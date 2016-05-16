



spbculture.ru Исаакиевский собор во время одного из городских праздников

Закон о запрете хостелов в жилых домах оставит город на Неве без массового туриста и увеличит ряды безработных. Чтобы выжить, предпринимателям придется уйти «в тень», считают эксперты.

На взятки денег не хватит

В пятницу, 13 мая, в Госдуме одобрили поправки в Жилищный кодекс, получившие известность как «закон о запрете хостелов». Авторы инициативы во главе с председателем комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галиной Хованской увидели в хостелах и мини-гостиницах, располагающихся в многоквартирных домах, зло сродни ночлежкам. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, использование помещений в таком качестве нарушает права собственников — соседей. Поэтому, согласно поправкам, малые гостиницы, в том числе хостелы, могут располагаться в многоквартирном доме лишь при условии перевода помещения в нежилое.

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Потребовалось больше года, чтобы документ, после всех доработок, наконец прошел первое чтение. И сейчас парламентарии уверены, что законную силу он обретет уже к июлю текущего года. Это означает, что предпринимателям, дабы соблюсти букву закона, уже в ближайшее время придется не только заняться переводом помещения в категорию нежилого, но и оснастить свое «средство временного размещения» всем необходимым для оказания качественных гостиничных услуг — от системы звукоизоляции до сейфов для драгоценностей. Придется соблюсти и ряд других требований Жилищного кодекса к переводу помещений в категорию нежилых. Это кардинально изменит сектор гостиничных услуг по всем туристическим фронтам страны — от Крыма до Петербурга.

Даже для отдельно взятого города на Неве масштабы последствий от принятия законопроекта трудно переоценить. Данные систем бронирования говорят, что в Петербурге действуют свыше 2,5 тыс. гостиниц (включая квартиры для суточной сдачи), но лишь около 100 из них находятся в нежилом фонде. Порядка 800 гостиниц и малых отелей располагаются в многоквартирных домах.

Таким образом, огромный пласт номерного фонда города рискует в одночасье оказаться вне поля действия нового закона, заявила корреспонденту ИА REGNUM вице-президент по связям с общественностью НП «Ассоциация малых гостиниц Санкт-Петербурга» Тамара Буйлова. И необязательно по злому умыслу. Перевод помещения из жилого в нежилое может вызвать значительные сложности, считает юрист практики по недвижимости и инвестициям «Качкин и Партнеры» Андрей Кулаков.

«Так, ЖК РФ прямо запрещает перевод жилых помещений в нежилые, если под переводимыми помещениями имеются жилые помещения. То есть, хостел должен быть расположен либо на первом этаже, либо выше, но под ним в таком случае должны находиться нежилые помещения, — пояснил он корреспонденту ИА REGNUM. — Также Жилищный кодекс содержит требования к обустройству отдельного входа в нежилое помещение. Если хостел расположен в объекте культурного наследия, то обустройство такого отдельного входа может быть в принципе невозможно из соображений сохранения культурного наследия или сопряжено с дорогостоящими процедурами и длительными согласованиями с органами охраны объектов культурного наследия».

Значительная часть хостелов и гостиниц супер-эконом-класса, отмечает Тамара Буйлова, находится как раз в пределах исторического центра. Поэтому процедура перевода таких помещений в разряд нежилых, скорее всего, будет затратной не только в части расходов на переустройство: к ним придется приплюсовать средний размер взятки по России. «Не удивлюсь, если чиновники, отвечающие за перевод жилого фонда в нежилой, внезапно разбогатеют», — отмечает Тамара Буйлова. Кроме того, ввиду смены статуса помещения резко вырастут затраты на его содержание, коммунальные услуги и так далее.

Квартира или бизнес-центр?

Помимо пути реконструкций и согласований, у отельеров есть еще один вариант выдержать требования закона: переехать в уже существующее нежилое помещение. Отдельные эксперты считают, что по такому варианту и будет в перспективе развиваться рынок мини-гостиниц в Петербурге. Хотя в центре города реализовать его будет проблематично. Однако есть и еще один вариант — переезд в бизнес-центр. Так, в марте управляющая компания NAI Becar заявила о запуске проекта по перепрофилированию пустующей части управляемого ею бизнес-центра в городе Выборге в хостел.

По мнению управляющего директора Property Management NAI Becar в Санкт-Петербурге Натальи Скаландис, при создании правильной концепции и грамотного предложения для собственников офисных центров такие проекты имеют хорошие перспективы в туристических городах. Объем инвестиций в проект был заявлен на уровне 1,9 млн. рублей, срок окупаемости — девять месяцев. При планируемой доходности в 1 млн. рублей в месяц компания заявила о минимальной стоимости проживания в сутки в 400 рублей.

Однако эксперты считают, что значительная часть нынешних владельцев хостелов будут не готовы нести тяжелую ношу согласований и финансовых затрат, сопряженных с переездом или реконструкцией. «Представляется, что в случае принятия законопроекта многие владельцы хостелов или гостиниц в жилых домах откажутся от соответствующих названий и просто будут сдавать жилые помещения в краткосрочный наем», — говорит Андрей Кулаков.

Тамара Буйлова подтверждает: какая-то доля владельцев хостелов не выйдут из бизнеса, но будут сдавать «квартиры» как физлица через международные системы бронирования. «Если государственные деятели не понимают, что хостел в жилом доме — это такой же бизнес, как булочная, а не торговля наркотиками или притон, то русский человек всегда найдет выход. Но подгоняют его к этому сами же депутаты», — отмечает эксперт.

Много неясностей существует в том, как будут реализовывать новый закон и справляться с его последствиями. «С точки зрения защиты интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых размещены подобные гостиницы, инициатива представляется оправданной. Однако не совсем понятен механизм ее реализации, особенно в самом нижнем сегменте гостиничного бизнеса, где хостел представляет из себя одну квартиру. Как будет проведена грань между сдачей жилья в краткосрочный наем и организацией хостела — непонятно», — говорит Андрей Кулаков.

Сплошные бюджетные потери

Как считает Кулаков, инициатива станет губительной для малого бизнеса в данной отрасли, особенно если предпринимателям не будет предоставлен достаточный переходный период для перевода помещений. Очевидно, что часть отельеров, возможно — большая, попросту свернет не нужный государству бизнес. По словам Тамары Буйловой, в этом секторе занято порядка 15 — 20 тыс. человек. «скорее всего, половина игроков сразу уйдет с рынка, и тогда масса людей пополнит армию безработных. Представьте: без работы останется столько человек, сколько было занято на Ижорских заводах в пик процветания», — говорит эксперт.

Ничуть не выиграет государство и в части правопорядка, о котором ратуют депутаты Госдумы. Тамара Буйлова отметила, что сейчас владельцы гостиниц и хостелов, как того требует законодательство, регистрируют иностранных граждан в органах ФМС в день их заезда. Не секрет, что благодаря этой системе правоохранители легко отлавливают нарушителей закона. Если же хостелы прекратятся в «квартиры», с постояльцами будет заключаться договор краткосрочной аренды. Регистрировать его физлица могут уже в течение семи дней. На руку это только нарушителям, ищущим пристанище под съемными крышами.

Также непредсказуемы пока последствия для рынка гостиничных услуг в преддверии пика сезона. Крупные игроки, возможно, выиграют, однако Петербург, который сейчас, грубо говоря, битком набит туристами из России и зарубежных стран, лишится части гостей, которым будет не по карману размещение в «звездных» гостиницах. А в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года перспектива потери едва ли не половины номерного фонда приобретает особую остроту.

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Неудивительно, что чиновники Смольного неоднократно высказывались против законопроекта и даже искали поддержки, в частности, Минкультуры. «Если полностью закрыть все средства размещения в жилом фонде, то мы не только лишимся большого количества номеров, мы лишимся рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет, и это большая проблема для нас всех. Мы считаем, что гостиницы в нежилом фонде нужно оставить», — заявляла еще в январе зампредседателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия.

Выбросили, как котенка

Примечательно, что, говоря об эффективности законопроекта в части защиты интересов рядовых собственников, эксперты в принципе подвергают сомнению звучащие с парламентской трибуны тезисы о незаконности данного бизнеса. Его деятельность регулируется действующей с января прошлого года нормой ГОСТа «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам», которая разрешает организовывать мини-гостиницу в жилом доме. Более того: 3 марта 2016 года Верховный суд РФ подтвердил ее правомерность, отказав в удовлетворении иска некоего гражданина Дьячкова, который счел недопустимым и нарушающим права собственников размещение хостела в квартире жилого дома.

«В свете этого решения суда не требовалось никаких новых законов, дополнительно разрешающих деятельность хостелов в многоквартирных домах. Требовался пакет мер, который регламентировал бы, что можно и что нельзя допускать владельцам хостелов, и позволил бы нормально регулировать этот рынок», — говорит Тамара Буйлова.

Например, какие-то требования можно было бы реализовать в рамках классификации, которую большим и малым средствам размещения гостей необходимо пройти в преддверии ЧМ-2018. Как неоднократно заявляли представители комитета по туризму Петербурга, хостелы, размещаемые в жилфонде, наравне с другими гостиницами должны были подтвердить свои «звезды» к июлю 2016 года.

И для контроля за соблюдением прав соседей — собственников тоже есть все возможности, считают эксперты: как минимум, граждане всегда могут пожаловаться в полицию или Роспотребнадзор, а если властьимущие считают это недостаточным, есть возможность подключить и органы вроде жилищной инспекции.

Но государство, как это уже показала практика борьбы с ларьками, даже в кризис предпочитает выбрасывать малый бизнес за борт, словно нерадивый хозяин ненужных котят.