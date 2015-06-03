Жители поселения Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области, ежедневно страдающие от горящих незаконных свалок, требуют, чтобы чиновники и правоохранительные органы исполнили закон и выгнали нерадивых собственников с загаженных земельных участков. Борьба с отравителями воздуха, земли и воды уже готова выйти за рамки правового поля.

Иван Шилов ИА REGNUM Горящий мусор

Горящие точки

Местный телеграм-канал, в который кидают фото горящих костров и предупреждения о необходимости закрыть окна, называется «Колтушский котел». Кухонная утварь здесь не при чём: «котел» в переводе с военного жаргона — место боевых действий, окруженное войсками противника. Примерно это происходит сейчас в Колтушах, атакуемых дымом горящих свалок.

«Война» развернулась на территории промзоны «Соржа — Старая», вдоль улицы Колхозной, где сходятся земли Колтушского и Заневского поселений. Место явно «нездоровое». Пара минут езды от многоэтажек по улице Верхняя — и веселые желтые панельки сменяет пейзаж строгого режима: высокие заборы, сторожевые будки, предупреждения о злых собаках и частной собственности.

Первый охраняемый объект — огороженная забором территория, на которой располагаются ангары и бытовки под вывеской «Центр переработки вторичного сырья». По документам это технопарк «Грин технолоджи». По факту за этим местом в Колтушах закрепилось название «свалка №1».

В 2014 году здесь, на типичной заброшенной «сельхозке», выросли горы мусора, который отвоевывал землю гектар за гектаром. Его утрамбовывали, завозили новый, сжигали в кострах и самопальных печах из старых цистерн.

Весной 2018-го компания «Марта модуль 8» начала обустраивать здесь производственную площадку под будущий технопарк «Грин технолоджи». Гендиректор компании, он же — учредитель «Марты» и депутат Народного собрания Дагестана МаратАсланов. В СМИ он упоминал о бизнесе по переработке отходов, подразумевая, вероятно, этот технопарк.

Из информации с официального сайта компании следует, что резиденты его будут заниматься выпуском пеллетт, полимерных гранул, переработкой макулатуры. Правда, у компаний, причастных к технопарку, в базе Росприроднадзора не нашлось ни одной лицензии на переработку отходов. Единственная лицензия — у «Марты модуль 8», но только на транспортировку отходов.

Возможно, в буклете отражено «прекрасное далеко» технопарка. А сейчас, судя по информации очевидцев, там идет перегрузка отходов для отправки на полигоны и сжигание их остатков.

Свалка в Колтушах (снимок с дрона)

Огонь, вода и алюминиевые огурцы

Чуть в стороне за глухим забором расположилась «свалка №2». В 2013 году на ее территории сняли плодородный грунт и начали завозить мусор. Это место похоже на вулкан: ночью тут горит, а днем — дымится мусор неизвестного класса и происхождения. Ассортимент свалки широк: от досок и полиэтилена до крайне токсичных при сжигании пластиковых панелей и емкостей из-под стройматериалов.

Сильно захламлена и прилегающая земля, а также сточная канава с густой грязной водой. При этом всего через дорогу от свалки — целое поле огуречных теплиц. По слухам, принадлежащих неким китайцам. Местные жители говорят, что растения иногда поливают жижей из канавы. Страшно представить, чем могут быть «нашпигованы» огурцы после такого ухода.

«Свалочная» улица сворачивает к забору из бетонных блоков, за которым флегматичный сторож охраняет беспорядочно разбросанные трубы, материалы, технику. А рядом, как и должно быть в теории разбитых окон, вырос еще один очаг стихийной свалки. С той же номенклатурой, от дерева до «химозы» типа покрышек и масляных фильтров.

Мусор здесь тоже периодически горит. На это указывают следы пепла, жженые покрышки и пучки металла, доски, опаленные до черноты ветви ив, которые растут вдоль ручья, огибающего свалки. Он завален мусором, но, говорят местные, когда-то здесь жили бобры. Если запустить в ручей уточек с GPS-трекерами, они наверняка покажут, что его воды обогащают своим составом истоки ближайшей реки Оккервиль.

Неприглядная картина меняется через сотню-другую метров. У придорожной канавы тарахтит экскаватор, расчищает придорожную канаву. Его заказал владелец питомника растений. «Горящие свалки нас не беспокоят, — говорит представитель хозяйства с чистой, ухоженной территорией. — Но с водителями, которые пытались здесь вывалить мусор, пришлось побороться: ловили, беседовали, потом установили наблюдение».

У питомника приятные соседи — чистая, ухоженная конюшня, в загоне которой гуляют пушистые пони. А чуть дальше — снова разрытые воронками поля с кучами странного белого вещества, похожего на удобрение.

Исследование этих куч дает неожиданный результат: отбрасывая задние лапы, мимо пробегает рослый заяц. Почти по Шекспиру: все-таки природа — мудрая мать, и стремится к самосохранению, несмотря на безмозглость своих детей.

Госэконадзор Ленобласти Горящий мусор в Колтушах

Ту ад и обратно

Близкое соседство свалок размером в полторы дюжины футбольных полей никого не устраивает. Близость к жилью настораживает: с любой кучи мусора в промзоне открывается вид на ближайшие жилые комплексы, в том числе совсем новые, от компании КСК. Воздухом с гарью дышат и детские сады (до ближайшего — всего километр), школа, многоэтажные дома по улице Верхней и Школьному переулку, частный сектор в ближайших деревнях и садоводствах.

Горящий мусор превращает воздух, которым дышат здесь люди, в токсичный коктейль. При сгорании отходов выделяются диоксины и фураны, которые накапливаются в организме, поражают печень, нервную и иммунную системы. В такой местности выше риски онкологических заболеваний. Также в воздух попадают тяжелые металлы — ртуть, свинец, мышьяк, хром, кобальт, никель и др. Они плохо выводятся из организма, накапливаются и оказывают длительный негативный эффект. А больше всего страдают астматики, поскольку реакция на грязный воздух настигает их «здесь и сейчас».

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM координатор «Зеленого фронта» Сергей Виноградов, сжигание отходов, в принципе, можно сделать безопасным. Но для этого нужны большие вложения в установки, работающие при сверхвысоких температурах, устройства дожига газов и крайне дорогие фильтры, которые будут улавливать загрязняющие вещества, чтобы они не попали в воздух. Если сэкономить на любой из этих трех составляющих, экологические риски для населения сильно возрастают.

На Колхозной улице таких установок нет. А поскольку свалка незаконна, то и контроль за ввозимыми отходами нулевой. Теневые объекты готовы принимать всё что угодно, лишь бы платили, говорит эколог. Местные активисты находили на «Авито» объявления о приеме мусора на площадку на Колхозной — любого класса и по супернизкой цене.

Уже известно, говорят экологи, что в километровой зоне есть риски для местного населения от нормальных заводов по сжиганию отходов, а здесь риски гораздо выше, потому что никакой технологии не соблюдается. Это просто костер, в котором жгут любые отходы.

ИА REGNUM Горящая свалка в Колтушах (вид из многоэтжных домов на Верхней улице)

Сор остается в избе

В этом году история борьбы со свалками в Колтушах «отмечает» юбилейные пять лет. Один только «Зеленый фронт» может сложить из переписки с органами многотомный труд о бездействии государственной машины в критических ситуациях. Не только экологи, но и рядовые жители «бомбят» письмами и звонками пожарных, полицию, природоохранные органы и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, но всё это дает лишь временный незначительный результат.

Например, по итогам выездных проверок Госэконадзор неоднократно накладывал на арендаторов и собственников штрафы по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Изымалась на спецстоянки техника, последний раз — неделю назад. Но испугают ли копеечные штрафы собственников, которые состригут с «помоечных» лужаек многотысячные прибыли? Сделать что-то большее инспектора не могут. И не потому, что «колтушский гад», как называет его Дрозденко, травит людей собаками. Просто высокий забор, который окружает свалки, имеет большую законную силу, которая не дает им права войти внутрь.

Правоохранительные же органы, которые в подобных случаях могут не оглядываться на частную собственность, действовать не спешат. За время жесткого противостояния лишь единожды было возбуждено уголовное дело — в 2018 году. Следственный отдел по г. Всеволожску СУ СК РФ по Ленинградской области попытался привлечь мусорщиков к ответственности по части 2 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

О ситуации также знает городская прокуратура, которую комитет Госэконадзора просил обратиться в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц и обязать собственников и арендаторов участков ликвидировать последствия загрязнения. А материалы последних проверок лежат в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Совсем незаметной в этой истории остается роль местных властей — чиновников Всеволожского района, а также Колтушей и Заневки. Глава районной администрации Андрей Низовский, который «засветился» на днях на выездном заседании с представителями Госэконадзора на фоне свалки, сетует на дыры в законодательстве. А глава администрации Заневского поселения Алексей Гердий сообщил ИА REGNUM, что вопрос земельного контроля с повестки не снят:

«Проведем внеплановую проверку, выдадим последнее предупреждение. Потом вывезем мусор за счет бюджета и взыщем затраты с владельца земельного участка», — заявил он.

Земельный кодекс наделяет местные власти правом изъятия земельных участков, не используемых собственником по назначению. Забрать их в собственность муниципалитета можно только под конкретный социальный проект, в данный момент это не вариант для Колхозной. Второй вариант — изъять и выставить впоследствии на торги. Для этого требуются консолидированные усилия и местных властей, и правоохранительных органов. Этого пока нет, поэтому не удивительно, что многие местные жители начинают «демонизировать» хозяев мусорных участков, полагая, что на беспредел «с южным акцентом» управы нет.

Но очевидно и другое: никто из ответственных органов ни разу не довел начатое до конца.

«ЭКО-патруль» Горящая свалка в Колтушах

Мусор не сдается

За последние полторы недели пожарные выезжали на горящие свалки в Колтушах не меньше пяти раз. Так, 10 декабря они тушили огонь на площади 700 кв. м, следующие два дня — «скромные» 75 и 40 «квадратов». Машины пожарных вызывали и на прошлой неделе, после чего Госэконадзор не выдержал и вызвал на место круглосуточный патруль.

Сейчас инспектора не пропускают новые самосвалы на тлеющую свалку, из-за дыма с которой в Колтушах по-прежнему нечем дышать. А ГУ МВД, отчитался на днях Дрозденко у себя в Инстаграме, обещает «…начать активные действия по собственнику».

В свою очередь местные жители подготовили заявление в прокуратуру Всеволожска с требованием обратиться в суд и обязать собственника ликвидировать свалку. Всего за сутки под письмом подписались ровно 555 человек, что явственно свидетельствует — антимусорные настроения в Колтушах уже на пределе.

Люди понимают: свалить мусор, нажиться, самим свалить — это механизм незаконного мусорного бизнеса. А жители Колтушей не хотят видеть деградацию родного края. Ведь очевидно, что отложенный вред здоровью еще проявит себя. А территория Колтушей со временем потеряет привлекательность для тех, кто ищет для жизни живописную идиллию в экологически чистых местах, и превратится в гетто.

В местных пабликах слышатся призывы перейти от переписки с властями и сбора подписей к радикальным мерам, от митингов до перекрытия дорог. Люди готовы «выгрызать» свое право на чистый воздух и безопасную жизнь. Вполне вероятно, что здесь найдется немало в хорошем смысле «шиеснутых» людей, которые организуются и призовут мусорных дельцов, а заодно и чиновников, к ответу.