Петербургские власти хотят освободить горожан от уплаты налогов на новые автомобили и жилье, а застройщикам помогут возвести школы и детсады за бюджетный счет. Эксперты уверены: городская казна от этой щедрости почти не пострадает, но адресаты ее вряд ли заметят.

gov.spb.ru Смольный

«Пакет» антикризисных планов представил на заседании правительства Петербурга комитет по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП). В условиях стагнации городской экономики власти сосредоточили усилия на наиболее пострадавших в кризис отраслях: автопроме и строительстве.

«С паршивой овцы…»

И производство, и продажи новых автомобилей в Петербурге не находятся в состоянии катастрофы, но и не выходят за «черту плинтуса». По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в январе-феврале этого года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota сократили динамику падения. Было выпущено 33,9 тыс. автомобилей, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но в феврале, в сравнении с январем 2016-го, масштаб падения производства уменьшился сразу вдвое. Улучшается и результат продаж новых авто. За два первых месяца 2016 года машин в городе было продано на 12% меньше, чем за тот же период прошлого года. Но при этом в 2015-м самый большой показатель снижения продаж по итогам одного месяца составлял все 19%. По словам гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, сейчас динамика продаж машин в городе заметно лучше, чем по России.

В целях стимулирования спроса на новые авто в Смольном предлагают отменить для покупателей — физлиц и компаний — транспортный налог в течение трех лет. Чиновники подчеркивают: важно не только помочь автодилерам разгрузить склады, но и поддержать отечественных производителей. Поэтому, пояснила на заседании правительства глава КЭПиСП Елена Ульянова, под льготы попадут автомобили, произведенные на заводах Российской Федерации (не только Петербурга), а также приобретенные и зарегистрированные в Петербурге. Важно, что автомобиль должен быть выпущен и приобретен в 2016 году.

Эксперты встретили инициативу в целом позитивно, но на уровне «с паршивой овцы хоть шерсти клок». «На авторынке сложилась непростая ситуация, поэтому любые мероприятия, направленные на стимулирование спроса, хороши», — сообщил в интервью корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор агентства INFOLine Иван Федяков. Но будет ли предложение Смольного интересно настолько, что продажи авто покроют убыток бюджета от ликвидации части поступлений транспортного налога? Это уже вопрос, поскольку для большинства покупателей машин выгода будет неощутима.

Выгоду оценят «мажоры»

Как напомнил эксперт, ставка транспортного налога напрямую зависит от мощности двигателя автомобиля, поэтому покупатели автомобилей из сегмента массового спроса получат «выгоду» примерно в 10 тыс. рублей в течение трех лет. В их числе, например, владельцы самых популярных в Петербурге автомобилей Hyundai Solaris (производимая в городе на Неве иномарка, считают в «Auto-Dealer-СПб», имеет шансы сохранить лидерство по продажам в течение этого года) с двигателем объемом 1,6 и 123 «лошадями».

Калькулятор на сайте УФНС выдает годовой платеж в 4305 рублей, за три года — около 13 тыс. рублей. Примерно такую же сумму выложит обладатель LADA Vesta, другого лидера петербургского авторынка. Не многим больше выиграют приобретатели и более мощных авто, например, внедорожников российской сборки. «В целом для покупателей данная инициатива благоприятна, но она не станет принципиальным моментом при покупке автомобиля», — резюмирует Иван Федяков.

По мнению эксперта, идея Смольного может оцениваться более позитивно, если она будет первым шагом навстречу бизнесу в период кризиса. «Более серьезные изменения нужны в структуре самой экономики», — отмечает Федяков. Например, логично было бы следующим шагом упростить процедуры, связанные с экспортом произведенных у нас товаров, пока внешняя конъюнктура для этого благоприятна.

К слову, у инициативы по отмене транспортного налога в отдельно взятом городе на Неве есть «темная» сторона, сразу подмеченная автовладельцами с автофорумов. «Сейчас все мажоры с мощными крутыми тачками резко пропишутся в Питере, пол-Москвы будут числиться там», — пишут автовладельцы, отмечая, что идея отмены налога будет по душе только «электорату» с 300 и более «лошадями» в личном гараже.

И справедливо отмечают, что «три шкуры» и так будут содраны с автовладельцев из-за роста стоимости страховки, бензина и т.д. Напомним: акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся с 1 апреля, что неминуемо выльется в повышение цен на топливо на автозаправках. При этом идеи по тотальной общероссийской отмене транспортного налога, возникающие перед каждым повышением акцизов, благополучно умирают в Госдуме.

Ипотека важнее налога

Не станет «лекарством от стресса» и другая налоговая инициатива, уготованная Смольным для рынка строящейся жилой недвижимости, продажи которой по итогам 2015 года, по разным оценкам, сократились на 18−27%. Чтобы ускорить реализацию построенных квадратных метров, петербургские чиновники предлагают освободить покупателей от уплаты налога на имущество на три года. Речь идет о покупке жилья в объектах, сданных в эксплуатацию в 2015—2016 годах и приобретенных по договорам купли-продажи и договорам долевого участия, заключенным в текущем году.

По мнению руководителя отдела продаж департамента жилой недвижимости NAI Becar Кирилла Моченкова, данная мера не сможет кардинально изменить спрос. «Можно прогнозировать небольшое увеличение спроса со стороны клиентов, которые сомневались в необходимости приобретения жилья ввиду обязательной оплаты налога», — сообщил он корреспонденту ИА REGNUM.

По словам эксперта, для поддержки спроса усилия властей должны быть направлены на снижение стоимости жилья за счет субсидирования ипотеки. Напомним, программа льготной ипотеки была продлена в марте еще на год со ставкой в 12%. «Необходимо упростить условия получения субсидированной ипотеки, например, изменить требование о 70%-й готовности объекта. Для этого разумным будет создать реестр надежных застройщиков и дать им право на реализацию субсидий», — считает Кирилл Моченков.

Кроме того, отмечает эксперт, значительно поддержать рынок недвижимости может снижение дополнительной нагрузки на девелоперов по вопросам строительства социальной и дорожной инфраструктуры. Этим вопросом городские власти также озаботились. В частности, КЭПиСП выступил с предложениями по механизму возмещения затрат застройщиков на объекты социальной инфраструктуры, темпы ввода которой значительно отстают от потребностей стремительно растущего Петербурга.

Город предлагает застройщикам два варианта решения проблемы. В первом случае инвестор будет сам строить школы и детсады, а город выкупает их по проектной стоимости строительства с учетом ежегодной индексации и эксплуатирует самостоятельно. По второму варианту, инвестор не только строит, но и эксплуатирует социальные объекты, пока город не выкупит их, при этом сделать это нужно в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию. Затраты также индексируются.

Забыли про «КОТов»

По мнению чиновников, эта мера «позволит сохранить рабочие места в строительной отрасли и обеспечить минимальную доходность при нулевом уровне рисков». Разумеется, адресаты только выиграют. Но одно важное дополнение ставит под вопрос возможность ее широкого применения: помогут лишь застройщикам, реализующим проекты вне пределов комплексного освоения территорий (КОТ). Иначе говоря, воспользоваться льготой смогут только компании, занимающиеся точечной застройкой. А это немногие участники рынка, говорит генеральный директор СРО НП «Объединения строителей Санкт-Петербурга», координатор НОСТРОЙ по Северо-Западу Алексей Белоусов.

«Необходимость в возведении детского сада или тем более школы возникает при реализации достаточно крупного проекта с большим количеством жилья. Так что данная инициатива властей коснется небольшого количества строек. Учитывать же потребности КОТов город, вероятно, не хочет и не может», — сообщил Алексей Белоусов корреспонденту ИА REGNUM.

В проектах КОТ, напомним, строительство объектов социальной инфраструктуры девелоперы давно ведут в ином порядке, по сути — за свой счет. Так, в конце 2013 года по инициативе прежнего куратора строительного блока в Смольном, вице-губернатора Марата Оганесяна застройщики начали аккумулировать «добровольные взносы» на социальную инфраструктуру в особом фонде. Величина взноса составлялась из расчета стоимости одного места в школе в 1,2 млн рублей, и чуть дешевле — в детсаду. Однако эффективность такого подхода оценить трудно, так как деньги, отметил Алексей Белоусов, ушли в общий городской бюджет, и провести прямые параллели «фонд застройщиков — объекты» сейчас трудно. И расходы, и вложения вряд ли эквивалентны.

Капля в море

Вместо очередной «косметической» меры Смольному стоило бы продумать другие стимулы, считает Алексей Белоусов. Например, изучить возможность применения к сегодняшним реалиям опыта борьбы с кризисом 2008−2009 годов, когда бизнес получал преференции по налогам, инфраструктурным платежам, а также не строил соцобъекты за свой счет.

Точно такой же излишне адресный характер эксперты отмечают в идее Смольного по поддержке малого и среднего бизнеса, в частности, в производственной сфере. Чиновники предлагают стимулировать создание индустриальных парков (статус которых еще предстоит утвердить) за счет налоговых льгот, а также поддержать экспортоориентированный малый бизнес путем увеличения субсидий на его участие в международных выставках и патентование на зарубежных рынках.

«В городе 367 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а продекларированную властями персональную поддержку смогут получить единицы, 30−50 компаний. Это капля в море, лучше бы власти подумали о защите предпринимателей от действий самих же чиновников и энергетических монополистов», — говорит руководитель Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга Сергей Федоров.

…Озвученные в Смольном идеи пока не приняли характер документа: принято решение юридически их оформить, а затем все инициативы будут вынесены на обсуждение депутатам петербургского парламента. Поэтому скорейшая реализация во благо городской экономики, на которую надеются чиновники, может наступить не так скоро. Но зато у городских властей еще есть время для корректировки инициатив до реально действенных масштабов.