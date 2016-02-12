Санкт-Петербург, 13 февраля, 2016, 00:12 — ИА Регнум. Заманивать частный капитал в сектор гостиниц эконом-класса, необходимых для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года, чиновники планируют льготами и земельными участками. Специалисты предупреждают: не все меры одинаково полезны.

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Как один из ключевых участников ЧМ-2018 в России, Санкт-Петербург должен соответствовать ряду жестких требований FIFA, в том числе по уровню гостиничной инфраструктуры. В частности, принимающий полуфинал город должен предложить болельщикам не менее 40 отелей категории «две звезды» и выше, общей вместимостью 10 тыс. номеров, а также ряд отелей вблизи стадиона выше категории «три звезды».

Вот это «номер»

Если с высококлассными отелями в городе на Неве проблем нет, то номерного фонда эконом-класса не хватает. В связи с этим в Смольном предложили ряд мер, которые будут стимулировать инвесторов к развитию этого сегмента. Но не все из них будут одинаково полезны, полагают эксперты.

Так, «экономичных» отельеров чиновники предложили приравнять к статусу стратегических инвесторов. Этот статус дает ряд преимуществ, например, освобождает от уплаты налога на имущество в течение нескольких лет. Для гостиничного бизнеса планку инвестиций в важный для города объект снизили сразу в 10 раз — до 1,5 млрд рублей. Соответствующую закон Заксобрание Петербурга в целом уже одобрило. Но далеко не факт, что эта мера станет мощным стимулом для развития в городе сети гостиниц эконом-класса.

Как отмечает руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL Татьяна Веллер, сумма в 1,5 млрд рублей вполне резонна для строительства отеля международного уровня средней ценовой категории с номерным фондом порядка 180−220 номеров. Однако руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев считает, что на сегодняшний день в большинстве случаев вложения в строительство гостиницы класса 3*, к сожалению, все еще ниже этой суммы.

Директор филиала Российской гостиничной Ассоциации по Петербургу и Ленобласти Алексей Мусакин отмечает, что главный плюс этой меры в том, что лед, в принципе, тронулся, но если говорить о развитии эконом-сегмента, то планку надо было снижать гораздо ниже. «На 1,5 млрд рублей можно возвести хорошую гостиницу класса «четыре звезды», — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. — Для строительства гостиницы категории 2* — 3* идеальным было бы понизить порог инвестиций до 700−800 млн рублей».

О том, что в петербургской ситуации все меры хороши, говорит и Игорь Кокорев. «Гостиницам категории «3 звезды» сложно конкурировать за привлекательные участки с бизнес-центрами и жильем. К тому же доходность этой категории ниже, чем, например, у гостиниц высокой 4−5 звезд, — рассказал он корреспонденту ИА REGNUM. — Любые льготы, которые администрация готова предоставить девелоперам отелей эконом-класса, будут весьма кстати».

К слову, вопросом предоставления земельных участков отельерам Смольный также озаботился. На днях комитет по инвестициям Петербурга сообщил о том, что сформирован перечень объектов недвижимости для создания гостиниц класса 3* объемом номерного фонда от 80 до 200 номеров. Инвесторам предложат шесть земельных участков и 10 зданий под реконструкцию в Центральном, Адмиралтейском, Красногвардейском, Приморском, Петроградском, Невском, Фрунзенском районах города, а также на Васильевском острове и в Кронштадте.

«Объекты подобраны в соответствии с основным критерием оптимального расположения гостиниц — доступность станции метрополитена или вокзала, преимущественно центральные районы города, объекты, расположенные на берегу и так далее», — информирует пресс-служба комитета.

По мнению Алексея Мусакина, это очень неплохой шаг навстречу инвесторам. Пара-тройка обнародованных адресов будущих гостиниц, по его словам, вызывает вопросы, но в целом — нужная мера. Особенно, если инвесторы, которые разовьют деятельность на этих участках, также получат ряд льгот, например, налоговых.

Впрочем, эксперты замечают, что в условиях кризиса и нехватки инвестиций даже выделения желанного участка еще недостаточно для реализации проекта. «Стимулом для гостиничных проектов могло бы явиться льготное финансирование, помощь в получении всех разрешений, прохождении комиссий и т.д. С другой стороны, конечно, помощь от города в виде земли без отягощений, с правильным целевым использованием и льготами по аренде — это очень серьезная поддержка гостиничных проектов, но только при условии, что эта земля правильно расположена», — отмечает Татьяна Веллер.

Алексей Мусакин также считает, что во многих случаях определяющим фактором является финансирование. В этом отношении одной из самых эффективных мер было бы снижение ставки по кредитам на строительство, например, посредством ее компенсации. «Ставки по кредитам сейчас просто запредельны, при существующем уровне ставок срок окупаемости объектов с большим номерным фондом зашкаливает за 20 лет», — отмечает специалист.

Гостеприимство хорошо в меру

Говоря о необходимости стимулирования сегмента гостиниц эконом-класса, эксперты, тем не менее, предупреждают: не стоит излишне увлекаться насыщением этого рынка. Тем более, под конкретное событие. Есть риск, что даже во время «мундиаля» номерной фонд будет не весь востребован, если Петербург «заполучит» не самые интересные матчи. Да и для сохранения клиентов в обычное время тоже надо постараться.

«Чемпионат мира не должен являться причиной строительного «бума», — настаивает Татьяна Веллер. — Искусственно раздувать предложение даже на таком туристическом рынке, как Санкт-Петербург, ради одного мероприятия, где пик спроса будет максимум в две-три недели длиной, как минимум, неразумно. Дальше этот номерной фонд будет искусственно занижать операционные показатели всему рынку».

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Эксперт подчеркивает: в Петербурге достаточное количество гостиничных номеров. Другое дело, что некоторые из них не соответствуют минимальным требованиям и стандартам международного путешественника, даже низкобюджетного. «Если взять изолированно подготовку к приему гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года, то работать следует скорее над этим — над приведением существующего, морально устаревшего номерного фонда в соответствие с требованиями современного путешественника», — считает Веллер.

По словам Алексея Мусакина, в зависимости от сезона нагрузка на гостиницы данного класса в Петербурге составляет 60−80%. Строить новые отели, разумеется, можно и нужно, но иногда разумнее взяться за апргейд существующих. В городе есть гостиницы, которые фактически не реконструировались с 1980-х годов, отмечает эксперт, как раз на них стоит обратить внимание, решая проблему размещения рядовых болельщиков ЧМ-2018. Тем более, что основная часть гостей будет в любом случае размещена в высококлассных «сетевых» гостиницах, с которыми у FIFA есть многолетние контракты.

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Не теряет актуальности и еще один простой принцип — вместо того, чтобы строить новое, надо не мешать развиваться старому. Очевидно, что среди части гостей Петербурга будут востребованы так называемые «малые средства размещения» — хостелы и мини-гостиницы. Их судьба уже несколько месяцев находится под вопросом из-за законопроекта депутата Госдумы Галины Хованской. В случае его принятия такие гостиницы будет фактически невозможно размещать в жилых домах, так как их помещения придется переводить в нежилой фонд и организовывать отдельный вход. Профильные эксперты констатируют, что многие мини-отельеры предпочтут уйти «в тень» или вовсе закрыться. Между тем, рынок хостелов и мини-отелей Петербурга, по разным подсчетам, составляет не менее 2,5 тыс. номеров.

Звездная болезнь

Чемпионат мира по футболу поставил перед отельерами Петербурга еще одну проблему — необходимость классификации. Иначе говоря, чтобы принимать гостей по контрактам FIFA, гостиницам предстоит пройти проверку на «звездность». Ее польза для самих операторов гостиничного бизнеса состоит, в частности, в том, что она дает некую гарантию заполняемости на период мероприятий чемпионата. Но и от самих отелей необходимо соответствие критериям FIFA.

На процедуру отведен жесткий срок — до 1 июля 2016 года. Но пока из 717 гостиниц, мини-отелей и хостелов города на Неве классификацию прошли только 100. Таким образом, большинство гостиниц пока не вправе принять гостей Чемпионата. Услуги по классификации в Петербурге оказывают семь организаций, аккредитованных комитетом по туризму. Стоимость услуг зависит от размера гостиницы.

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Процесс буксует по разным причинам. С одной стороны, отельеры сами находятся в подвешенном состоянии из-за неразберихи с законодательством (речь идет о вышеупомянутом законопроекте Хованской), либо ждут отмены этих требований. С другой стороны, поясняет Алексей Мусакин, для проведения процедуры элементарно не хватает экспертов, поскольку одни и те же специалисты могут быть на выезде в других 11-ти городах будущего Чемпионата.

И чем дальше, тем более напряженной будет эта ситуация. «Есть риск, что в конце концов эксперты начнут «штамповать звезды». Возможно, кто-то именно этого и ждет. Но, как я уже заявлял неоднократно, в таких случаях я буду первым, кто подаст жалобу в Роспотребнадзор на подобные нарушения», — говорит Мусакин.