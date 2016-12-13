В «высокий сезон» в Петербурге два года подряд наблюдался дефицит мест для размещения туристов. Проблема может обостриться в преддверии крупных спортивных событий лета 2017 и 2018 годов. Отельеры считают, что «отдать» гостей и болельщиков соседним регионам и странам для Петербурга будет таким же позором, как и многолетняя стройка стадиона на Крестовском.

Айтен Юран Панорама Санкт-Петербурга

Посидим на чемоданах

В 2016 году город на Неве посетили почти 7 млн человек. Население Петербурга, таким образом, было умножено за счет гостей почти в полтора раза. В этом году гостей тоже ожидается не меньше. Растущий турпоток помогает отельерам ставить рекорды по загрузке гостиниц. Эксперты Colliers International наблюдают эту тенденцию третий год подряд. В компании подсчитали, что только по итогам 2016 года средняя заполняемость отелей города на Неве составила 68%, что на 4% выше, чем годом ранее.

Впервые за долгое время эксперты рынка заговорили о дефиците мест для размещения туристов в высокий сезон. Речь идет, прежде всего, о доступных качественных гостиницах уровня 2−4 «звезды» как для индивидуальных поездок, так и для групповых туров. По информации GVA Sawyer, в целом в летние месяцы прошлого года большинство гостиниц и отелей Петербурга были заполнены почти на 100%.

По данным Knight Frank, на начало этого года номерной фонд гостиниц Петербурга категории 3−5 «звезд» в сумме составил 26,8 тыс. номеров. При этом из 539 гостиниц этой категории почти половина действуют в формате мини-отелей. Чуть более половины качественного номерного фонда приходится на отели в четыре «звезды», еще треть — это трехзвездочные отели, говорится в исследовании GVA Sawyer. Отели же самого высокого сегмента для Петербурга пока «штучный» товар: их в общем количестве лишь чуть более 15%.

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Выкинули номера

Прирост номерного фонда пока не может догнать количество посещающих город туристов: экономический спад 2014−2015 годов не мог не отразиться на темпах ввода новых «домов гостеприимства» в Петербурге. В 2016 году на рынок было выведено шесть новых гостиничных проектов более чем на 600 номеров. Правда, часть операторов заявили о переносе сроков ввода на 2017 год, отмечают в GVA Sawyer.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора департамента консалтинга компании Colliers International в Петербурге Евгения Тучкова, в нынешней экономической ситуации в принципе было сложно ожидать активного появления новых гостиниц. Впрочем, многие уже построенные отели расширили номерной фонд за счет имевшегося резерва номеров или реконструкции.

В то же время мощным драйвером для открытия новых гостиниц и улучшения качества услуг стали планы по проведению в Петербурге матчей чемпионата мира по футболу летом 2018 года. «Такой возможности катализировать ключевые регионы страны еще никогда не было и в ближайшее время не будет. Так, 11 городов получили новые гостиницы, в том числе и международных операторов», — говорит Евгения Тучкова.

Среди важных для рынка Петербурга событий эксперты отмечают приход корейского оператора Lotte Group, который выступает и инвестором своих проектов. Для ряда гостиниц подписаны предварительные договора на управление с международными операторами: Accor, InterContinental Hotels Group, Jumeirah Group, Elite World Hotels. Активизировались на фоне роста турпотока и приближения ЧМ-2018 и локальные игроки, в том числе несетевые. По оценке Knight Frank SPb, всего до конца 2018 года планируется ввод в эксплуатацию 30 отелей с суммарным номерным фондом около 2200 номеров.

По словам Евгении Тучковой, почти 90% отелей, строительство которых было приурочено к «мундиалю», уже возведены или близки к финалу. Но стопроцентного выполнения всех заявленных планов эксперты не ждут. «К сожалению, существенного пополнения номерного фонда форматных гостиниц до ЧМ-2018 ожидать не приходится, поскольку объекты, которые не находятся сейчас в активной стадии реализации, к мероприятию, скорее всего, не успеют», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев.

Евгения Тучкова также отмечает, что, несмотря на подписанные договоры по управлению будущими гостиницами, сроки реализации проектов выдержат не все компании. «Новое строительство все еще остается ограниченным ввиду низкой доступности недорогого финансирования и по-прежнему высокой стоимости строительства зданий, отделки номеров и так далее», — пояснила эксперт.

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В тесноте и обиде?

Не только для отельеров, но и вообще всех операторов сферы гостеприимства большую сложность представляет то, что Кубок Конфедераций 2017 года и сам ЧМ-2018 придутся на пору высокого туристического сезона. По сути, на одном поле сойдутся два совершенно разных потока туристов. А это может вызвать трудности и с транспортным обслуживанием, и с развлечением, и, конечно, размещением гостей.

По мнению Игоря Кокорева, отчасти удовлетворить высокий спрос на услуги проживания поможет растущий в последние годы сегмент апарт-отелей. Вероятно, к этому времени двери для гостей откроют новые очереди апартаментов Salut, Prime residents, Avenue-Apart, Docklands, «Елагин Апарт». Два последние, кстати, располагаются в неплохой доступности от нового стадиона. А ранее город предлагал решить проблему дефицита мест для размещения гостей во время ЧМ-2018 нестандартным способом — открыть плавучие гостиницы. Осенью прошлого года был сформирован предварительный перечень участков для небольших «отелей на воде».

Как ожидается, основными гостями чемпионата мира будут россияне, для которых это событие сравнимо по масштабу с Олимпиадой, считает Евгения Тучкова. Следовательно, будут очень востребованы гостиницы среднего ценового сегмента и ниже. В том числе среди отечественных туристов и гостей из Европы высоким будет спрос на размещение в хостелах.

Чтобы увеличить число доступных недорогих гостиниц, город решил выставить несколько помещений для приспособления под хостелы и мини-отели на торги. В начале марта Смольный опубликовал расширенный перечень зданий, где они могут располагаться. Преимущественно это объекты в центре города, но есть адреса и в пригородах — Пушкин, Петергоф. Цена аренды начинается от 560 тыс. рублей в год и до 6 млн. Первые торги на право аренды помещений под хостелы Фонд имущества Петербурга проведет уже в марте.

«Практически все эти помещения требуют серьезного косметического ремонта. Однако в целом предложение города по цене аренды и локации относительно сбалансировано», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова. По ее мнению, инвесторам будут интересны помещения не только в центре, но и в пригородах, так как там рынок гостиничных услуг еще не наполнен, а предложенная цена аренды вполне соответствует рискам. Буйлова считает, что инициатива Смольного очень своевременна, так как вопрос с размещением туристов — как «регулярных», так и любителей футбола, решать надо уже очень срочно.

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Вернуть прописку хостелам

Тем временем существование хостелов в Петербурге по-прежнему находится под вопросом из-за пресловутого «законопроекта Хованской», который запрещает их размещение в жилых домах. Напомним, законопроект предполагает, что хостелы могут работать только при переводе помещения в категорию нежилого с оборудованием отдельным входом и так далее.

Документ прошел первое чтение в Госдуме. До второго, к счастью, пока не дошел: для Петербурга, где практически весь центр составляют жилые дома, принятие подобной инициативы равнозначно смерти всего бизнеса хостельеров. Причем, сезон «охоты на хостелы» уже открыт. В Петербурге на основании жалоб соседей суды вынесли решения о закрытии двух хостелов — Bagel и «Друзья». А в не столь дружественной малым гостиничным формам столице только за прошлый год по суду закрыли 24 хостела.

По словам Тамары Буйловой, угроза принятия «законопроекта Хованской», которая уже почти год как витает над хостелами всей страны, никак не переориентировала малый гостиничный бизнес Северной столицы на нежилой фонд по объективным причинам. «В Петербурге нежилой фонд очень дорог. И помещений, подходящих для хостелов и мини-гостиниц, у нас гораздо меньше, чем коммуналок. Исторически весь центр Петербурга — это сплошные доходные дома: хозяева сдавали комнаты жильцам. Хостелы — это в некотором роде возвращение к такому формату», — говорит эксперт.

Хостельеров обнадеживают свежие встречные поправки в Жилищный кодекс, которые подготовили депутаты Госдумы Александр Сидякин и Павел Качкаев. Они допускают размещение хостелов в жилых домах при условии, что это решение поддержат не менее половины собственников жилых помещений, а соседи, проживающие «за стенкой», не воспользуются правом вето. Ввести в четкие законодательные рамки и убрать поле для конфликтов с жильцами — такой подход владельцы хостелов только приветствуют. И, конечно, надеются на принятие поправок в Госдуме хотя бы под лозунгом близкого ЧМ-2018.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Внутри Исаакиевского собора

За ценой не постоим?

В 2016 году операторы петербургских гостиниц — от мала до велика — повысили цены на свои услуги, особенно в высокий сезон. Без учета скидок, средняя цена номера в гостинице уровня 3−5 «звёзд» в прошлом году составила чуть выше 6 тыс. рублей, это не включая НДС и завтрак, сообщили в Colliers International. По данным JLL, все сегменты качественного рынка Петербурга показали средний рост тарифа на 15%, при этом средний сегмент, ориентированный на «бюджетного» туриста, показал наивысший рост — 21,3%. Но, поскольку цены не испугали туристов, выручка тоже заметно подросла.

Не исключено, что под флагом ЧМ-2018 и Кубка Конфедераций отельеры захотят снять двойные «сливки» со своего бизнеса. Их аппетиты ограничивает лишь постановление правительства РФ, которое установило предельную стоимость гостиничных номеров на период двух спортивных мероприятий. В сравнении с «мирным временем» указанные ценники довольно высоки. Так, для двухзвездочных отелей максимальная цена размещения в стандартном номере составляет 6500 рублей на время ЧМ и 6000 — на период Кубка Конфедераций, для отеля в 4 «звезды» «потолок» размещения в обычном номере на одно-два места указан в 20 тыс. рублей. Но хотя бы выше не прыгнешь.

Звучат опасения, что слишком высокие цены и недостаток мест при большом количестве желающих посетить Петербург могут «перекинуть» болельщиков в соседнюю Ленобласть или даже в ближайшую заграницу — Эстонию и Финляндию. Именно такая ситуация сложилась во время чемпионата мира по хоккею 2000 года, который также проходил в Петербурге, вспоминает Тамара Буйлова. «Всё в руках городских властей и отельеров, — говорит эксперт. — Мы столько лет работаем над подготовкой к ЧМ-2018, что показать свою несостоятельность и «отдать» туристов в другие регионы было бы просто смешно. Это будет такой же позор, как многолетнее строительства стадиона».

В то же время, даже если рынок гостиниц Петербурга успешно пройдет «боевое крещение» чемпионатом, неизбежно встанет вопрос, как использовать увеличившийся номерной фонд в последующие годы. То есть уже сейчас надо думать не только о размещении туристов и болельщиков, но и о новых туристических маршрутах. Которые включали бы не только достопримечательности категории must see, но и малоизвестные для туристов уголки Петербурга, которые, возможно, заставят гостей вернуться в этот город вновь.