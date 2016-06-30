Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 00:06 — ИА Регнум. После недолгой разлуки россиянам обещают вернуть турецкие помидоры, турецких строителей и, главное, поездки «все включено» на турецкие берега. Как сообщила пресс-служба Кремля, административные ограничения для туристов будут устранены в ближайшее время. Там недалеко и до чартеров: как заявила пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, первые рейсы смогут вылететь уже в течение недели после снятия запрета, а полноценные чартерные программы можно будет развернуть в течение месяца.

Советский плакат «Будь туристом! Путешествуй по родной стране!»

Сохранившиеся регулярные авиарейсы между Турцией и Россией, перевозящие «индивидуальных» туристов, погоды статистике туристического рынка не делают. Однако перспективу возвращения «массовой» Турции участники рынка воспринимают неоднозначно. «Если промониторить сообщения в соцсетях, то будет заметно, что многие этому радуются — ура, наконец мы снова будем продавать Турцию! — заявила корреспонденту ИА REGNUM представитель Альянса туристических агентств в Северо-Западном регионе Ирина Семенова. — Другие сожалеют: только-только вывели на рынок новый интересный продукт, а теперь вновь придется вернуть турецкий конвейер».

Ситуация последних семи месяцев показала: не Турцией единой отрасль жива. Генеральный директор компании «Петротур» Игорь Мазулов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что на экскурсионный туризм отмена ограничений вообще не повлияет никак, в силу того, что экскурсионный и пляжный туризм — принципиально разные сегменты отдыха. Но влияние «турецкой карты» на массовый пляжный отдых тоже преувеличено. Зарубежные направления, ставшие временной альтернативой Турции, не пострадают, полагает Ирина Семенова: Тунис сейчас выступает скорее как замена Египту, а Греция, Кипр и Болгария как всегда популярны у тех, кто может себе их позволить. «Спрос на «альтернативные» направления, и в первую очередь Грецию, хоть и останется высоким из-за доступной стоимости, но, возможно, отдаст часть туристов Турции, в том числе за счет визового режима», — заявил корреспонденту ИА REGNUM директор УК «Слетать.ру» Евгений Данилович.

Участники рынка уверены: возобновить продажу турецких туров не составит труда, а вот вернуть нашего человека к берегам, где он некогда чувствовал себя, как дома, будет непросто. «Наши туристы любят Турцию и ждут ее открытия, поэтому запросы на бронь туров будут приходить сразу же после того, как туроператоры добавят цены на данное направление, говорит Евгений Данилович. — Тем не менее говорить о быстром восстановлении турпотока в Турцию рано, несмотря на давнюю любовь россиян к этому направлению. Сезон отпусков в самом разгаре, и большинство туристов уже купили туры на другие курорты, в том числе российские. Платить штрафы за аннуляцию брони захотят единицы. Таким образом, Турция, потеряв полтора-два летних месяца, не наверстает упущенное за остаток высокого сезона».

Не будут способствовать быстрому восстановлению спроса и вопросы безопасности, особенно в связи с недавним терактом в аэропорту Стамбула. «При планировании путешествий в Турцию нужно учитывать высокий уровень террористической опасности в стране», — предупреждает с официального сайта Ростуризм. В таких условиях часть туристов, особенно семьи с детьми, предпочтут обходить Турцию стороной.

Не стоит сбрасывать со счетов и ментальную сторону российско-турецких отношений, считает Игорь Мазулов. «Обида на Турцию, в том числе культивированная СМИ, еще будет жить какое-то время на уровне подсознания», — говорит эксперт.

Также темпы восстановления турпотока в Турцию будут зависеть от того, по каким ценам будут предложены туры в эту страну. Будет демпинг — «план перехват» заработает. «Однозначно цены будут значительно ниже рынка, так как Турции необходимо хоть как-то набрать объемы, — уверена Ирина Семенова. — Другой вопрос, что многие туры по России и зарубежью уже забронированы в среднем до октября, а чартерные программы, как правило, завершаются в середине октября».

Евгений Данилович, напротив, считает, что у турецкого направления есть шанс в случае открытия выйти на первое место по популярности уже в августе. «Несмотря на колебание курса валют, цены на туры будут конкурентоспособны и, скорее всего, окажутся наиболее привлекательными для российских туристов. Мы сейчас наблюдаем очень небольшую глубину бронирования туров на «бархатный» сезон, поэтому Турция еще может выйти на первое место по числу продаж в этом периоде за счет тех туристов, которые ранее не планировали отпуск или собирались провести его на даче».

Спрос на проведение отпуска в «бархатный» сезон в России все равно будет выше, чем в прошлом году, говорит Евгений Данилович. Но не опустеют ли Сочи и Крым за пределами этого сезона? Нет, уверены эксперты. Во-первых, так или иначе на них останутся так называемые «невыездные» группы граждан, связанные с МВД, ФСБ и другими организациями. Во-вторых, высокий курс валют относительно рубля по-прежнему делает зарубежный отдых недоступным для многих граждан. Крым и курорты Краснодарского края, говорит Игорь Мазулов, уже сейчас не могут удовлетворить в полной мере возросший спрос, из-за чего порой даже в середине сезона начинается пересмотр стоимости турпутевок в сторону увеличения.

Так что даже хорошо, что «море волнуется»: внутреннему рынку придется побороться за туриста с возвращением «турецкого потока», и это будет во благо не только потребителю, но и самой отрасли, считают эксперты. «Те, кто едет на российский юг, очень часто жалуются на дороговизну услуг и товаров за пределами отеля. Существуют и сложности с инфраструктурой, особенно в Крыму, — отмечает Ирина Семенова. — В любом случае участники рынка внутреннего туризма будут готовиться к растущему турпотоку, решать проблемные вопросы с тем, чтобы обеспечить туристам более качественный и менее дорогой отдых. Возвращение Турции спровоцирует усиление здоровой конкуренции за туриста».

Игорь Мазулов отмечает, что отечественные курорты сумели воспользоваться образовавшимся «туристическим эмбарго» для того, чтобы улучшить качество услуг для наших туристов. В рамках мировых стандартов лучше всех среди российских курортов к приему туристов сегодня подготовлены курорты Краснодарского края, отмечает эксперт. Сложнее ситуация на нашем полуострове курортных сокровищ, в Крыму: при всей уникальности культурных и природных ценностей, инфраструктура для размещения туристов здесь требует капитальных вложений. Пока она весьма скромная. «Возможно, решение транспортных проблем со строительством моста станет хорошим импульсом для развития туристического сектора Крыма», — заключает Мазулов.