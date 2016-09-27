Мусор в «мышеловке»

Streetwise Cycle Сортировка полиэтилена

Ограничение использования полиэтиленовой упаковки в последние годы стало заметной тенденцией по всему миру, от Танзании до США. Так, полностью запрещено использование пакетов в Италии, Австралии, Сингапуре, Марокко, в некоторых штатах Индии и США. Другие государства пошли по пути «денежного кнута». Например, в супермаркетах Англии за пакет платят порядка 5 рублей в переводе на отечественные деньги. С недавнего времени подорожали пакеты и в Эстонии, где через три года власти обещают повысить цену одноразовой упаковки до 1 евро.

Ограничительные меры, к слову, прописаны в специальной «антипакетной» Директиве ЕС от 2014 года, которая предполагает сокращение использования полиэтиленовых пакетов в ближайшие годы на 80%. Семимильный шаг в направлении такого «чистого будущего» предприняла Франция: ограничив хождение пакетов в супермаркетах, страна обещает к 2020 году отказаться даже от пластиковой одноразовой посуды.

Факты, которые приводят экологи против использования упаковки из полиэтилена и пластика, неоспоримы. Экологи из Greenpeace пишут: пакет используется человеком в среднем в течение 20 минут, а «живет» не менее 400 лет (кстати, первые пакеты появились всего чуть более полувека назад). Выброшенные «в природу», они ежегодно убивают миллионы птиц и морских животных, попадая в их организм. Наконец, исходной составляющей для производства пакетов является нефть, разливы которой не менее губительны для живой природы.

При этом в ряде стран Азии и Африки от полиэтилена пришлось отказаться по куда более прозаичным причинам: выброшенные пакеты забивали канализацию, усугубляя непростую ситуацию во время частых наводнений.

«Взрывпакеты» под кустом

В России, где, по данным Greenpeace Russia, каждый год потребляется 65−80 млрд полиэтиленовых пакетов, и большая их часть «оседает» на свалках, никаких ограничительных мер не принято. В 2013 году Российский союз промышленников и предпринимателей высказывал намерение обратиться в Минприроды по поводу запрета на выдачу бесплатных полиэтиленовых пакетов в магазинах, но дальше слов дело на пошло. Лишь на днях министерство объявило, что будет прорабатывать вопрос о запрете использования одноразовой пластиковой посуды и пакетов в особо охраняемых природных зонах, например, на Байкале и в Сочи. Как именно реализуют запрет, чиновники не рассказали.

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Эксперты в области охраны окружающей среды, не оспаривая вред «химического» мусора, считают, что вопрос запрета одноразовой упаковки далеко не так однозначен, как это может показаться. Не все то, что с успехом реализуется в Европе, будет «русскому хорошо».

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Северо-Западного «Зеленого Креста» Юрий Шевчук, реализация ограничительных мер в Европе стала возможной по ряду причин. Во-первых, санитарно-эпидемиологическая обстановка и система здравоохранения там находятся на достаточно высоком уровне. В странах, где введен запрет на одноразовую упаковку, успешно побороли желудочно-кишечные заболевания.

«Если в магазине чисто, нет тараканов и крысиного помета, то нет и разницы, продавать хлеб в полиэтилене или без него. Сама нужда в одноразовой посуде и гигиенической упаковке невелика», — говорит эксперт. В России, где «санитарная беда» в виде крыс по сей день не является исключением не только для мелких лавочек, но и крупных магазинов, ограничение использования упаковки чревато вспышками опасных болезней.

Во-вторых, продолжает эксперт, в Европе невелик уровень такой «беды», как самодеятельный туризм. У нас же очень популярен активный отдых в виде «шашлыка на природе» со всеми последствиями. Но неизвестно, что будет более действенно: запретить одноразовый «мусор» или усилить контроль за мусорщиками.

«В общем объеме мусора одноразовая тара и полиэтиленовая упаковка занимают десятые доли процента, основной вред наносит пластик, который выбрасывают на природе, в лесу. Но представьте, что будет, если весь народ, который сейчас отдыхает на природе, начнет, чего доброго, мыть в ручьях и озерах многоразовые тарелки. Попадание даже капли моющей жидкости в воду нанесет природе несоизмеримо больший вред, чем брошенная посуда или пакет», — говорит Юрий Шевчук. Поэтому, уверен глава ленинградского «Зеленого креста», лучшим вариантом борьбы за экологию было бы соблюдение элементарных принципов — «Не сори» и «Убери за собой».

Надежда на «авоську»

Экологи считают, что вклад в сокращение использования вездесущего полиэтилена и пластика внести может каждый. Например, стоит завести дома «пакет с пакетами» и выносить мусор в «майках» из магазинов, которые продаются за копейки или выдаются бесплатно на кассах. Можно также отдать предпочтение упаковке из бумаги. Правда, бумага представляется спорной альтернативой, пока на государственном уровне отсутствует внятная политика восстановления вырубаемых лесных массивов. Кроме того, польза экологии от бумажного пакета будет только тогда, когда он будет не гнить на свалке, выпуская пары углекислого газа, а пойдет в переработку…

Популярность набирают и многоразовые сумки, предлагаемые на кассах супермаркетах по невысокой цене. «Но, сокращая использование пластика и полиэтиленовых пакетов в быту, стоит руководствоваться принципами разумности, — говорит Юрий Шевчук. — Полиэтиленовая упаковка используется, как правило, из соображений гигиены. Многоразовые сумки — хорошо, но не надо забывать о том, что их следует регулярно стирать. Принесешь в них продукты раз, другой, а на третий в сумке заводится плесень, незаметная глазу. А это в конечном счете наше здоровье».

Все чаще заменой полиэтилену и пластику называют и биоразлагаемую упаковку, которая будет разлагаться не 200−400 лет, а 2−3 года. Так, в 2013 году правительство РФ приняло план о постепенном переходе на новые стандарты в упаковке в сфере торговли. Предполагалось, что уже в 2015 году магазины начнут переход на использование биоразлагаемых материалов, а к 2025 году пластик и вовсе исчезнет как вид упаковки.

Закон, помимо прочего, предполагает ряд льгот для производителей биоупаковки. Но, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Технического Комитета «Упаковка» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Петр Бобровский, для реализации плана надо разработать и утвердить стандарты, которые определяли бы, какую упаковку можно отнести к биоразлагаемой. В первую очередь они нужны производителям.

«Распространено, например, заблуждение, что бумажный стаканчик является биоразлагаемой упаковкой. Но, как правило, он выпускается с пропиткой, которая не делает его биоразлагаемым, вследствие чего предприятия по переработке макулатуры принять его не смогут», — пояснил Петр Бобровский.

Правовая база для реализации мероприятий плана уже отстала от поставленных в нем сроков. В этом году был утвержден лишь первый ГОСТ на один из видов биоупаковки — оксобиоразлагаемую.

Вокруг экологичности оксопакетов идет много споров: специальные биодобавки разрушают их не полностью, частицы пластика остаются в воде и почве, разлагаясь там столетиями, а согласно ряду других исследований, эти частицы уничтожаются микробами и бактериями. Поэтому, хоть они и более экологичны в сравнении с привычными пакетами, но приставка «био» не должна вводить потребителя в заблуждение: оксоупаковке не место на «заднем дворе», она должна так же собираться и сдаваться в утиль, как и обычная.

А для самоликвидирующейся упаковки пока нет ни правовой, ни полноценной производственной базы: всё только начинается.

Естественный сбор

Эксперты резюмируют: полноценной альтернативы полиэтилену и пластику в качестве упаковки, по крайней мере в России, сейчас нет. Однако не так страшен сам этот мусор, как его неправильное использование. «Меры, принимаемые в Европе, зачастую основаны на излишней активности разного рода общественных организаций в сфере экологии. Иногда они выбирают не ту мишень для своей деятельности, — считает Петр Бобровский. — Тщательно собранная полимерная упаковка отлично перерабатывается, тем самым помогая экономить природные и другие ресурсы. Так что в ограничении использования полиэтиленовой упаковки и пластика не будет необходимости, если наладить в стране систему сбора и переработки».

В России нормальных условий для утилизации как традиционной, так и оксобиоразлагаемой упаковки сейчас нет. Однако спрос со стороны потенциальных переработчиков на пластик и полиэтилен присутствует. Вариантов его использования масса, от выпуска труб для ЖКХ и стройматериалов до производства той же упаковки. Как итог, в интернете на специализированных порталах ежедневно появляются сотни предложений о закупке полимерных отходов из разных городов. Пластиковую тару переработчики готовы покупать втрое дороже, чем макулатуру, отмечает Петр Бобровский.

При этом система сбора ценного вторсырья находится в зачаточном состоянии, несмотря на то, что законодательство для ее работы есть, продолжает Петр Бобровский. По его словам, многочисленные акции экологических активистов могут создать впечатление, что значимая часть отходов все-таки уходит по назначению. Однако это не так: на разного рода «субботниках» собирается в лучшем случае несколько десятков тонн отходов. А один только Петербург ежедневно «сваливает» более 5,5 тыс. тонн. Не решают проблему и спецбачки для пластика и полимеров, установленные в некоторых торговых центрах. «Нужны не акции, а постоянно действующая система сбора отходов, в которую были бы включены система ЖКХ, розничные сети и население», — говорит Бобровский.

Стоит отметить, что ранее проекты под лозунгами «Петербург — сортировочный» зачастую терпели фиаско по разным причинам, в том числе из-за нежелания населения сортировать отходы. Но эксперты уверены, что обвинять в мусорной проблеме только менталитет уже неприлично: люди готовы к тому, чтобы и собирать мусор раздельно, и везти его в пункты приема. «Таких людей много, процентов 20−25 населения как минимум, — считает Петр Бобровский. — Надо только дать им такую возможность в виде системы спецпунктов либо раздельного сбора на контейнерных площадках».

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Отметим, что разработка законодательства в области обращения с отходами сегодня идет именно в эту сторону. С 2017 года плата за мусор будет вынесена в отдельную строку, и будет начисляться, исходя из фактического объема выбрасываемых отходов, а не площади квартиры. Остается надеяться, что региональные «мусорные» операторы, которые будут заведовать на местах системой сбора и утилизации, будут не просто варьировать тариф под свои нужды, а направят выгоду от мусорного бачка в создание нормальных условий для сбора и сдачи в переработку отходов.