В преддверии визита в Санкт-Петербург наблюдательной миссии ЮНЕСКО (19−23 марта) активисты подготовили обращения в защиту природных ландшафтов Ленинградской области, которые уничтожает массовая застройка. Это Колтушские высоты, берега Невы на областной территории и комплекс Дороги жизни. Подписи под документами собирали в ходе конференции на базе Института физиологии имени И.П. Павлова РАН в Колтушах (Всеволожский район Ленобласти).

Lenobl.ru Колтушские высоты

Завязали «бантики»

Впервые в своей истории научное учреждение «собирало зал» для того, чтобы рассказать миру не об открытиях в области нейрофизиологии, а об осечках и поражениях градостроительной политики: из-за специфики охранного статуса территории вокруг научного учреждения стали лакомым куском для строителей.

Без малого 30 лет назад научный городок Павлова и сами Колтушские высоты были включены в Список всемирного наследия в составе одного большого объекта — Санкт-Петербург и его окрестности. Заявку составили на основании генплана развития города и области до 2005 года, поэтому границы объекта были нанесены схематично, а не на топографической основе. На тот момент никому и в голову не пришло отправить более точные данные куда-то там в Европу, говорит вице-президент национального комитета ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) Сергей Горбатенко, стоявший у истоков работы над заявкой в ЮНЕСКО.

«В результате границы архитектурного ансамбля научного городка были очерчены более-менее правильно, а вот у высот была включена лишь малая часть территории», — пояснил на конференции специалист.

Спустя 15 лет после одобрения заявки власти предприняли попытку уточнить границы наследия. По факту же их слегка откорректировали: под обновленную защиту ЮНЕСКО вошла только четвертая часть обширной территории высот. Но основная проблема в том, что, взяв на себя моральное обязательство беречь всемирное наследие, власти и Петербурга, и Ленобласти никак не изменили градостроительную политику в его отношении.

Valeriy10f Реликтовое, бессточное озеро на Колтушской холмисто-камовой возвышенности

Например, говорит Горбатенко, перед реализацией масштабных проектов всемирная охранная организация требует провести оценку их потенциального воздействия на «подзащитные» объекты — здания или природные ландшафты. Но, например, ситуация с застройкой зоны вокруг Пулковской обсерватории или Чесменского дворца лишний раз подтверждает, что власти Петербурга охотно верят документам застройщиков и абсолютно игнорируют выводы исследований, выполненных экспертами ICOMOS.

…Еще в бытность губернатором Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что «ЮНЕСКО — красивый бантик на теле Санкт-Петербурга». Ничего с тех пор принципиально не изменилось.

Генплан — что дышло…

Немногим деликатнее относятся к объектам с почетным статусом и в соседней Ленинградской области. Так, в 2014 году градозащитникам пришлось отвоевывать от ковшей бульдозеров участок вблизи научного городка Павлова. Здесь, на землях РЖС (Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, — прим.ред.), планировалось возвести многоквартирные дома и торговый центр. Суд принял сторону активистов, разбивших в самые морозы у строительного забора палаточный городок. А чуть позднее участок вошел в состав новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Колтушские высоты».

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В Ленинградской области взяли под охрану природу Колтушских высот

Впрочем, хеппи-энда не случилось. Еще при обсуждении границ будущей ООПТ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сравнил вездесущих застройщиков с борщевиком: в одном месте «вытравили» — еще где-то объявились. Вот и напророчил: границы новоиспеченной ООПТ перекроили, как негодный кафтан, в угоду бизнесу. Из ее состава чудесным образом выпали территории с редкими и ценными камовыми ландшафтами вокруг трех Токкаревских озер, образовавшихся в термокарстовой котловине.

Чья-то преднамеренная «ошибка» теперь может стать фатальной. В утвержденном недавно генплане Колтушей градозащитники с удивлением увидели, что почти 20 гектаров признаны зоной для многоквартирного строительства, хотя совсем недавно им не грозило ничего, кроме прогулок на лошадях и выращивания морковки. В новом назначении, говорят активисты, они стали куда интереснее для застройщика ЖК «Токкари Лэнд» и по совместительству депутата Всеволожска Дмитрия Альхова.

Примечательно, что новый «многоквартирный» статус получила и территория жилого комплекса, обращает внимание председатель правления Фонда сохранения культурного и природного наследия «Колтуши» Ирина Гавриленко. То есть при наличии денег и желания ныне существующие коттеджи можно снести и на их месте построить дома высотой до четырех этажей. Как показывает опыт строительства «Токкари Лэнда», застройщика не смутит, что берега ледяных прозрачных озер с соснами и земляничником будут уничтожены, а дороги для подвоза стройматериалов на месте ближайшего болота (больше им пройти негде) раздавят ценный ландшафт и разрушат охраняемую экосистему, обеспечив эту местность экологическими проблемами на годы вперед.

По мнению Ирины Гавриленко, единственный выход — срочно присвоить этим территориям статус достопримечательного места. Соответствующий проект с 2016 года лежит в Минкультуры, его дважды рассматривали в научно-методическом совете министерства и единодушно поддержали эксперты. Но по непонятным причинам процесс утверждения документов затягивается.

Не получится ли так, что Колтушские высоты, ни пяди которых не уступили врагу во время войны, сдадутся перед натиском застройщиков? Чтобы этого не случилось, решение надо принимать быстро, говорят эксперты. «В рамках визита миссии ЮНЕСКО в Петербург мы передадим обращения с подписными листами в комитет и министерство с просьбой способствовать ускорению оформления объектов. Только в этом случае можно быть уверенным, что наше наследие будет сохранено», — подчеркивает Ирина Гавриленко.

Границы недозволенного

В «стоп-лист» для передачи в Минкультуры и комитет всемирного наследия ЮНЕСКО вошли еще два варварски разрушаемых объекта.

Охранный статус всемирного наследия не помешал застраивать ландшафты, прилегающие к Дороге жизни. Речь даже не о вездесущих коттеджах: во Всеволожске, на бывших землях Ржевского артиллерийского полигона, растет целый «урбанистический гигант» — жилой комплекс «Северный вальс». По нему была сделана экспертная оценка воздействия, говорит Сергей Горбатенко. Но реальность противоречит картинке из проекта: застройщик вырубил зеленую прослойку вдоль Дороги жизни, и громада ЖК теперь предстает во всей своей непритязательной красе. А проект достопримечательного места, как и в случае с Колтушскими высотами, ждет утверждения.

Gavrilov S.A Памятник Неизвестному шофёру в Дусьеве

Еще больше пострадали от застройки невские берега на землях, входящих в состав Ленобласти. Например, в поселке имени Свердлова берега вольной Невы застраивают чем попало, от мелких коттеджей до 25-этажных бетонных коробок. В обращении в адрес ЮНЕСКО активисты поселения просят обратить внимание не только на саму застройку, но и ее экологический аспект: по их информации, стоки от ряда объектов неочищенными сливаются прямо в Неву.

В нормальных условиях все эти территории — Колтушские высоты, комплекс Дороги жизни и ландшафты по берегам Невы — могли бы стать частью так называемого «зеленого каркаса» на границе Петербурга и Ленобласти, об укреплении которого власти двух регионов уже давно ведут разговоры. Но от слов практически не переходят к делу: ООПТ создаются неспешно, а тем временем принимаются откровенно вредительские решения местных властей, и дышать «зеленым легким» Петербурга становится всё сложней.

«Зоны охраны моментально переделываются под нужды застройщика. Жилая застройка приносит быстрые деньги, поэтому мы живем без перспективы и не думаем о потомках. В Летнем саду есть скульптура — Сатурн, пожирающий своих детей. Город и область так же поступают со своими землями», — отмечает Сергей Горбатенко.

Где нет границ охранной зоны, там расширяются границы дозволенного для застройщиков. А вместе с «зелеными легкими» уничтожается и мощный культурный слой. В цивилизованном мире для потомков сохраняют не стол и стул, на котором сидели великие, а среду, которая помогла им сформироваться.

Павловские Колтуши. Фото к плану развития 1947-1949 года

…Позитивные примеры, к счастью, есть и в России, говорит директор просветительского центра села Павлово Сергей Медведев. По такому принципу, отмечает он, сохранены Пушкинские горы. И именно так, единым компонентом, должны быть сохранены Колтушские высоты, поддержавшие гения Ивана Павлова, и другие ценные объекты. А разве будет поддерживающей для «собственных платонов» среда безликой застройки городов-спутников, которые впору переименовать в города-паразиты? Ответ очевиден.