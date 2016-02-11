Санкт-Петербург, 11 февраля, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Февральская «лавина» сноса ларьков, накрывшая Москву, может прокатиться и по другим городам России. Станет ли исключением Петербург, где война с малым торговым бизнесом давно идет по собственному сценарию?

cpeigi.ru Снос незаконного ларька в Петербурге

В Петербурге в последнее время не было кампании по ликвидации незаконных объектов торговли, вызвавшей бы такой широкий резонанс, как события февральской ночи в Москве. Небольшим исключением стал состоявшийся в августе прошлого года митинг предпринимателей против сноса Северного рынка на Светлановском проспекте. Его закрытие оставило без работы свыше ста человек, которые до последнего надеялись, что город узаконит и сохранит оживленное торговое место. Основное же внимание чиновников в последний год было приковано к незаконной торговле у станций метро, которая вызывает неоднозначную реакцию горожан.

Часть из них активно поддерживает снос объектов, специализирующихся главным образом «на хурме и шаверме». Например, жители микрорайона у метро «Парнас» на местном форуме в Сети радовались сносу ларьков осенью прошлого года («Убрать нужно всю эту нелегальную торговлю с ее антисанитарией!») и сетовали, что вскоре они все равно возродятся, словно птица Феникс, где-нибудь поблизости и в том же качестве. Но многие попутно жалели полюбившуюся автолавку с вкусным мороженым, которую почему-то зачесали под гребенку борьбы с нелегалами. А кого-то снос ларьков оставил без ежедневных товаров, за которыми в гипермаркет после работы не поедешь…

Искоренением нелегальной торговли в Петербурге до недавнего времени занимался единолично «Центр повышения эффективности использования государственного имущества». Сейчас у него в работе находится 1,5 тысячи заявок на освобождение земельных участков и строений, незаконно занятых объектами торговли. Примерно столько участков и зданий сотрудники Центра успели освободить за весь прошлый год, и, по сравнению с результатами 2014 года, работали они с удвоенной силой.

Которая городским властям, видимо, все равно показалась недостаточной, так как с этого года полномочия по сносу нестационарных объектов передали в районные администрации, а Центр доработает имеющиеся заявки и сосредоточится на встроенных помещениях. Так что по факту количество рассматриваемых заявлений на снос в целом по городу может уже сейчас превышать 1,5 тысячи.

Только с начала года «ларечники» получили от сотрудников центра более 200 уведомлений с требованием освободить участки. Означает ли это, что вскоре к ним приедет ночной экскаватор? Петербургские чиновники уверяют: снос торговых точек идет не так, как в Москве. Хозяева строений неоднократно получают уведомления, и только потом в дело идет тяжелая техника или «ручной труд». И уж, во всяком случае, не ночью. Хотя отдельные предприниматели готовы поспорить с чистотой этих методов.

«Нас в позапрошлом году снесли — до сих пор стоит пустырь. А раньше люди работали, налоги, зарплаты… Сносить, кстати, приехали без предупреждения», — пишут в соцсетях петербургские ларечники, встревоженные грохотом столичных экскаваторов. А на фото в СМИ и на портале самого центра видно, что в ряде случаев рабочие с болгарками режут двери лавкам с овощами и другим товаром. То ли снос — дело настолько деликатное, что торговле не мешает, то ли предприниматели не верили в худшее и до последнего держались за свое место.

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Вряд ли бы «московские погромы» наделали столько шума, если бы речь шла исключительно о небольших ларьках или, тем паче, незаконных будках метр на метр, снабжающих ближайшую «школоту» сигаретами и энергетиками. Во-первых, «под нож» в столице пошло немало вполне капитальных строений с ресторанами и магазинами, в том числе сетевыми. Во-вторых, на многие объекты у владельцев есть документы о праве собственности, а также судебные решения по поводу возможного сноса.

По мнению руководителя петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексея Третьякова, термин «незаконно» применять к этим постройкам странно еще и потому, что невозможно представить стройку трехэтажного здания в оживленном месте, которая прошла бы незамеченной для чиновников. «Наверняка все эти предприниматели проходили чиновничьих мильон проверок», — заявил эксперт корреспонденту ИА REGNUM.

«Не понимаю, о каких незаконных объектах в таком случае идет речь: разберитесь с проблемой собственности, а потом уже сносите, — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Петербурга, выходец из предпринимательского сообщества Ирина Иванова. — Иначе мы превращаемся в государство, которое творит чудеса: придет после Собянина другой мэр и скажет, что снос был вне закона, и надо всё восстановить».

По мнению Алексея Третьякова, трагедия московских «ларечников» показала, насколько нестабильны условия для бизнеса у нас в стране. Эксперт сравнил их с ездой по трассе: автомобиль едет в своей полосе, но внезапно правила меняются, и вот уже ГИБДД вменяет водителю езду по «встречке». «Точно так же торговые точки и в Москве, и у нас в любой момент могут стать незаконными», — говорит Третьяков. С простой целью: уничтожить мелкую розницу и направить покупателей в торговые сети, либо построить на месте «незаконных» строений законные, но принадлежащие «своим людям». Даже если пополнять такая торговля будет чей-то семейный, а не городской бюджет.

Разрушительная активность московских чиновников явно показала предпринимательскому сообществу не только столицы, но и других городов, что малому бизнесу на развитие в кризис рассчитывать сложно. Но в Петербурге, по мнению экспертов, повторение «Ночи длинных ковшей» в московских масштабах сейчас в принципе невозможно, так как основная «зачистка» уже прошла 10 лет назад, во время губернаторства Валентины Матвиенко.

«По нашим оценкам, город потерял тогда более 40 тысяч торговых мелкорозничных точек. Мелкая розница в торговле была фактически уничтожена, поэтому московская версия расправы над бизнесом у нас может повториться только в версии «лайт», — отмечает Алексей Третьяков. Борьба, напоминает эксперт, шла не только с помощью сноса бульдозером санкционированных и несанкционированных построек, но и на уровне нормативных актов.

Так, город ввел перечень требований и согласований объектов нестационарной торговли с множеством ведомств, от архитекторов до ГИБДД. Но не успели предприниматели приспособиться к ним, как чиновники придумали новые ограничения: по площади — не более 150 «квадратов», по высоте — не более 6 метров. Новый норматив, даже с учетом переходного периода, рискует поставить часть бизнеса вне закона.

На фоне «расправ» с малым бизнесом, состоявшихся в течение последних лет, наиболее актуальной для Петербурга сейчас является проблема действительно незаконных (и не обязательно торговых) построек, которые размещены без согласований вне существующих норм и правил. Но даже с ними, в условиях кризиса и растущей безработицы, работать исключительно «методом ковша» было бы неправильно, считают эксперты. С любой точки зрения логичным было бы помочь бизнесу продолжить работу в рамках закона и сохранить тем самым рабочие места и поступления в бюджет.

Городские парламентарии готовы в этом помочь. Как рассказала ИА REGNUM Ирина Иванова, депутаты закса на следующей неделе выступят с инициативой заключать договора аренды и предоставлять права размещения нестационарных торговых объектов не на три года, как сейчас, а на пять лет. Это позволит микробизнесу более твердо стоять на ногах.

Предприниматели эту инициативу приветствуют. «Вопрос продления аренды общественно полезен, — говорит Алексей Третьяков. — Чем дольше срок аренды, тем больше предприниматель будет заинтересован в том, чтобы вложиться в качественный объект. В противном случае он построит «коробку», которая сможет окупиться за два года».

Если город не на словах заинтересован в том, чтобы малый бизнес в Петербурге чувствовал себя более устойчиво, эта инициатива найдет поддержку и городских чиновников.