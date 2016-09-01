На старте нового политического сезона эксперты ИА REGNUM оценили экономические успехи и провалы пяти лет губернаторства Георгия Полтавченко. По их мнению, экономика Петербурга застопорилась на уровне «ни рыба, ни мясо — ни жива, ни мертва». Но в вину градоначальнику это не ставят.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко на стройплощадке стадиона на Крестовском острове

Нажал на тормоза

Ровно пять лет назад Георгий Полтавченко отработал свой первый рабочий день после утверждения на посту губернатора Санкт-Петербурга. С тех пор ни экономических прорывов, ни инфраструктурных чудес в городе на Неве не случилось. Быть может, потому, что начал не по русской традиции, а сразу «за упокой»: с затягивания поясов и пересмотра наследия своей предшественницы Валентины Матвиенко. Один за другим в «черную дыру» бюджетного дефицита канули Орловский тоннель и Ново-Адмиралтейский мост, которые должны были соединить берега Большой Невы, канул в небытие Театр песни Аллы Пугачевой и ряд других мега-проектов.

Благо ли то, что губернатор перекрыл кислород «стратегическим» проектам и не дал «разгуляться» многим крупным инвесторам? Вопрос неоднозначный. В любом случае, губернатор сосредоточил внимание на самом необходимом для жизнедеятельности города.

Впрочем, и здесь результаты не ошеломляют. Например, на финишную прямую вышел, да и то с горем пополам, Западный скоростной диаметр. Многострадальный же «аэроэкспресс» до аэропорта «Пулково» так и не дотянулся, и вообще, уверяют городские начальники, он понадобится только после 2019 года, то есть, когда срок губернаторства Полтавченко будет завершен. На седьмом году жизни «засох» без финансирования и интереса чиновников проект городского водного такси — аквабусов. Увяз в рыночном настоящем проект реконструкции Апраксина двора.

Из «собственных» крупных начинаний губернатору Полтавченко можно поставить в заслугу разве что разработку масштабной программы реконструкции исторического центра, которая, как и бюджет в целом, испытывает на себе всю тяжесть кризисного безденежья. Выжили в эпоху Полтавченко и «неизбежные» проекты, главный из которых — стадион на Крестовском острове. Проект, фатальный для города: на первой же странице истории этой «долгостройки» была прописана необходимость финансирования за счет городской казны. И вот сейчас, вместо реализации больших и малых, важных и нужных проектов город переносит финансирование на достройку спортивной арены. Как результат, «бриллиантовый» стадион угрожает и стабильности городского бюджета, и устойчивости кресла губернатора.

Чем выше пост, тем меньше роль

Таким образом, собственных больших достижений за эти пять лет у Георгия Полтавченко нет. И за исключением эпопеи со злополучным стадионом, его «правление» ни чем особо не выделяется. «Не вижу в работе Полтавченко очевидных ни плюсов, ни минусов для городской экономики, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM экономист Андрей Заостровцев. — В отличие от того же мэра Москвы Сергея Собянина, где тратятся огромные деньги на украшательства и при этом наносится огромный ущерб бизнесу путем сноса торговых павильонов, явных промахов у Полтавченко нет. Его работа — средний уровень для регионов России».

Непросто оценить эффективность Полтавченко и как «антикризисного» управляющего, продолжает эксперт. Ограниченность полномочий губернатора предопределяет невозможность сколь-нибудь заметных прорывов для городской экономики в кризис, полагают эксперты.

«Экономической политики «от Полтавченко» в принципе не существует, — заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. — Ключевые решения принимаются не в регионах, а в центре, поэтому у губернатора нет явных возможностей затормозить или ускорить экономический рост. Губернатор же просто выполняет волю национального лидера. И сменяют команду губернаторов не от того, успешны они или нет, а в зависимости от того, как они относятся к Кремлю и выполняют ли приказы его начальства».

«Пытаться противостоять кризисным явлениям в отдельно взятом Петербурге — это всё равно что с землетрясением бороться», — продолжает Андрей Заостровцев. В сложных экономических условиях для блага горожан можно было бы усилить социальную направленность бюджета, сосредоточить внимание на дорогах и городском хозяйстве вместо того, чтобы заниматься стадионом. «Однако не город решал, достраивать ли стадион», — уточняет экономист.

Не худший среди равных

В целом Полтавченко смотрится не лучше и не хуже среди других губернаторов крупных регионов. «Да, экономика Петербурга развивается плохо, но не из-за Полтавченко, а потому, что плохо всей экономике России», — говорит Дмитрий Травин.

Статистика подтверждает, что кризис Петербург переживает «середнячком». Так, индекс промышленного производства (ИПП) не только прекратил падение, но и вышел в рост — 2,7% за первое полугодие к аналогичному периоду 2015 года. Машиностроение ощутимо проседает (минус 8,2%), однако на устойчиво позитивный лад настроились пищепром, химическая промышленность, строительство. А по темпам роста валового регионального продукта город надеется выйти по итогам года к показателю 2014 года.

Можно отметить, что в соседней Ленинградской области ИПП за тот же период составил 105,8%. Однако в отчете государственного органа статистики указывается, что рост в обоих регионах обеспечен преимущественно за счет значительного улучшения показателей пищепрома, наконец оказавшегося в плюсе из-за продовольственного эмбарго на многие импортные товары. При этом в Петербурге прирост отмечен практически во всех отраслях промышленности, в Ленобласти — только в обрабатывающих.

Довольно пресный бульон городской экономики эксперты не ставят в упрек Полтавченко: небольшие колебания в «плюс» или «минус» в данном случае мало зависят конкретно от губернатора. «А что он может?», — говорят они. «Даже в развитии сервиса и торговли роль губернатора не столь важна», — полагает Дмитрий Травин. Так, Петербург — туристический центр, поэтому сфера торговли и гостеприимства здесь развивается скорее по инерции и как следствие общей ситуации в стране, нежели как результат целенаправленной политики Смольного.

Тем не менее городской власти по силам создавать благоприятные или не очень условия для работы бизнеса. «Поэтому, возможно, отдельные представители бизнеса могли бы сказать, например, об улучшении ситуации в плане взаимодействия с властями», — отмечает Травин. Или, напротив, ухудшении.

Ни для кого не секрет, что позитивные сдвиги статистика в сфере строительства фиксирует скорее вопреки, а не благодаря деятельности властей. Представители строительного бизнеса неоднократно отмечали, что при Полтавченко их работа оказалась забюрократизированной до предела.

Ощутимыми будут для строительного сектора и последствия от «перераспределения» средств бюджета с объектов социальной сферы в пользу стадиона на Крестовском (напомним, город планирует завершить стройку на деньги, переброшенные со строительства школ, детсадов и объектов здравоохранения). В убытке будут не только строители, которые не получат госзаказов, но и горожане. Тем более, что программа совместного с бизнесом возведения соцобъектов видимых результатов пока не дала.

Едва ли не единственным плюсом строительной политики Полтавченко эксперты называют то, что при нем не случилось проектов-«монстров», наподобие запущенной при предыдущем губернаторе «Северной долины». Масштабная застройка на годы вперед обеспечила транспортную недоступность микрорайона, жители которого по-прежнему жалуются на дефицит обещанных детсадов, школ и прочих объектов соцкультбыта.

В «минус» Полтавченко эксперты ставят топтание на месте в решении насущных городских проблем. «Петербург сегодня — худший мегаполис Европы по развитию метрополитена», — отмечает Дмитрий Травин. Усилий, направленных на то, чтобы принципиально изменить ситуацию, не видно. Вместо крайне необходимого продолжения веток «подземки» в густонаселенные районы город строит новые станции под обслуживание злосчастного стадиона, которые во время больших футбольных матчей всё равно будут закрыты по соображениям безопасности.

«Очень плохо реконструируются городские промзоны, — продолжает список минусов Травин. — Огромные пространства в центре города захламлены, заполнены небольшими заводишками, складами. И это на «золотой» земле. Ни предыдущий губернатор, ни Полтавченко ничего не изменили».

Плюс — в отсутствии минусов

Непривычно, но факт: представителям малого бизнеса Полтавченко как минимум более симпатичен, чем его предшественница. «Геноцид малого бизнеса прекратился», — заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков. К великому сожалению, продолжает эксперт, опыт Валентины Матвиенко ныне взят на вооружение федеральными властями. В первую очередь речь идет об уничтожении малого бизнеса в угоду крупным торговым сетям. «Отдельно взятый Полтавченко не в силах этому противостоять, так что малый бизнес может сказать ему «спасибо» хотя бы за то, что еще живой», — отметил Третьяков.

По мнению эксперта, с учетом того, что работа Полтавченко пришлась на период «семи тощих коров», заслуги его «тихой пятилетки» перед городом выше, чем у предшественницы. К тому же, многие компании, обеспечившие поступления в бюджет в период Матвиенко, ушли вслед за изменением налогового законодательства. А говоря о притоке масштабных иностранных инвестиций, мало кто упоминает об объемах бюджетных затрат в подготовку «полигона» для их вложений.

«Полтавченко же не дал разойтись в городе олигархическим структурам в лице разных «стратегических» инвесторов, тем самым, пусть это и пафосно звучит, спасая город. Возможно, этим он заложил и причины для своей досрочной отставки после предстоящих выборов», — считает Алексей Третьяков.

По его мнению, в условиях весьма ограниченных полномочий губернаторов на местах их работу стоит оценивать не только по количественным показателям прироста. «Иногда позитивные заслуги чиновника состоят в том, что он не пропустил негативных явлений», — говорит Третьяков. — Полтавченко в этом плане «защиту» держит».