — заключил губернатор.

По его словам, через неделю будут готовы уточнения по концепции развития площади. Далее продолжится благоустройство и будут отремонтированы фасады домов, выходящих непосредственно на Сенную.

Барахолка на Сенной: перезагрузка

Было бы неправильно говорить, что с последней зачисткой коммерция полностью ушла с Сенной. На площади по-прежнему много раздатчиков листовок всех мастей, а также представителей ближайших торговых точек с вывесками и громкоговорителями. При этом «стихийные бабушки» со шнурками и прочим товаром все-таки переместились на прилегающие улицы, где их, впрочем, полиция не тревожит. И тем не менее, с того момента, как «под нож» пошел первый ларек, не утихают споры, должна ли вернуться торговля на Сенную.

С одной стороны, уничтожив здесь уличную торговлю, власти тем самым освободили площадь от исторического «бремени». Торговой она была изначально: здесь, на окраине Петербурга, в первой половине 18-го века вырубили лес и разместили рынок, где торговали по бросовым ценам всем — от сена и соломы для лошадей до крестьянской продукции. Прилегающие районы заселила беднота, поэтому неудивительно, что со временем площадь приобрела славу «чрева Петербурга». Здесь были и лабазы, и «столы» торговцев, и упомянутые Достоевским «трахтиры» и заведения с «прынцессами»… Здесь же располагался знаменитый притон «малинник» — «гнойная болячка» непарадного Петербурга, а к самой площади примыкала Вяземская лавра, главная городская трущоба.

Лишь появившийся на свет немногим позже самой площади храм Спас-на-Сенной долгое время «держал» противовес всей этой нечисти, но его взорвали в 1961 году. К тому времени площадь уже была зачищена от торговли, на ней построили автовокзал и вестибюли станций метро. Пустой она была более полувека, то есть почти всё советское время. Но «безбожную» площадь не миновали свои злоключения. В 1990-е годы сюда вернулся стихийный рынок, дешевый и грязный, в конце «лихого» десятилетия обрушился козырек станции метрополитена, унеся жизни семи человек. В начале 2000-х треснула и была снесена стеклянная «Башня Мира», недолго украшавшая центр площади. На пути же восстановления храма со временем встали непреодолимые препятствия в виде метро, инженерных коммуникаций и огромной цены вопроса.

Из количества — в качество

Таким образом, уличная торговля на Сенной в нынешнем виде не прожила и полутора десятка лет. И, по мнению экспертов, все эти ларьки, лотки и прочие элементы рынка давно себя изжили: коммерцию здесь пора повернуть в цивилизованное русло. Зачистку площади от ларьков можно расценивать как шаг в этом направлении.

«Ликвидация торговых павильонов сделает Сенную площадь более респектабельным и качественным местом, что приведет к росту спроса на аренду площадей в ближайших торговых центрах и стрит-ритейле со стороны качественных арендаторов», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий директор департамента управления активами и инвестициями NAI Becar Ольга Шарыгина.

Очень высокую привлекательность Садовой улицы и Сенной площади для ритейлеров отмечает и руководитель департамента street retail компании Colliers International в Санкт-Петербурге Александр Просенков. «В связи с очисткой площади от нестационарных конструкций сократится предложение, а значит, увеличится спрос на качественные встроенные коммерческие помещения, что может привести к росту ставок аренды», — сообщил Александр Просенков корреспонденту ИА REGNUM. По его мнению, интерес к помещениям формата стрит-ритейл могут проявить букмекерские конторы и компании, предлагающие микрозаймы, а также сотовые ритейлеры.

По мнению экспертов, количество многочисленных ларьков должно перейти в качество услуг для населения. «Если говорить о нестационарных торговых помещениях, то их размещение в местах с интенсивным пешеходным трафиком — нормальная практика, — говорит Александр Просенков. — Они отлично подходят для товаров импульсного спроса, салонов сотовой связи, цветочных магазинов. Однако однозначно существует необходимость повышать качество такого формата торговли: использовать более современные конструкции, добиваться прозрачности договоров аренды земли, а также регулировать виды коммерческой деятельности в таких объектах. Так, например, заведения общественного питания в таких конструкциях, на мой взгляд, в большинстве случаев не соответствуют санитарным нормам».

Ольга Шарыгина отмечает: Сенная площадь расположена в центре города, имеет один из крупнейших узлов метрополитена, что неизбежно привлекает ритейлеров и общепит, причем в основном в стрит-ритейл. «Эти функции менять не нужно, необходимо лишь сделать их более качественными», — отмечает эксперт.

По мнению координатора общественного движения «Красивый Петербург» Стива Каддинса, торговую функцию стоит вернуть на Сенную исходя не из исторических, а практических и функциональных обстоятельств. «Сенной нужен нормальный, легальный, хорошо смотрящийся бизнес, — заявил активист корреспонденту ИА REGNUM. — Возможно, это продажа цветов или сотовая связь».

Эксперты единодушны в том, что на Сенной было бы уместно выделить территорию под проведение событийных коммерческих мероприятий. Правда, это должны быть ярмарки уровня и масштаба Рождественской, а не странные палаточные городки у метро под эгидой российско-белорусской дружбы с товаром неизвестного происхождения. Кстати, чиновники уже заявляли о возможности переноса Рождественской ярмарки на Сенную, но окончательное решение пока не принято.

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Вместе с ярмаркой и «креативной доминантой», о которой говорил губернатор Полтавченко, на площадь «просится» и качественная зона для отдыха. Это и скамейки возле станций метро, и сквер. «Учитывая крайний дефицит озеленения в центре Петербурга, было бы очень хорошо воспользоваться возможностью озеленения на Сенной площади. Это сделает площадь в какой-то степени и рекреационным пространством», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов.

Парковке места не найдут?

Специалисты подчеркивают, что помимо всех возможных функций на перспективу — рекреационной, креативной, коммерческой — площадь несет еще и высокую транспортную нагрузку. В разное время выдвигались предложения от увеличения пешеходной зоны до, напротив, расширения полос для автомобильного транспорта. Второй вариант фигурировал в разработанном Смольным проекте реконструкции Сенной. В прошлом году он был отложен в некое будущее из-за нехватки средств и, хотелось бы надеяться, конструктивной критики: чиновников упрекали в том, что они отдают площадь частным авто, а пешеходов хотят «спустить» под землю.

По мнению Стива Каддинса, на площади можно сделать удобный пересадочный узел, поскольку, помимо метрополитена, здесь проходят трамвайная линия и автобусные маршруты. «Мы предлагаем разделить траффик личных автомобилей и общественный транспорт, создав единый пересадочный узел, чтобы человек, выйдя из метро, мог пересесть на трамвай или автобус, не переходя дорогу. Это серьезно повысит безопасность пешеходов и не нарушит облик площади», — уверен эксперт. Одновременно надо учитывать, что транспортные проблемы Сенной во многом «завязаны» на прилегающих улицах, поэтому отрабатывать надо будет все вопросы: от перенастройки светофоров до возможности отделения линий общественного транспорта от потока автомобилей.

К слову, о «транспортных» планах упомянул сегодня и Георгий Полтавченко: он заявил, что с Сенной площади планируется… убрать парковку. Не исключено, что этот факт заставить вспомнить и вновь обсудить вопрос строительства подземного паркинга под Сенной: ведь на прилегающих улицах парковаться тоже негде. Эти планы на протяжении десяти последних лет всплывали в разных комитетах Смольного, а в 2012-м даже планировалось объявить конкурс по разработке проектов подземных парковок, в том числе под Сенной.

Другим вариантом будет строительство паркинга на одной из соседних улиц. Которые, правда, тоже надо будет предварительно от чего-нибудь «зачищать».

"Почистить ауру» и за Сенной

Обращает на себя внимание то, что преобразования на Сенной начались не только внезапно, но и без внятного проекта реконструкции, вследствие чего горожанам остается только гадать, что же будет дальше на площади. «Открытое общественное пространство» — звучит внушительно, но озвученных Смольным планов явно недостаточно, чтобы площадь преодолела раз и навсегда накопленный годами негатив.

По мнению Стива Каддинса, текущих «косметических» преобразований на Сенной на ближайшее время достаточно, но только с учетом перспективы последующей полноценной комплексной реконструкции, включающей и транспортные, и архитектурные аспекты. «Пока город не решится на масштабную реконструкцию, необходимо, чтобы образовавшееся «пустое поле» использовалось, иначе пустоты вновь заполнит нелегальная торговля, — считает эксперт. — Чтобы этого не случилось, необходимо обустроить места для комфортного отдыха на Сенной. И, конечно, требуется особое внимание полиции, прямая функция которой — следить за порядком в общественных местах».

В перспективе же площадь невозможно сделать удобной для горожан и притягательной для туристов без реализации комплексного проекта реконструкции, считает Антон Финогенов. По его мнению, есть смысл не просто вернуться к отложенному ранее проекту, а провести конкурс и публичное обсуждение всех решений. «Важно, чтобы это был не дизайнерский, а комплексный проект, учитывающий все компоненты градостроительного планирования — от архитектуры до транспорта», — говорит эксперт.

Вот только чтобы Сенная избавилась в итоге от имиджа клоаки Петербурга, нужно брать в расчет не только саму площадь, но и весь прилегающий район. «Что находится на прилегающих к Сенной улицах? Дешевые отели, хостелы, рынки, непонятные квартиры «на час», магазины, наполненные мигрантами. Всё это так и будет притягивать к себе определенные потоки потребителей, нивелируя имидж даже реконструированной Сенной как современной и безопасной площади», — считает Антон Финогенов. Поэтому, продолжает эксперт, следует продумать функции, которые должно нести окружение современной площади: развлечения, бизнес, общепит.

Для этого потребуется серьезная работа с привлечением архитекторов, и социологов, экономистов и других специалистов. «Но если рассматривать преобразование Сенной в отрыве от всего района, то в итоге мы не увидим ничего нового: площадь потеряет лоск первых изменений, и лет через 10−12 все вновь будут говорить о реконструкции», — заключил эксперт.