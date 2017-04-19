Закрытие акватории Санкт-Петербурга на время проведения Кубка конфедераций грозит не только прямыми убытками для городского бюджета, но и банкротством судоходных компаний. Более того, убытки для туристической отрасли Петербурга уже начались, заявляют городские власти.

Дворцовый мост

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга направил в адрес Минтранса РФ запрос по поводу проекта приказа, согласно которому передвижение маломерных, парусных и прогулочных судов по рекам и каналам Петербурга может быть закрыто на период проведения футбольного Кубка конфедераций с 1 июня по 4 июля 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель комитета Андрей Мушкарев.

Обнародованный на днях проект приказа Минтранса в его нынешнем виде ударит по туристической отрасли Петербурга в целом и особенно повлияет на деятельность компаний, занимающимся пассажирскими речными перевозками, сообщил глава комитета.

«Перевозками занимаются в основном представители малого и среднего бизнеса. Запрет навигации в высокий сезон многих из них может привести к банкротству», — говорит Андрей Мушкарев.

По его словам, негативное влияние от этого проекта отрасль ощутила уже сейчас. По информации бизнес-сообщества, многие туроператоры начали аннулировать заявки на летние перевозки туристических групп и не ставят их в свои программы. То есть, судовладельцы еще до официального выхода приказа Минтранса теряют деньги.

«Перевозки по рекам и каналам составляют значительную часть туристического продукта Петербурга, — отметил Андрей Мушкарев. — С учетом этого финансовые потери от закрытия перевозок даже за короткий промежуток могут составить 5−10 млрд рублей. Это не только прямые бюджетные потери, но и ущерб для отрасли от возможного закрытия судоходных компаний. Они работают всего четыре месяца в году, поэтому каждая копейка, заработанная в сезон, позволяет им удержаться на плаву в оставшееся время года».

Председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга добавил, что разъяснения от Минтранса крайне важны для того, чтобы внести ясность в ситуацию с возможным закрытием перевозок.

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Напомним, проект скандального приказа Минтранса опубликован на федеральном портале проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов. В нем говорится, что на период проведения Кубка конфедераций FIFA устанавливаются «запретные для плавания районы» в акватории Большого и Пассажирского («Морской фасад») портов Санкт-Петербурга, а также на участках внутренних водных путей в границах городов Казани, Москвы и Петербурга, где будут проходить матчи Кубка конфедераций. Здесь будут запрещены стоянки и передвижение маломерных, спортивных и прогулочных судов.

Ограничения не будут распространяться на так называемый обслуживающий флот (суда для доставки топлива, нефтесборщики и так далее), суда, чьи владельцы согласовали посещение объектов Кубка конфедераций с оперативным штабом по безопасности, а также суда, привлеченные к мероприятиям, связанным с проведением Кубка и обеспечению безопасности.

Для сравнения.

Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год запланированы на уровне 487,9 млрд рублей, расходы — 557,7 млрд рублей, бюджетный дефицит — 69,8 млрд рублей. В рамках адресной инвестиционной программы на продолжение Невско-Василеостровской линии метро, со станцией «Новокрестовская» у нового стадиона, планировалось выделить в 2017 году 9,9 млрд рублей. На строительство общеобразовательных школ было предусмотрено 5,3 млрд рублей.